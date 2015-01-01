REA Card schließt Partnerschaft mit YouLend: Flexible Finanzierungen für den stationären Handel in Deutschland

REA Card und YouLend bieten dem deutschen Handel nun flexible Embedded-Finanzierungen. Sichern Sie sich als KMU unkompliziert Kapital auf Basis Ihrer realen Kartenumsätze.

REA Card kooperiert mit YouLend, einer Plattform für Embedded Finance. Kleine und mittelständische Unternehmen erhalten so direkten Zugang zu flexiblen Unternehmensfinanzierungen. REA Card reagiert mit dem sogenannten REA Terminalkredit gezielt auf das Bedürfnis von Gewerbetreibenden nach mehr finanziellem Spielraum.

Mit dem neuen Service wird die Kreditvergabe für den lokalen Einzelhandel maßgeblich vereinfacht. Anstatt auf langwierige Bonitätsprüfungen traditioneller Banken angewiesen zu sein, erhalten Händler nun Zusagen, die unmittelbar auf ihren Kartenumsätzen am Terminal basieren. Für Gewerbetreibende bedeutet dies eine massive Entlastung: Das Ausfüllen aufwendiger Kreditanträge entfällt komplett. Das Finanzierungsangebot wird stattdessen vollautomatisiert aus der Transaktionshistorie abgeleitet. Dieses schnell verfügbare Kapital lässt sich optimal für Wareneinkäufe, zur Überbrückung saisonaler Schwankungen oder für wichtige Investitionen nutzen.

Kunden wie lokale Restaurants, Kioske, Einzelhändler oder Friseursalons bilden ein Rückgrat der Wirtschaft. Früher wurde dieses Segment von klassischen Banken oft vernachlässigt, da kleine Kreditsummen als unprofitabel gelten. Da Kartenzahlungen heute jedoch den Alltag dominieren, generieren die Terminals exakt jene Umsatzdaten, die für eine faire Kreditvergabe nötig sind. Ein Betrieb mag keine testierten Bilanzen haben, verfügt aber über verlässliche Kartentransaktionen im System. So erhält der Handel unkompliziert Zugang zu Kapital.

Die Bereitstellung von Finanzmitteln über YouLend ist für REA Card ein weiterer Schritt, um Händler im Alltag noch umfassender zu begleiten. Nach der Einführung des Kaufschutzes im Februar 2026 ist die Kooperation mit YouLend eine weitere Maßnahme, um das Angebot rund um das Terminal sinnvoll auszubauen. Ziel ist es, den Händlern einen direkten Mehrwert an der Kasse zu bieten und ihr Wachstum als verlässlicher Partner zu unterstützen.

Weitere Informationen zu den Möglichkeiten und dem neuen Service finden Interessierte unter:

https://www.rea-card.de/produkte/terminalkredit

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REA Card GmbH

Frau Larissa Feldmann

Teichwiesenstraße 1

64367 Mühltal

Deutschland

fon ..: +49(0) 6154 / 638 – 200

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email : presse@rea-card.de

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