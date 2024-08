Robert Stark wird neuer Finanzvorstand der Dr. Hönle AG

Gilching (IRW-Press/06.08.2024) – Der Aufsichtsrat der Dr. Hönle hat in der Sitzung vom 02.08.2024 beschlossen, Robert Stark mit Wirkung zum 01.10.2024 zum Mitglied des Vorstands der Dr. Hönle AG zu bestellen. Robert Stark wird den Bereich Finanzen verantworten. Im Zuge der Erweiterung des Vorstands von einem auf zwei Mitglieder wird Dr. Markus Arendt Vorstandsvorsitzender der Dr. Hönle AG. Die personelle Neubesetzung des Vorstands ist mit der Erweiterung des Vorstands auf zwei Mitglieder damit abgeschlossen.

„Wir freuen uns, dass wir mit Robert Stark diese wichtige Position in der Unternehmensgruppe erfolgreich besetzen konnten“, so Franz Richter, Aufsichtsratsvorsitzender der Dr. Hönle AG. „Er bewies seit vielen Jahren in unterschiedlichen kaufmännischen Leitungsfunktionen seine fachlichen Kompetenzen sowie seine Führungsqualitäten. Seine umfassenden Kenntnisse und seine bisherigen Erfolge im Unternehmen machen ihn zur idealen Besetzung für diese Rolle.“

Robert Stark (33), dessen Vorstandsvertrag zunächst bis zum 30. September 2027 läuft, ist Wirtschaftsingenieur und hat einen Master-Abschluss im Bereich Finance. Neben seiner Tätigkeit bei KPMG in der Wirtschaftsprüfung sammelte er weitere Erfahrungen unter anderem im Ausland und in leitenden Positionen. Zuletzt war er bei der Dr. Hönle AG für die kaufmännischen Bereiche Finance, Einkauf und IT verantwortlich.

„Ich bedanke mich beim Aufsichtsrat für das Vertrauen, das er mir entgegenbringt, diese strategisch wichtige Aufgabe übernehmen zu dürfen“, so Robert Stark. „Ich sehe es als eine meiner zentralen Aufgaben an, Hönle, zusammen mit Markus Arendt, zu einer ertragsstarken Unternehmensgruppe zu entwickeln.“

Über Hönle

Die Dr. Hönle AG ist ein börsennotiertes Technologieunternehmen mit Sitz in Gilching. Die Hönle Gruppe entwickelt mit rund 600 Beschäftigten innovative Lösungen für unterschiedlichste industrielle Einsatzbereiche rund um das Thema ultraviolette Strahlung und angrenzende Geschäftsfelder. Dabei gliedert sich die Geschäftstätigkeit in drei Business Units: UV-härtende Klebstoffe und zugehörige UV-Härtungsgeräte; Trocknung von Farben und Lacken für die Druck- und Beschichtungsindustrie sowie Anlagen zur Sonnensimulation für Materialtests; sowie Geräte für die umweltfreundliche Entkeimung von Wasser, Luft und Oberflächen mittels UV-Strahlung einschließlich mikrobiologischer Erfolgskontrolle. Die Hönle Gruppe beliefert weltweit Technologie- und Weltmarktführer und ist in über 20 Ländern mit eigenen Gesellschaften und Partnerunternehmen vertreten.

