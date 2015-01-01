Rechtliche Sicherheit und transparente Kosten – Damit Sie mit gutem Gefühl entscheiden können

Klarheit statt Chaos: Wie Sie rechtlich sichere Betreuung für Ihre Liebsten finden

Albstadt im Oktober 2025 – Forschungsergebnisse zeigen, dass Unsicherheit bei rechtlichen Rahmenbedingungen einer der größten Hemmfaktoren ist, wenn es um häusliche Seniorenbetreuung geht. Viele wissen nicht, was die Pflegeversicherung zahlt, was legal ist, und was man vermeiden sollte. Wenn man überlegt, eine 24-h Betreuungskraft einzusetzen, tauchen Fragen auf: „Ist das erlaubt?“, „Wer haftet?“, „Was kostet mich das wirklich?“ – diese Unklarheiten erzeugen Stress. Seniorenbetreuung Lebherz legt grossen Wert auf Transparenz und Rechtssicherheit, damit Sie sich sicher fühlen können. Mehr Informationen über den nützlichen Service „24h-Betreuung zu Hause“ von Seniorenbetreuung Lebherz sind ab sofort verfügbar unter: https://daheimbetreuung24h.de/

Was bedeutet rechtliche Sicherheit bei Lebherz?

Vermittlung rechtlich zugelassener Pflegekräfte, wobei gesetzliche Ruhezeiten und Arbeitszeiten eingehalten werden.

Klare Abgrenzung: Persönliche Pflegeleistungen, Hauswirtschaft, Alltagsbetreuung – nicht Behandlungspflege (z. B. Wundversorgung, Spritzen) – diese Aufgaben verbleiben bei zugelassenen Pflegediensten.

Beratung über Pflegegrade, Leistungen der Pflegeversicherung, mögliche Zuschüsse.

Kostenangebote ohne versteckte Gebühren – z. B. wird keine Vermittlungsgebühr verlangt.

Ein Pflegeheim kann schnell über X.000 Euro pro Monat kosten – viele Angehörige vergleichen das mit den Kosten einer Betreuung zuhause: schon ab einem bestimmten Preisniveau wird es überschaubar. Lebherz gibt den Kunden einen konkreten Fragebogen + Preisangebot, so dass sie eine solide Vergleichsgrösse haben. Bereits mehrere Dutzend Familien haben kostenfreie Informationsbroschüren angefordert – und berichten, dass sie erst dadurch wirklich verstanden haben, was rechtlich möglich ist “ und wie sie Kosten sparen können. „Dank Lebherz wussten wir, was die Pflegekasse übernimmt und was wir selbst zahlen müssen – und konnten so finanzielle Überraschungen vermeiden.“

Verluste und Unsicherheit vermeiden

Unklare Verträge, fehlende Klarheit über Pflegestufe, nicht gedeckte Leistungen – das sind Risiken, die viele ausblenden, bis Rechnungen kommen. Verlustaversion wirkt stark: Niemand will obendrein noch Schulden oder finanzielle Belastungen. Wenn Sie jetzt klären, was legal und kostenfrei bzw. förderfähig ist, schützen Sie sich vor späteren Problemen. Die Berater der Seniorenbetreuung Lebherz sind mit den gesetzlichen Bestimmungen vertraut. Wir arbeiten mit offiziellen Stellen, beraten über Pflegestufen und Pflegeversicherung. So vermeiden die Kunden Fehler, für die Laien oft hohe Nachzahlungen leisten müssen.

Beantragen Sie noch heute kostenlos die Broschüre „Ihre persönliche 24h Betreuung im eigenen Zuhause – Voraussetzungen, Ablauf, Kosten“. Vergleichen Sie Angebote, sichern Sie rechtliche Klarheit, schützen Sie Ihre Familie vor finanziellen Überraschungen. Nehmen Sie Kontakt auf – wir sind da, damit Sie mit Vertrauen entscheiden: https://www.24h-daheimbetreuung.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Joachim Lebherz

Herr Joachim Lebherz

Rotdornstrasse 50

72461 Albstadt

Deutschland

fon ..: +49 7432-1599035

web ..: https://www.24h-daheimbetreuung.de

email : info@24h-daheimbetreuung.de

Seniorenbetreuung Lebherz ist ein renommiertes Unternehmen, das die Vermittlung von deutsch sprechenden Pflegekräften im gesamten Bundesland Baden-Württemberg übernimmt. Der Service „24h-Betreuung zu Hause“ bietet betreuungs- und pflegebedürftigen Menschen die Möglichkeit, in ihrem gewohnten und sicheren Umfeld zu bleiben und ein selbstbestimmtes Leben zu führen.



