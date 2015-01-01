Rebranding beim Marktführer: Aus Master Regale wird Master Rax

Neuer Name, gewohnte Substanz: Warum der europäische Experte für Lagereinrichtung internationaler wird.

Wer wächst, braucht Platz – und manchmal eine prägnantere Identität. Der führende europäische Online-Distributor für Lager- und Werkstatteinrichtung, vielen noch bekannt als Master Regale, geht den nächsten strategischen Schritt: Ab sofort firmiert das Unternehmen unter der Marke Master Rax (www.master-rax.com/de-de).

Der kürzere Name lehnt sich an das internationale Wort für Regalsysteme („Racks“) an und unterstreicht die europäische Vernetzung des Händlers. Für Kunden ändert sich im Alltag nichts: Alle Ansprechpartner, Garantien und Services bleiben eins zu eins bestehen.

Auf einen Blick: Die wichtigsten Kennzahlen, Garantien und Liefervorteile von Master Rax.

Bewährte Expertise trifft auf moderne Standards

Hinter dem Namen Master Rax steht ein starkes Fundament aus jahrelanger Branchen-Expertise. Als spezialisierter Distributor arbeitet die Marke eng mit führenden europäischen Herstellern zusammen und bündelt deren tiefgehendes Know-how für ihre Kunden. Diese enge Kooperation sichert dauerhaft höchste Standards in der Fertigung und Metallverarbeitung. Heute ist Master Rax als Händler in neun europäischen Ländern aktiv und hat bereits mehr als 10.000 Kunden erfolgreich beliefert.

Dabei versteht sich das Team von Master Rax längst nicht mehr als reiner Online-Verkäufer. Die Experten begleiten Unternehmen und Privatleute als verlässliche Partner bei der kompletten Lagerplanung – von der Auswahl der passenden Systemkomponenten bis zur optimalen Raumausnutzung für maximale Effizienz.

Nachhaltigkeit im Fokus: Emissionsarmer Stahl und kurze Wege

Die Herkunft und Umweltbilanz von Betriebsausstattungen gewinnt für Industrie und Gewerbe spürbar an Bedeutung. Master Rax bezieht seine Metall- und Schwerlastregale daher konsequent von ausgewählten Herstellern in Europa. Das garantiert nicht nur die strikte Einhaltung internationaler Qualitäts- und Sicherheitsstandards, sondern setzt direkt beim Material an: Master Rax bietet gezielt Produkte aus emissionsarmem Stahl an und gehört damit zu den ersten Anbietern, die diese nachhaltige Alternative flächendeckend auf dem Markt bereitstellen. In Kombination mit kurzen, kontinentalen Transportwegen statt langer Übersee-Importe verbessert dies die Nachhaltigkeitsbilanz moderner B2B-Kunden entscheidend.

Kundenservice, der hinter dem Produkt steht

Dass Master Rax voll und ganz hinter der Qualität des angebotenen Sortiments steht, zeigt das verlässliche Service-Paket. Auf alle Metallregale gewährt das Unternehmen eine fünfjährige Garantie. Zudem bricht der Händler mit klassischen B2B-Hürden: Das gestaffelte Rabattsystem von bis zu 20 Prozent greift direkt ab dem ersten bestellten Artikel. Geliefert wird sicher und schnell innerhalb von vier bis neun Werktagen – ab einem Bestellwert von 190 Euro sogar komplett versandkostenfrei.

„Der Wechsel zu Master Rax ist für uns der logische Schritt, um unsere führende Rolle in Europa auch im Namen widerzuspiegeln“, heißt es seitens der Geschäftsführung. „Aber Identität entsteht nicht durch ein neues Logo, sondern durch Taten. Unsere enge Partnerschaft mit europäischen Herstellern, der Fokus auf emissionsarmen Stahl und kurze Lieferwege sowie unser starker Kundenservice sind die Fundamente, auf denen wir zukunftssicher weiter wachsen.“

Kurzprofil Master Rax:

Master Rax (ehemals Master Regale, www.master-rax.com/de-de) ist der führende europäische Online-Fachhändler für hochwertige Regalsysteme und Lagereinrichtung. In enger Zusammenarbeit mit führenden europäischen Herstellern beliefert das Unternehmen in neun Ländern B2B-Kunden aus Industrie, Handwerk und Handel sowie anspruchsvolle Privatkunden. Das Portfolio reicht von industriellen Schwerlastregalen bis hin zu flexiblen Aufbewahrungslösungen für Heim und Werkstatt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

W.S. Worldwide Shelving GmbH

Frau Maria Urquijo

Oppolzergasse 6

1010 Wien

Österreich

fon ..: 0800 5888 175

web ..: https://master-rax.com/

email : hallo@master-rax.com

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Pressekontakt:

Zander Digital Services International

Frau Olesya Franiel

Carrer Rossello 188 4c

08008 Barcelona

fon ..: 611463767

email : of@zds.es

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