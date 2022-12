Recharge durchschneidet angepeilten Grundwasserleiter, wodurch unter Druck stehende Lithiumsole in die Luft schießt

Vancouver (British Columbia) – 12. Dezember 2022 – Recharge Resources Ltd. (Recharge) (RR: CSE) (RECHF: OTC) (SL50: Frankfurt) gibt bekannt, dass das Bohrgerät bei Pocitos 1 den angepeilten Grundwasserleiter durchschnitten hat, der im Explorationsbohrloch mit NQ-Durchmesser 24 Stunden lang aus einer Tiefe von 363 m beim Salar-Lithiumsole-Projekt Pocitos 1 in der argentinischen Provinz Salta angestiegen ist. Auf diesem Niveau wurden Soleproben zur Analyse entnommen. Die Untersuchung des Gases wird zurzeit durchgeführt.

Von den entnommenen Proben werden eine für die Analyse in zwei unterschiedlichen Labors und zwei als Duplikate für die Tests mit dem Lithiumstandard verwendet. AIS Resources fand im Jahr 2018 in seinem 400 m entfernten Bohrloch einen bedeutsamen Solegang von mehreren Grundwasserleitern in einer Tiefe zwischen 350 und 410 m vor, wobei der höchste Anstieg bei 407 m lag, was unsere Bohrer mit dem nächsten Bohrloch testen werden. Dieser Solegang bestätigt die Beständigkeit der Grundwasserleiter von den Bohrungen aus dem Jahr 2018. Das Unternehmen wird auch eine 200-l-Soleprobe entnehmen, um sie unter Anwendung des EkoSolve DLE-Verfahrens zu verarbeiten und das Lithiumchlorid zu Lithiumcarbonat in Batteriequalität umzuwandeln.

Phillip Thomas, QP und Project Geologist von Recharge, sagte: Ich bin mit der Beständigkeit des ersten Vorkommens, das im Jahr 2018 entdeckt wurde, sehr zufrieden. Mit diesem zweiten Lithiumsoleanstieg (der vorangegangene war bei 350 m) sind wir in die Zielzone eingedrungen und die Probennahmen sind nun im Gange. Dies wird das vierte Ressourcenschätzungsprojekt sein, an dem ich beteiligt war, um eine Mineralressource bei einer Lithiumlagerstätte zu bestimmen, und ich freue mich darauf, die Vision für dieses Projekt umzusetzen, die ich im Jahr 2018 hatte.

Wie bereits zuvor bekannt gegeben, hat Herr Thomas nun damit begonnen, die Basis für den Bericht gemäß NI 43-101 zu schaffen, nachdem er bei seinem Besuch in Argentinien im November 2022 das Bohrprogramm vorbereitet hatte, um die Durchflussraten und Proben zu messen und den erwarteten Bericht gemäß NI 43-101 zu erstellen. Herr Thomas, BSc. Geol., FAusIMM MAIG, verbrachte die letzten 22 Jahre mit der Erkundung von Lithiumsolen, einschließlich der Errichtung und des Betriebs einer Pilotanlage für die Produktion beim Salar Rincon (für 825 Millionen USD an Rio Tinto verkauft). Er und sein Team haben auch den Salar Pozuelos erschlossen und eine angedeutete und vermutete Ressource von vier Explorationsbohrlöchern produziert (kürzlich für 962 Millionen USD an Ganfeng verkauft).

CEO David Greenway sagte: Da bereits zwei Bohrlöcher vorhanden sind, werden diese neuen Bohrungen zur Erstellung einer Mineralressourcenschätzung gemäß NI 43-101 beitragen. Wir haben enorm von einem argentinischen Geologenteam profitiert, so dass wir auf dem Weg zu unserem nächsten Ziele, der Erstellung einer NI 43-101-konformen Mineralressource, einer Scoping-Studie für das Projekt und der Ausgestaltung unserer Abnahmevereinbarung für Lithiumchlorid, weiter vorankommen können.“

Recharge ist bestrebt, bei Pocitos 1 eine Ressource gemäß NI 43-101 zu bestimmen und eine EkoSolve-Lithiumextraktionsanlage mit einer Kapazität von bis zu 20.000 t pro Jahr zu errichten, um die Kunden von Richlink Capital Pty. Ltd. mit bis zu 20.000 t Lithium pro Jahr zu beliefern, wie bereits zuvor im Rahmen einer Absichtserklärung und eines Rahmenabkommens bekannt gegeben wurde.

Laut TradingEconomics.com wird Lithium auf dem Spotmarkt zu 577.500 CNY/t oder umgerechnet 82.209 USD/t verkauft (9. Dezember 2022). Hinweise aus unterschiedlichen Quellen deuten darauf hin, dass sich der langfristige Vertragspreis dem oben genannten Spotpreis annähert (Fixed-price contracts fall out of favour as producers and consumers embrace recent market volatility, WSJ, von Rhiannon Hoyle, Adelaide (Australien), 8. Dezember 2022).

Über das Lithium-Sole-Projekt Pocitos 1

Das Projekt Pocitos befindet sich etwa 10 km von der Gemeinde Pocitos entfernt, wo es Gas und Strom, Mobilltelefon- und Internetverbindung gibt. Pocitos I erstreckt sich über rund 800 Hektar und ist über eine Straße erreichbar. Frühere Explorationsteams haben über 1,5 Millionen USD in die Erkundung des Projekts investiert; diese Arbeiten umfassten Oberflächenprobenahmen, Schürfgrabungen, geophysikalische TEM-Messungen und zwei Bohrungen über jeweils 400 m, die hervorragende Soleflussergebnisse lieferten. Standorte für unmittelbare Folgebohrungen wurden bereits geplant und für kommende Explorationen identifiziert.

A.I.S. Resources Ltd. (AIS) ermittelte bei der ersten Bohrkampagne auf dem Projekt im Mai 2018 Lithiumwerte von bis zu 125 ppm (Laboranalyse durch Alex Stewart). AIS verwendete ein Doppelpacker-Probenahmesystem in den HQ-Diamantbohrlöchern, die bis zu einer Tiefe von 409 Metern niedergebracht wurden. Es wurde beobachtet, dass der Solestrom mehr als fünf Stunden anhielt. Beide Bohrlöcher wiesen außergewöhnliche Solenflussraten auf. Recharge plant, ein drittes förderbereites Bohrloch niederzubringen, um eine NI 43-101-konforme Mineralressourcenberechnung durchzuführen.

Qualifizierter Sachverständiger

Phillip Thomas, BSc Geol, MBusM, FAusIMM, MAIG, MAIMVA, (CMV), ein qualifizierter Sachverständiger gemäß den Bestimmungen von NI43-101, hat die technischen Informationen, die die Grundlage für Teile dieser Pressemitteilung bilden, geprüft und die hierin enthaltenen Offenlegungen genehmigt.

Über Recharge Resources

Recharge Resources ist ein kanadisches Rohstoffexplorationsunternehmen, das sich auf die Exploration, Erschließung und Förderung von hochwertigen Batteriemetallen konzentriert, um daraus umweltfreundliche, erneuerbare Energie zu erzeugen und so den Anforderungen des Wachstumsmarktes für Elektrofahrzeuge und Brennstoffzellenfahrzeuge gerecht zu werden.

Alle Stakeholder sind eingeladen, dem Unternehmen über seine Social-Media-Profile auf LinkedIn, Twitter, Facebook und Instagram.

