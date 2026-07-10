Raum & Form Seidel präsentiert Möbel von Ethnicraft auf Design-Kiste.de

Raum & Form Seidel erweitert Design-Kiste.de um Möbel von Ethnicraft. Die Kollektionen verbinden zeitloses Design, natürliche Materialien und persönliche Einrichtungsberatung.

Nürnberg, 10. Juli 2026. – Natürliche Materialien, klare Formen und eine zeitlose Gestaltung: Mit den Möbeln von Ethnicraft ergänzt die Raum & Form Seidel GmbH das Angebot ihrer Webseite Design-Kiste.de um eine international bekannte Designmarke.

Ethnicraft entwickelt seit mehr als 30 Jahren Möbel und Einrichtungsobjekte aus Massivholz und weiteren hochwertigen Materialien. Charakteristisch für die Kollektionen sind reduzierte Formen, sorgfältig ausgearbeitete Details und eine warme, natürliche Ausstrahlung.

Die Aufnahme von Ethnicraft ergänzt das bestehende Markenportfolio von Raum & Form Seidel insbesondere im Bereich hochwertiger Massivholzmöbel. Die Möbel eignen sich sowohl für moderne und minimalistische Einrichtungen als auch für natürlich geprägte Wohnkonzepte.

Möbel für Wohn-, Ess-, Schlaf- und Außenbereiche

Das auf Design-Kiste.de verfügbare Ethnicraft-Sortiment umfasst Möbel für unterschiedliche Räume und Nutzungssituationen.

Dazu gehören unter anderem:

* Esstische und Stühle

* Sideboards und Kommoden

* Regale und Aufbewahrungsmöbel

* Betten und Schlafzimmermöbel

* Schreibtische und Arbeitsmöbel

* Sessel und Sitzmöbel

* Couchtische und Beistelltische

* Outdoor-Möbel

Zu den bekannten Kollektionen und Modellen der Marke gehören unter anderem Bok, Spindle, Graphic, Tabwa, Whitebird, Blackbird, PI, Oscar, Jack, Air, Geometric und Mikado.

Die Vielfalt des Sortiments ermöglicht sowohl die Auswahl einzelner Solitärmöbel als auch die Zusammenstellung vollständiger Einrichtungskonzepte. Tische, Stühle, Stauraummöbel und ergänzende Einrichtungselemente können hinsichtlich ihrer Materialien, Abmessungen und Gestaltung aufeinander abgestimmt werden.

Online entdecken und persönlich beraten lassen

Design-Kiste.de versteht sich nicht ausschließlich als Onlineshop, sondern verbindet die digitale Produktauswahl mit persönlicher Einrichtungsberatung.

Gerade beim Kauf hochwertiger Designmöbel spielen neben der Optik auch Abmessungen, Holzarten, Oberflächen, Funktionen und die Wirkung im vorhandenen Raum eine wichtige Rolle. Kundinnen und Kunden können die Möbel von Ethnicraft daher zunächst online entdecken und anschließend eine persönliche Beratung oder ein individuelles Angebot anfordern.

Raum & Form Seidel unterstützt bei der Auswahl geeigneter Möbel, bei der Abstimmung von Materialien und Farben sowie bei der Planung vollständiger Raumkonzepte. Auf Wunsch werden auch bestehende Möbel, räumliche Gegebenheiten, Laufwege und Lichtverhältnisse in die Planung einbezogen.

Zitat

„Ethnicraft passt sehr gut zu unserem Anspruch, Möbel nicht isoliert, sondern immer im Zusammenspiel mit dem Raum, seiner Architektur und der späteren Nutzung zu betrachten. Die Kollektionen verbinden eine klare Formensprache mit der spürbaren Qualität natürlicher Materialien. Unsere Beratung hilft Kundinnen und Kunden dabei, Möbel auszuwählen, die langfristig zu ihrem Alltag und ihrem persönlichen Einrichtungsstil passen“, sagt Peter Seidel, Geschäftsführer der Raum & Form Seidel GmbH.

