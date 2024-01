RAUM19: Erfolgreicher Re-Start 2024

Die Fachmesse für nachhaltige Wohn- und Schlafideen in Köln.

_Dass die RAUM19 nach dreijähriger Corona-bedingter Pause so erfolgreich in die quasi „neue Ära“ starten konnte, lag deutlich über den Erwartungen, macht aber auch deutlich, dass der Trend zu Natur und Nachhaltigkeit in der Möbelbranche weiter klar nach oben zeigt. Das Besucher-Interesse im Deutschen Sport- und Olympiamuseum in Köln war jedenfalls beeindruckend._

Immer mehr KonsumentInnen legen zusehends mehr Wert auf die Verwendung natürlicher Materialien und auf ein hohes Maß an Nachhaltigkeit – von der Rohstoffgewinnung, über die Verarbeitung bis hin zu Lieferketten, Marketing und Personal. Genau an diesen Themen orientieren sich auch die auf der RAUM 19 präsenten Austeller, und zwar in ihrer gesamten Unternehmenskultur – natürlich inklusive eines zeitgemäßen Designs. Auch der Fachhandel – vom Möbelhaus über Tischler und Schreiner bis hin zu kleinen Möbelboutiquen und Wohnstudios – ist sich dieser Entwicklung bewusst und zeigt – wie die RAUM19 auch in diesem Jahr bewiesen hat – reges Interesse an Kooperationen mit Herstellern, die umfassend auf diese Thematik setzen.

Klein, fein und hochwertig

Die 17 namhaften und bekannten Markenhersteller präsentierten auf der RAUM19 vom 14. bis 16. Januar 2024 eine breite, vielseitige und zeitgemäße Auswahl innovativer Wohn- und Schlafideen. Dass dabei alle teilnehmenden Unternehmen ihren Fokus seit jeher auf die Themen Natur und Nachhaltigkeit richten, bestätigte sich auch beim Re-Start als die exakt richtige Entscheidung. „Die RAUM19 war und bleibt damit eine wirklich themenfokussierte Fachmesse. Klein, fein, aber sehr hochwertig, wo wir Fachhändler genau wissen, was uns erwartet und präsentiert bekommen, was uns wirklich interessiert“, ist zusammengefasst die Meinung vieler FachbesucherInnen.

„Also die RAUM19 hat mich wirklich begeistert“, beschreibt Frau Vera Hilpert von der Firma Lais Möbel aus dem Schwarzwald ihren Besuch auf der RAUM19 in diesem Jahr. „Die für uns wichtigen Hersteller mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit sind hier vertreten. Die entspannte Atmosphäre finde ich besonders angenehm und die AusstellerInnen nehmen sich viel Zeit für informative Gespräche mit den BesucherInnen“.

Wir machen weiter

Aufgrund des erfolgreichen und mehr als zufriedenstellenden Re-Starts der Fachmesse RAUM19 gilt die Frage „Gibt es auch 2025 eine RAUM19?“ schon jetzt als beantwortet. „Ja natürlich“, sind sich die Aussteller im Wesentlichen einig. Und sind gleichzeitig überzeugt, dass man auch im kommenden Jahr nach wie vor klar themenfokussiert, aber dennoch etwas stärker auftreten wird. Jedenfalls freut man sich, wenn man noch den einen oder anderen interessierten Aussteller ins Boot der RAUM19 holen kann.

Die VeranstalterInnen und Aussteller der RAUM19 bedanken sich auf diesem Wege auch sehr herzlich bei allen BesucherInnen 2024 und für Ihr reges Interesse und freuen sich schon heute auf Ihren Besuch im kommenden Jahr!

Zu RELAX Natürlich Wohnen GmbH:

Anfang 2000 sorgte die RELAX Natürlich Wohnen GmbH mit Sitz in Obertrum am See, rund 15 km nordöstlich der Mozartstadt Salzburg, mit der Präsentation des neuartigen und innovativen Bettsystems ‚Relax 2000‘ für eine ‚Revolution des Schlafens‘. Inzwischen zählt das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Naturbettsystemen in Europa. Metallfreie Massivholzbetten, Bettsysteme und Matratzen, in überzeugender Qualität aus natürlichen Materialien gefertigt, sind die Basis der mehr als zwanzigjährigen Erfolgsgeschichte. Natürlich schlafen unter Berücksichtigung individueller ergonomischer Ansprüche machen das bewährte Relax 2000 Bettsystem zum Dauerbrenner. Dank der erfolgreichen Zusammenarbeit mit rund 900 Fachhändlern in Europa genießen bereits mehr als 250.000 Konsumentinnen und Konsumenten gesunden, erholsamen Schlaf.

Mehr unter www.relax.eco

Zur RAUM19:

2017 fand die erste RAUM19 – Fachmesse für Wohnen, natürlich und nachhaltig – statt. Veranstalter und Ausrichter der damals erstmalig stattfindenden Fachmesse waren und sind bis heute die Aussteller selbst. 2020 konnte man zur damals 4. Fachmesse in Köln einladen. Nach der corona-bedingten dreijährigen Pause freute man sich in diesem Jahr über den Restart und die 5. Messeveranstaltung vom 14. bis 16. Januar 2024 im Deutschen Sport- und Olympia-Museum in Köln. Aufgrund der erfolgreichen Messe-Bilanz 2024 blickt man bereits zuversichtlich auf die 6. RAUM19 im kommenden Jahr 2025.

