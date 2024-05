Rocksolid Estate AG erhält von der FMA die Zulassung zum Vertrieb ihres Immobilien Investment ROC Token

Die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) hat den Prospekt der Rocksolid Estate AG gemäß der Prospektverordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates gebilligt.

Die österreichische Rocksolid Estate AG, als Vorreiter für digitale Immobilienbeteiligungen, hat eine entscheidende Bestätigung für die Innovationsführerschaft im Immobilieninvestment-Sektor erhalten. Die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) hat den Prospekt der Rocksolid Estate AG gemäß der Prospektverordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates gebilligt.

Durchbruch in der Immobilieninvestment Szene

Die Billigung durch die FMA ist nicht lediglich ein weiterer administrativer Schritt für die Rocksolid Estate AG. Sie steht symbolisch für eine in der Immobilienbranche beispiellose Innovation, welche die Art und Weise, wie wir in Immobilien investieren, radikal verändern könnte. Innovation ist das Herzstück der Rocksolid Estate AG, einem Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, das Anlagerisiko seiner Investoren zu minimieren, indem nicht einzelne Immobilien Investments tokenisiert werden, sondern gleich das gesamte Unternehmen. Mit dem ROC Token revolutioniert das Unternehmen die Immobilienbranche, indem es Beteiligungen an der Gesamtheit aller Immobilien der Rocksolid Estate AG ermöglicht. Die Anleger profitieren nicht nur von einer umfangreichen Risikodiversifikation in unterschiedliche Assetklassen mit dem Fokus auf Gewerbeimmobilien, sondern auch von monatlichen Renditeausschüttungen und der Wertentwicklung des Tokens selbst. Alle Immobilien sind fertig entwickelt und werfen ab Tag 1 Rendite ab.

Vertrauen durch offizielle Bestätigung

Die Billigung des Prospekts durch die FMA ist ein wesentlicher Meilenstein in der Entwicklung der Rocksolid Estate AG. Die Behörde hat den Prospekt eingehend geprüft und bestätigt, dass alle gesetzlichen Anforderungen erfüllt sind und die bereitgestellten Informationen für Investoren verständlich und fair sind. Ebenfalls ist sie eine starke Aussage gegenüber Kunden, Investoren und den Medien, denen das Unternehmen durch die Transparenz und Klarheit seiner Dokumente volles Vertrauen entgegenbringt. Die Billigung bedeutet, dass die Rocksolid Estate AG nun berechtigt ist, den innovativen ROC Token, öffentlich auf dem Markt anzubieten. Ein weiterer Vorteil des ROC Token über die bereits erwähnten Aspekte hinaus, ist die Möglichkeit, durch umfangreiche Mitbestimmungsrechte aktiv bei Unternehmensentscheidungen mitzuwirken. Mit diesen umfassenden Möglichkeiten bietet die Rocksolid Estate AG einen zukunftsweisenden Ansatz im Immobilieninvestment.

Die Rocksolid Estate AG revolutioniert und demokratisiert den Immobilienmarkt und setzt bahnbrechende Maßstäbe durch den Einsatz einer speziellen Blockchain-Technologie und der Tokenisierung von Immobilien Investments. Mit dem ROC Token investiert man ab 100EUR in die Gewerbeimmobilien der Rocksolid Estate AG, die fertig entwickelt sind und von Anfang an Renditen erzielen. Diese Innovation bietet eine breite Risikodiversifikation und die Chance auf monatliche Renditeausschüttungen sowie eine Wertentwicklung des Tokens selbst. Darüber hinaus hat man mit dem ROC Token umfassende Mitbestimmungsrechte, die es ermöglichen, aktiv an Unternehmensentscheidungen mitzubestimmen.

