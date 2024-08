Stadtwerke Orchester bei Jazz & more

Bürgerstiftung präsentiert Zusatzkonzert zum 25. Jubiläum des Wolfsburger Jazz-Festivals

Wolfsburg, 06.08.2024 – Am Samstag, 10. August 2024, tritt beim letzten von insgesamt sieben Terminen der beliebten Konzertreihe Jazz & more das Orchester der Stadtwerke Wolfsburg e.V. auf dem Hugo-Bork-Platz auf. Beim Zusatzkonzert anlässlich des 25. Jubiläums der Veranstaltung erwartet die Besucherinnen und Besucher von 11:00 bis 13:00 Uhr erstklassige Orchester-Musik in der Wolfsburger Innenstadt. Das Konzert wird präsentiert von der Bürgerstiftung Wolfsburg. Der Eintritt ist kostenfrei.

Unter der Leitung von Dirigent Georg Zimnik umfasst das vielfältige Repertoire des Stadtwerke Orchesters sowohl konzertante Blasmusik und Klassik im Big-Band-Sound, als auch Filmmelodien und Popsongs. Mit dabei sind Medleys von Udo Jürgens, Abba, Beach Boys bis Glenn Miller und Michael Jackson. Stadtbekannt ist das Ensemble, das seit 2019 ein eingetragener Verein ist, durch zahlreiche Auftritte wie beispielsweise im Fallersleber Hoffmannsaal, im Schützenhaus Vorsfelde, den Pfingstkonzerten am CongressPark, auf dem Wolfsburger Weihnachtsmarkt oder im vergangenen Jahr im Rahmen des Bürgerfrühstücks zum 85. Stadtgeburtstag.

„Alle bisherigen Jazz & more-Konzerte waren in diesem Jahr bestens besucht. Das Stadtwerke Orchester wird mit seinem bunten musikalischen Mix wie immer für gute Stimmung sorgen“, verspricht Frank Hitzschke, Bereichsleiter Citymanagement bei der WMG. „Ich freue mich sehr, dass wir mit diesem Zusatzkonzert den vielen Fans der Konzertreihe im Jubiläumsjahr noch einen zusätzlichen musikalischen Höhepunkt bieten, der gleichzeitig einen tollen Abschluss der Konzertreihe bildet.“

„Wir bei der Bürgerstiftung Wolfsburg freuen uns, dieses Jahr gemeinsam mit der WMG ein Sommerkonzert des Stadtwerke Orchesters Wolfsburg zu veranstalten. Nach den erfolgreichen Kooperationen zum Weihnachtsmarkt freuen wir uns auch im Sommer ein kostenloses Konzert unter dem Glasdach anbieten zu können. Dazu laden wir alle Bürgerinnen und Bürger sehr herzlich ein“, erklärt Sophie Wilmanowski von der Bürgerstiftung Wolfsburg.

Die traditionsreiche Konzertreihe Jazz & more wird von der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) organisiert und findet bereits zum 25. Mal in der Wolfsburger Innenstadt statt. Vom 29. Juni bis zum 10. August 2024 geben verschiedene Jazz- und Bluesbands ihr musikalisches Können zum Besten. Ein ergänzendes Catering-Angebot rundet das kostenfreie Konzerterlebnis unter freiem Himmel ab. Für den Besuch der Jazz & more-Konzerte ist keine Voranmeldung oder Reservierung notwendig. Es gilt freier Zugang und freie Platzwahl. Ein barrierefreier Zugang ist ebenfalls sichergestellt.

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) vereint die vier Bereiche Wirtschaftsförderung, Marketing, Citymanagement und Tourismus mit dem Ziel der proaktiven Stadtentwicklung. Mit einem starken Netzwerk an lokalen und regionalen Partnern arbeitet die WMG unermüdlich daran, die Stadt Wolfsburg aktiv mitzugestalten. Alle Projekte und Aktivitäten der WMG richten sich nach den strategischen Grundpfeilern „Willkommen. Erleben. Investieren.“ aus. Zusammengeführt und in enger Abstimmung miteinander steigert die WMG so die Attraktivität Wolfsburgs ganzheitlich als Wirtschafts-, Wohn- und Reisestandort.

