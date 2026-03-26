Rechtssichere Prüfung ohne Umwege: KRAUSE INSPECT unterstützt Unternehmen direkt vor Ort

Im betrieblichen Alltag müssen Arbeitsmittel zuverlässig funktionieren. Dies gilt insbesondere für Leitern, Tritte, Fahrgerüste (fahrbare Arbeitsbühnen) und kundenspezifische Sonderlösungen.

Sie ermöglichen sichere Zugänge, erleichtern Wartungsarbeiten, sichern Verkehrswege und schaffen ergonomische Arbeitsplätze. Werden sie beschädigt, falsch genutzt oder nicht rechtzeitig geprüft, entstehen Risiken für Beschäftigte und Unternehmen. Ein Sturz von einer Leiter, ein instabiles Fahrgerüst oder eine beschädigte Sonderkonstruktion kann nicht nur zu schweren Verletzungen, sondern auch zu Stillständen, Haftungsfragen und organisatorischen Problemen führen.

Die gesetzlichen Anforderungen sind eindeutig. Arbeitgeber sind dazu verpflichtet, Arbeitsmittel sicher bereitzustellen, sie regelmäßig zu prüfen und ordnungsgemäß zu dokumentieren. Grundlage hierfür sind unter anderem die Betriebssicherheitsverordnung, die Vorgaben der DGUV und die technischen Regeln. So beschreibt beispielsweise die TRBS 1203 die Anforderungen an „zur Prüfung befähigte Personen“, während die TRBS 2121 Teil 2 die Gefährdungen bei der Verwendung von Leitern konkretisiert. In der Praxis stellt sich jedoch häufig die Frage, wer diese Prüfungen fachkundig, termingerecht und wirtschaftlich durchführen kann.

Wenn eigene Kapazitäten fehlen

Nicht jedes Unternehmen verfügt über ausreichend qualifizierte Beschäftigte, um alle Prüfpflichten intern abzudecken. In kleineren Handwerks- und Servicebetrieben sind Monteure oder Einsatzteams häufig vollständig in Kundenprojekte eingebunden. Bei Unternehmen mit wechselnden Einsatzorten, mobilen Teams oder dezentral gelagerten Arbeitsmitteln ändern sich Nutzungssituationen und Prüfbedarfe zudem regelmäßig. In Industriebetrieben ist die Zahl der prüfpflichtigen Arbeitsmittel häufig so groß, dass die internen Sicherheitsverantwortlichen schnell an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen. Auch in kommunalen Einrichtungen, Schulen, Bauhöfen oder Logistikzentren fehlt häufig das spezialisierte Personal, um alle Prüfungen intern fachkundig und nachvollziehbar zu organisieren.

Hierfür bietet KRAUSE INSPECT eine praxisnahe Lösung. Geschulte Prüferinnen und Prüfer kommen direkt in den Betrieb und nehmen die Prüfung der vorhandenen Arbeitsmittel vor Ort vor. Das reduziert den internen Aufwand und schafft zugleich Sicherheit, da die Prüfung durch erfahrene Spezialistinnen und Spezialisten erfolgt. Für Unternehmen bedeutet dies weniger organisatorische Belastung, eine nachvollziehbare Dokumentation und einen klaren Überblick über den Zustand der eingesetzten Arbeitsmittel.

Breites Prüfspektrum für unterschiedliche Branchen

Der KRAUSE INSPECT Prüfservice umfasst weit mehr als nur klassische Leitern und Tritte. Geprüft werden unter anderem Fahrgerüste, ortsfeste Steigleitern, Tankwagenleitern, Eisfreigerüste, Regalanlagen, kraftbetätigte Fenster, Türen und Tore, Absturzsicherungen, persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz, Flurförderzeuge sowie elektrische Anlagen und Maschinen. Auch kundenspezifische Sonderlösungen und komplexe Steigtechniksysteme können einbezogen werden.

Diese Breite ist für viele Betriebe von entscheidender Bedeutung. So nutzt beispielsweise ein Industriebetrieb fest installierte Steigleitern an Maschinen, mobile Podeste an Fertigungslinien sowie Sonderkonstruktionen für Wartungsbereiche. Ein Logistikunternehmen setzt dagegen Regalanlagen, Überstiege und fahrbare Plattformen ein. In Handwerk, kommunalen Betrieben, im Gebäudemanagement oder in infrastrukturellen Bereichen kommen häufig Leitern, Tritte, mobile Arbeitsbühnen und weitere Zugangslösungen zum Einsatz. Anstatt für jede Arbeitsmittelgruppe unterschiedliche Prüfdienstleister zu koordinieren, können Unternehmen mit KRAUSE INSPECT viele Prüfaufgaben gebündelt organisieren.

Praxisbeispiel Handwerk: Prüfung mit geringem organisatorischem Aufwand

Ein typischer Fall aus dem Handwerk verdeutlicht den Nutzen. Ein Montagebetrieb verfügt über zahlreiche Leitern, Tritte und Fahrgerüste, die täglich auf Baustellen zum Einsatz kommen. Die Arbeitsmittel werden stark beansprucht, häufig transportiert und von verschiedenen Teams genutzt. Werden die Prüfungen intern organisiert, muss ein erfahrener Mitarbeiter aus dem Tagesgeschäft herausgenommen werden. Das kostet Arbeitszeit und kann im ungünstigen Fall zu Verschiebungen bei laufenden Aufträgen führen.

