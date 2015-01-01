Sichere Lösungen für das Nutzfahrzeuge-Sortiment

Zugangstechnik als Sicherheits- und Effizienzfaktor

Ob Bus, Lkw, Kommunal-, Bahn oder Spezialfahrzeug: Nutzfahrzeuge stellen Werkstätten, Fertigungsbetriebe, Betreiber und Servicedienstleister bei Service, Wartung, Reinigung und bei der Fertigung vor besondere Herausforderungen. Die Arbeiten finden nicht nur seitlich am Fahrzeug statt, sondern je nach Fahrzeugtyp auch an der Front und am Heck, auf dem Dach, im Unterbodenbereich oder an schwer erreichbaren Aufbauten und Aggregaten. Gleichzeitig steigen die technischen Anforderungen. So befinden sich auf den Dächern moderner Busse heute beispielsweise Klimaanlagen, Energiespeicher, Tanks und Leitungssysteme. In der Produktion und Instandhaltung von Nutzfahrzeugen reicht ein einfacher Zugang deshalb oft nicht mehr aus. Gefragt sind sichere, ergonomische und an den jeweiligen Prozess angepasste Arbeitsplätze.

Für Anwender bedeutet das vor allem, dass sie ihre Tätigkeit sicher, körpergerecht und ohne unnötige Umwege ausführen können müssen. Sicherheitsbeauftragte, Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Betriebsleiter hingegen sind für die rechtskonforme Bereitstellung geeigneter Arbeitsmittel verantwortlich. Einkäufer, Ingenieure und Prozessplaner berücksichtigen darüber hinaus Standzeiten, Taktzeiten, Flächenbedarf und die langfristige Wirtschaftlichkeit. Genau an dieser Schnittstelle setzen die Nutzfahrzeug-Lösungen des KRAUSE-Werks an. Sie verbinden klassische Steigtechnik mit projektbezogenen Sonderlösungen aus Aluminium und ermöglichen so sichere Zugänge zu Fahrzeugbereichen, die mit Standardmitteln nur eingeschränkt erreichbar wären.

Vom Dacharbeitsstand bis zur mobilen Wartungsbühne

Die Anforderungen in Nutzfahrzeugbetrieben sind sehr unterschiedlich. In Buswerkstätten müssen Servicetechniker beispielsweise Klimageräte, Energiespeicher oder elektrische Komponenten auf dem Fahrzeugdach erreichen. In der Lkw-Wartung hingegen stehen sichere Zugänge zu Aufbauten, Ladebereichen oder technischen Aggregaten im Mittelpunkt. Bei Tankwagen, Silofahrzeugen und Kesselwagen kommen zudem Bedienungs- und Kontrollarbeiten, Probenahmen sowie Reinigungs-, Enteisungs- oder Instandhaltungsarbeiten hinzu. Für all diese Aufgaben bietet KRAUSE stationäre und fahrbare Arbeitsplattformen, Dacharbeitsstände, Überstiege, Treppen, Wartungsbühnen und individuell konstruierte Zugangssysteme. Ergänzend gehört auch die standardisierte Tankwagen-Leiter zum Sortiment. Sie ermöglicht als leicht verfahrbare, freistehende und höhenregulierbare Lösung einen sicheren Zugang zum Fahrzeug. Wo Standardlösungen nicht ausreichen, entstehen projektbezogene Sonderlösungen, etwa für Tank- und Silofahrzeuge, Produktionslinien oder komplexe Wartungsbereiche.

Praxisnah geplant statt standardisiert gedacht

Ein typisches Beispiel aus dem Bereich der Buswartung veranschaulicht den Nutzen. Wenn Monteure regelmäßig auf dem Dach eines Linienbusses arbeiten müssen, ist eine Leiter in vielen Fällen weder ergonomisch noch prozesssicher die beste Lösung. Der Beschäftigte benötigt einen stabilen Standplatz, Bewegungsfreiheit, eine Absturzsicherung und die Möglichkeit, Werkzeuge oder Ersatzteile sicher zu handhaben. Ein entsprechend ausgelegter Dacharbeitsstand reduziert das Risiko unsicherer Körperhaltungen und verkürzt gleichzeitig die Arbeitswege. Werden zusätzlich Strom- oder Druckluftanschlüsse in die Plattform integriert, müssen auch weniger Leitungen provisorisch verlegt werden. Das erhöht die Ordnung am Arbeitsplatz und kann die Nebenzeiten senken.

