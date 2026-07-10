Raum & Form Seidel erweitert Design-Kiste.de um Massivholzmöbel von Artisan

Neu bei Design-Kiste.de: Raum & Form Seidel präsentiert Massivholzmöbel von Artisan – mit handwerklicher Präzision, natürlichen Materialien und klarer Formensprache.

Handwerklich gefertigte Möbel aus massivem Holz ergänzen das Sortiment des Nürnberger Einrichtungsspezialisten

Nürnberg, 10. Juli 2026. Die Raum & Form Seidel GmbH nimmt die Möbel des Herstellers Artisan in das Sortiment von Design-Kiste.de auf. Damit erweitert das Nürnberger Unternehmen sein Angebot um handwerklich gefertigte Massivholzmöbel, die präzise Verarbeitung, natürliche Materialien und eine zeitgemäße Formensprache miteinander verbinden. Das Sortiment umfasst unter anderem Stühle, Esstische, Couchtische, Betten, Sideboards, Kommoden, Schreibtische, Regale und Leuchten.

Massivholz als sicht- und fühlbares Gestaltungselement

Artisan ist aus einer traditionellen Holzwerkstatt hervorgegangen und hat seinen Unternehmens- und Produktionssitz in Tesanj in Bosnien und Herzegowina. Im Mittelpunkt der Kollektionen steht massives Holz, dessen Maserung, Farbe und Haptik bewusst Teil des jeweiligen Entwurfs bleiben. In Zusammenarbeit mit internationalen Designern und Designstudios entstehen Möbel, die handwerkliches Wissen mit moderner Produktentwicklung verbinden.

Viele Modelle sind in unterschiedlichen Holzarten und Oberflächen erhältlich. Zum Materialspektrum gehören je nach Produkt unter anderem Eiche, europäischer und amerikanischer Nussbaum, Kirsche, Ahorn, Esche und Ulme. Geölte, geseifte oder pigmentierte Oberflächen unterstreichen den natürlichen Charakter des Holzes und ermöglichen eine Abstimmung auf unterschiedliche Raum- und Farbkonzepte.

Mehrere Entwürfe von Artisan wurden bereits mit internationalen Designauszeichnungen gewürdigt. Die Möbel stehen für eine klare, eigenständige Gestaltung, hochwertige Materialien und eine sorgfältige handwerkliche Verarbeitung.

Vom einzelnen Möbelstück bis zum vollständigen Raumkonzept

Auf Design-Kiste.de finden Interessierte eine breite Auswahl aus dem Artisan-Programm. Dazu gehören beispielsweise Modelle aus den Kollektionen Neva, Latus, Torsio, Bloop, Leno und Nila sowie der skulptural gestaltete Tisch Column. Neben einzelnen Möbelstücken können auch aufeinander abgestimmte Lösungen für Wohn-, Ess-, Schlaf- und Arbeitsbereiche geplant werden.

Die Raum & Form Seidel GmbH verbindet den Möbelverkauf mit persönlicher Einrichtungsberatung. Kundinnen und Kunden können Materialien, Abmessungen, Oberflächen und Funktionen gemeinsam mit einem festen Ansprechpartner auswählen und die neuen Möbel in ein ganzheitliches Einrichtungskonzept integrieren lassen. Auf Wunsch begleitet das Nürnberger Unternehmen ein Projekt von der ersten Raumanalyse und Möbelauswahl über die Bestellung bis zur Lieferung und Montage.

„Artisan passt hervorragend zu unserem Anspruch an langlebige und charaktervolle Einrichtung. Die Möbel zeigen, wie aus einem natürlichen Material durch handwerkliche Präzision und gutes Design ein zeitloses Produkt entstehen kann. Gleichzeitig ermöglichen die unterschiedlichen Holzarten und Ausführungen eine sehr individuelle Planung für unsere Kundinnen und Kunden“, sagt Peter Seidel, Geschäftsführer der Raum & Form Seidel GmbH.

Möbel, die Räume langfristig prägen

Mit der Aufnahme von Artisan baut Design-Kiste.de insbesondere sein Angebot im Bereich hochwertiger Massivholzmöbel weiter aus. Die Kollektionen richten sich an Menschen, die bei ihrer Einrichtung nicht nur Wert auf die äußere Gestaltung, sondern ebenso auf Materialqualität, Verarbeitung und langfristige Nutzbarkeit legen.

Die organischen Linien vieler Artisan-Entwürfe sorgen dafür, dass die Möbel trotz ihrer soliden Konstruktion leicht und ausgewogen wirken. Sichtbare Holzstrukturen, fein ausgearbeitete Verbindungen und sorgfältig gestaltete Übergänge machen jedes Möbelstück zu einem eigenständigen Bestandteil der Raumgestaltung.

„Unsere Beratung beginnt deshalb nicht erst bei der Frage nach einem bestimmten Modell“, ergänzt Peter Seidel. „Wir betrachten den gesamten Raum, die vorhandene Einrichtung, die gewünschten Funktionen und natürlich auch das Budget. So entsteht eine Lösung, die nicht nur auf einem Produktbild überzeugt, sondern im Alltag dauerhaft funktioniert.“

Ab sofort über Design-Kiste.de erhältlich

Die Möbel von Artisan sind ab sofort über Design-Kiste.de erhältlich. Für konfigurations- und beratungsintensive Modelle bietet Raum & Form Seidel eine persönliche Beratung zu Abmessungen, Holzarten, Oberflächen, Polsterungen und Kombinationsmöglichkeiten an.

Beratungen sind telefonisch, digital oder persönlich in den Geschäftsräumen der Raum & Form Seidel GmbH in der Fürther Straße 96 in Nürnberg möglich.

Firmenportrait: Raum & Form Seidel GmbH

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Die Raum & Form Seidel GmbH mit Sitz in Nürnberg ist Anbieter für hochwertige Designermöbel, Einrichtungsberatung und Innenarchitektur. Über Design-Kiste.de präsentiert das Unternehmen eine kuratierte Auswahl an Möbeln, Leuchten und Einrichtungslösungen für verschiedene Wohn- und Arbeitsbereiche. Im Mittelpunkt stehen persönliche Beratung, langlebige Qualität, stilsichere Planung und ein ganzheitlicher Blick auf Räume.

Das Nürnberger Unternehmen begleitet Kundinnen und Kunden von der ersten Idee über die Auswahl passender Möbel bis hin zur Umsetzung. Zum Service gehören je nach Projekt persönliche Beratung, Planung, Lieferung und Montage. Mit der Aufnahme von TEAM 7 erweitert Raum & Form Seidel sein Sortiment um hochwertige Naturholzmöbel aus Österreich.

Pressekontakt:

Raum & Form Seidel GmbH

Herr Peter Seidel

Fürther Straße 96

90429 Nürnberg

fon ..: 0911 600 2216

email : service@design-kiste.de

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