Natürliche Materialien und zeitlose Gestaltung

Massivholz bildet einen wesentlichen Schwerpunkt der Ethnicraft-Kollektionen. Die sichtbare Maserung und die natürliche Materialwirkung verleihen jedem Möbelstück einen eigenständigen Charakter.

Die Möbel sind bewusst nicht an kurzfristigen Einrichtungstrends ausgerichtet. Ihre klaren Linien ermöglichen eine langfristige Nutzung und lassen sich mit unterschiedlichen Wohnstilen, Materialien und Farben kombinieren.

Neben der Gestaltung legt Ethnicraft Wert auf eine sorgfältige Verarbeitung und den verantwortungsvollen Umgang mit natürlichen Ressourcen. So entstehen Möbel, die Funktionalität, Materialqualität und eine zeitlose Formensprache miteinander verbinden.

Beratung für private und gewerbliche Einrichtungsvorhaben

Das Ethnicraft-Angebot auf Design-Kiste.de richtet sich sowohl an Privatkundinnen und Privatkunden als auch an Architekten, Planer und gewerbliche Auftraggeber.

Die Möbel eignen sich unter anderem für:

* Wohn- und Essbereiche

* Schlafzimmer

* Arbeitszimmer und Büros

* Besprechungsräume

* Empfangsbereiche

* Ferienwohnungen und Ferienhäuser

* Hotels und Gastronomie

* Terrassen und Außenbereiche

Raum & Form Seidel unterstützt bei Bedarf nicht nur bei der Auswahl einzelner Produkte, sondern auch bei der Entwicklung vollständiger Einrichtungskonzepte. Das Leistungsspektrum reicht von der persönlichen Beratung und Raumplanung bis zur Lieferung und fachgerechten Montage.

Verfügbarkeit

Die Möbel von Ethnicraft können ab sofort auf Design-Kiste.de angesehen und bei der Raum & Form Seidel GmbH angefragt oder bestellt werden.

Weitere Informationen zum Sortiment:

www.design-kiste.de/hersteller/ethnicraft/

Eine persönliche Beratung ist telefonisch, per E-Mail sowie nach Terminvereinbarung am Standort in Nürnberg möglich.

Über Ethnicraft

Ethnicraft ist eine belgische Möbel- und Einrichtungsmarke, die seit mehr als 30 Jahren Möbel und Wohnaccessoires entwickelt.

Im Mittelpunkt der Kollektionen stehen Massivholz und weitere hochwertige Materialien. Das Sortiment umfasst Möbel für Wohn-, Ess-, Schlaf-, Arbeits- und Außenbereiche.

Charakteristisch für Ethnicraft sind eine klare, zeitlose Gestaltung, handwerklich geprägte Details und die sichtbare Wirkung natürlicher Materialien.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

WebSeo

Herr Sven Hauswald

Röderstraße 1

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Deutschland

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Die Raum & Form Seidel GmbH mit Sitz in Nürnberg ist Anbieter für hochwertige Designermöbel, Einrichtungsberatung und Innenarchitektur. Über Design-Kiste.de präsentiert das Unternehmen eine kuratierte Auswahl an Möbeln, Leuchten und Einrichtungslösungen für verschiedene Wohn- und Arbeitsbereiche. Im Mittelpunkt stehen persönliche Beratung, langlebige Qualität, stilsichere Planung und ein ganzheitlicher Blick auf Räume.

Das Nürnberger Unternehmen begleitet Kundinnen und Kunden von der ersten Idee über die Auswahl passender Möbel bis hin zur Umsetzung. Zum Service gehören je nach Projekt persönliche Beratung, Planung, Lieferung und Montage. Mit der Aufnahme von TEAM 7 erweitert Raum & Form Seidel sein Sortiment um hochwertige Naturholzmöbel aus Österreich.

Pressekontakt:

Raum & Form Seidel GmbH

Herr Peter Seidel

Fürther Straße 96

90429 Nürnberg

fon ..: 0911 600 2216

email : service@design-kiste.de

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