Übernimmt hingegen KRAUSE INSPECT die Prüfung, können die Arbeitsmittel zu einem abgestimmten Termin gesammelt kontrolliert werden. Der Prüfer bewertet Zustand, Kennzeichnung und Funktionsfähigkeit, dokumentiert die Ergebnisse und kennzeichnet die geprüften Arbeitsmittel entsprechend. So erhält der Betrieb einen klaren Nachweis über die durchgeführte Prüfung, während die eigenen Mitarbeiter weitgehend im operativen Geschäft bleiben können.

Praxisbeispiel Industrie: Sicherheit an Maschinen und Anlagen

In der Industrie sind Prüfungen häufig Teil eines umfassenden Instandhaltungs- und Sicherheitskonzepts. Arbeitsmittel wie Steigleitern, Überstiege oder Sonderplattformen ermöglichen den Zugang zu Kontrollpunkten, Produktionsanlagen oder Versorgungsleitungen. Fallen diese Zugänge aus, kann dies Wartungsprozesse verzögern oder ganze Arbeitsbereiche beeinträchtigen.

KRAUSE INSPECT hilft dabei, solche Risiken planbar zu machen. Durch regelmäßige Prüfungen werden Schäden oder Verschleiß frühzeitig erkannt. Verantwortliche erhalten eine transparente Übersicht darüber, welche Arbeitsmittel einsatzbereit sind, wo Mängel bestehen und welche Maßnahmen erforderlich sind. So lassen sich ungeplante Stillstände reduzieren und Wartungen besser vorbereiten. Sicherheit und Effizienz greifen dabei unmittelbar ineinander.

Digitale Dokumentation mit wosatec

Die digitale Dokumentation ist ein wesentlicher Bestandteil moderner Prüfprozesse. Mit der digitalen Lösung von wosatec lassen sich Prüfprozesse abbilden und die Verwaltung von Arbeitsmitteln deutlich vereinfachen. Mithilfe der Web-App können Arbeitsmittel über QR-Codes eindeutig identifiziert, Prüfergebnisse digital erfasst und Prüffristen automatisch überwacht werden.

Dadurch erhalten Sicherheitsbeauftragte, Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Betriebsleiter einen zentralen Überblick über Bestände, Standorte, Prüfhistorien und anstehende Termine. Prüfprotokolle können jederzeit abgerufen und bei Audits oder behördlichen Kontrollen nachvollziehbar vorgelegt werden. Gerade in Unternehmen mit vielen Standorten, wechselnden Einsatzorten oder großen Arbeitsmittelbeständen reduziert die digitale Verwaltung den Aufwand erheblich. Gleichzeitig wird der Prüfprozess nachhaltiger, da papierbasierte Dokumentationen weitgehend ersetzt werden können.

Nachhaltigkeit durch Erhalt statt Austausch

Regelmäßige Prüfungen tragen sowohl zur Arbeitssicherheit als auch zur Nachhaltigkeit bei. Werden kleinere Mängel frühzeitig erkannt und fachgerecht bewertet, müssen Arbeitsmittel nicht vorschnell ersetzt werden. Fehlende Kennzeichnungen, beschädigte Komponenten oder verschlissene Bauteile können so beispielsweise frühzeitig erkannt, bewertet und je nach Zustand instandgesetzt werden, bevor ein vollständiger Austausch erforderlich wird. Das schont Ressourcen, reduziert Abfall und verbessert die Wirtschaftlichkeit.

Zugleich unterstützt KRAUSE INSPECT Unternehmen dabei, ihre Verantwortung im Arbeitsschutz nachweisbar wahrzunehmen. Die Kombination aus technischer Prüfung, dokumentierter Bewertung und digitaler Verwaltung schafft eine belastbare Grundlage für interne Entscheidungen. Auf dieser Basis können Einkäufer, Ingenieure und Prozessplaner besser beurteilen, welche Arbeitsmittel langfristig genutzt, ersetzt oder ergänzt werden sollten.

Ergänzung durch Schulung und eigene Kompetenz

KRAUSE INSPECT ist eine sinnvolle Lösung für Unternehmen, die keine eigenen Prüfer beschäftigen können oder ihre internen Kapazitäten entlasten möchten. Der Prüfservice lässt sich gleichzeitig mit Qualifizierungsangeboten der KRAUSE ACADEMY kombinieren. Unternehmen können somit frei entscheiden, ob sie Prüfungen vollständig auslagern, eigene „Befähigte Personen“ ausbilden oder eine Kombination aus beiden Optionen wählen. Diese Flexibilität ist in der Praxis von großem Vorteil, da sich die Anforderungen je nach Branche, Standortstruktur und Arbeitsmittelbestand unterscheiden.

KRAUSE INSPECT verbindet Fachkunde, Vor-Ort-Service und digitale Unterstützung zu einem strukturierten Prüfkonzept. Für Anwender bedeutet dies, dass geprüfte und einsatzfähige Arbeitsmittel im Alltag verlässlich zur Verfügung stehen. Prüfer und Verantwortliche profitieren von klarer Dokumentation und weniger Verwaltungsaufwand. Entscheider und Planer erhalten eine belastbare Grundlage, um Arbeitsschutz, Einsatzplanung, Instandhaltung und Wirtschaftlichkeit besser miteinander zu verbinden. Weitere Informationen zum Prüfservice und zur Terminvereinbarung finden Interessierte auf https://www.krause-systems.de/dienstleistungen/pruefungen.html

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