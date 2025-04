„Rausch der Sinne: Fantasie oder Realität“ Ausstellung von Mariya Naydis in München, 22. Mai bis 31. Oktober

Expressive sinnliche Farb- und Körperwelten zwischen Traum und Realität Glamour,

Emotionen & Symbolik – eine künstlerische Inszenierung:

Kunsthalle der Lebensversicherung von 1871 a. G. München

Leuchtende Farben, starke Kontraste und ikonische Figuren – Mariya Naydis erschafft Kunstwerke, die in ihrer Ausdruckskraft zwischen Traum und Realität schweben. Ihre Werke sind wie Fenster zu einer Welt der Sehnsüchte: nach Märchen, nach absoluter Schönheit und Liebe. Sie erzählt von Träumen, von der Bewegung der Seele und den Visionen, die sie auf ihrer Reise durch die Kunstwelt begleitet. Ab dem 22. Mai 2025 wird die Künstlerin in der Kunsthalle der LV 1871 in München ihre wichtigsten Werke präsentieren.

Mariya Naydis‘ Kunst ist ein Spiel mit der Wahrnehmung und Emotion. Ihre Figuren entstehen aus abstrakten Farbflächen, Gesichter und Körpersilhouetten verschmelzen mit surrealen Elementen. Mit einem mutigen Mix aus traditionellen Maltechniken und modernen Materialien schafft sie Bilder, die den Betrachter in eine Welt aus Energie, Sehnsucht und geheimnisvoller Symbolik entführen. Die leuchtenden Farben scheinen zu pulsieren, als hätten sie ihre eigene Geschichte zu erzählen.

Ihre Werke sind wie eine Reise durch Erinnerungen und Visionen, die zu einer eigenen, unverwechselbaren Bildsprache verschmelzen. Dies zeigt sich besonders in ihrem Werk „Nixe“. Im Zentrum des Bildes entfaltet sich eine visionäre Szene, in der eine übergroße russische Nixe ihre magische Präsenz ausstrahlt. Sie thront wie ein mythisches Wesen über der Welt, ihre Gestalt so monumental, dass sie Raum und Realität zu sprengen scheint. Diese Nixe ist keine gewöhnliche Figur – sie ist eine Verführerin der Seelen, ein Wesen, das Männer aus ihrem Leben reißt und sie in eine Sphäre des Vergessens zieht. Wer ihr begegnet, wird zu einem anderen, wird ein Gefangener ihres Zaubers. Erinnerungen an das frühere Leben verblassen, als hätten sie nie existiert. Ihr Bann ist absolut, unwiderstehlich, und in ihrer Nähe scheint Zeit nicht mehr zu existieren.

Mit der Ausstellung „Rausch der Sinne: Fantasie oder Realität“ definiert die Künstlerin die Grenzen zwischen Fantasie und Realität neu. Ihre Werke bewegen sich zwischen intensiven Farbexplosionen und zarten Schattierungen, zwischen Figur und Abstraktion. Mariya Naydis kreiert eine Kunst, die nicht nur auf der Leinwand lebt, sondern auch im Kopf des Betrachters als Rausch der Sinne weitergeht – ein visuelles Erlebnis voller Poesie, Symbolik und Tiefe. Mariya Naydis kommentiert: „In meiner Kunst gibt es keine Begrenzungen. Ich will neue Rollen erforschen, verschiedene Facetten meiner Identität erleben und alles intensiver, lebendiger machen. Meine Ausstellung „Rausch der Sinne: Fantasie oder Realität“ ist eine Einladung, in die tiefere Dimension der Fantasie einzutauchen und zu entdecken, wie weit die Grenzen zwischen der realen Welt und der eigenen Vorstellungskraft tatsächlich verschmelzen können.“

ÜBER DIE KÜNSTLERIN MARIYA NAYDIS

Mariya Naydis wurde am 12. Juni 1983 in der Ukraine geboren und lebt seit 1998 in München. Schon als Kind entdeckte sie ihre Liebe zur Kunst, indem sie mit gefundenen Materialien kleine Mosaike erschuf. Inspiriert von ihrer Großmutter, die Theaterschauspielerin war, entwickelte sie früh eine Leidenschaft für das Erzählen von Geschichten und die Darstellung von Lebensschicksalen. Heute verbindet sie ihre Kindheitserinnerungen mit ihrer künstlerischen Vision, um Werke zu schaffen, die das Geheimnisvolle und Unfassbare in unserer Welt erforschen. Ihre Arbeiten wurden bereits in zahlreichen internationalen Einzel- und Gruppenausstellungen gezeigt, unter anderem im Haus der Kunst in München und auf der Parallax Art Fair in London. Sie ist Gewinnerin des „Young Gasteig“-Wettbewerbes 2012. Ihre Werke befinden sich in renommierten privaten und öffentlichen Sammlungen und werden von Kunstliebhabern weltweit geschätzt. Mit ihrer Kunst möchte sie den Betrachter dazu anregen, sich auf die Geheimnisse des Lebens einzulassen und sich mit der tiefen Verbindung zwischen Menschen und Welt auseinanderzusetzen.

Mehr Infos zu Mariya Naydis: mariya.naydis.de

Ausstellung: 22. Mai – 31. Oktober 2025

Kunsthalle der Lebensversicherung von 1871 a. G. München

Maximiliansplatz 5

80333 München