Ein weiteres Beispiel hierfür findet sich in der Fertigung von Nutzfahrzeugen. Dort sind wiederkehrende Montageschritte an definierten Fahrzeugbereichen üblich. Plattformen, Überstiege oder mitfahrende Konstruktionen können so in den Produktionsprozess integriert werden, dass die Mitarbeitenden ihre Arbeitsposition sicher erreichen und die Bauteile ohne improvisierte Hilfsmittel montieren können. Gerade in getakteten Abläufen wirken sich kurze Wege, sichere Übergänge und stabile Arbeitsflächen unmittelbar auf die Effizienz und die Qualität aus. Fehler, die durch ungünstige Arbeitspositionen verursacht werden, sowie Zeitverluste durch Umrüsten lassen sich reduzieren, wenn die Zugangslösung von Beginn an als Teil des Prozesses geplant wird.

Solche Lösungen sind auch für kommunale Dienstleister oder externe Serviceteams relevant. Wer regelmäßig an hohen Fahrzeugen, Aufbauten oder Dachbereichen arbeitet, benötigt nicht nur eine Möglichkeit zum Hinaufsteigen, sondern auch einen sicheren Arbeitsplatz. Rutschhemmende Beläge, ausreichend dimensionierte Plattformflächen, Geländer, Handläufe und belastbare Konstruktionen tragen dazu bei, Arbeiten kontrolliert und wiederholbar auszuführen.

Regelwerke als Grundlage der Auswahl

Die Auswahl einer geeigneten Steig- und Zugangstechnik ist nicht nur eine Frage der Bequemlichkeit. Grundlage ist die Gefährdungsbeurteilung des Arbeitgebers. Laut Betriebssicherheitsverordnung müssen Arbeitsmittel so bereitgestellt und verwendet werden, dass die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten gewährleistet ist. Die TRBS 2121 konkretisiert die Anforderungen zum Schutz vor Absturz. Teil 2 behandelt insbesondere die Verwendung von Leitern und macht deutlich, dass Leitern je nach Tätigkeit, Dauer und Gefährdung nicht automatisch die geeignete Lösung sind. Für viele Arbeiten an Nutzfahrzeugen sind Plattformen, Podeste oder Arbeitsbühnen daher die sachgerechtere Wahl, da sie einen stabileren Stand, größere Bewegungsflächen und kollektive Schutzmaßnahmen ermöglichen.

Auch die regelmäßige Prüfung spielt eine zentrale Rolle. Arbeitsmittel müssen entsprechend der Gefährdungsbeurteilung, der Einsatzbedingungen und der Herstellerangaben geprüft werden. Die BetrSichV definiert die „zur Prüfung befähigte Person“ anhand von Berufsausbildung, Berufserfahrung und aktueller beruflicher Tätigkeit. Die TRBS 1203 konkretisiert die Anforderungen an diese Personen. Für Unternehmen bedeutet das: Eine technisch gute Zugangslösung entfaltet ihren vollen Nutzen erst, wenn sie korrekt ausgewählt, unterwiesen, regelmäßig geprüft und dokumentiert wird.

Sicherheit, Ergonomie und Nachhaltigkeit im Zusammenspiel

Sichere Zugangslösungen verbessern den Arbeitsschutz. Sie unterstützen auch wirtschaftliche und nachhaltige Prozesse. Aluminiumkonstruktionen sind langlebig, vergleichsweise leicht und korrosionsbeständig. Fahrbare Systeme können an mehreren Arbeitsplätzen eingesetzt werden und modulare oder individuell geplante Anlagen lassen sich an Prozessänderungen anpassen. Dadurch können Betriebe Ressourcen schonen, da die Zugangstechnik nicht nur kurzfristig beschafft, sondern langfristig in die Wartungs- und Produktionsabläufe integriert wird.

Ein weiterer Nachhaltigkeitsaspekt liegt in der Prozessqualität. Wenn Fahrzeuge schneller, sicherer und planbarer gewartet werden können, sinken die Standzeiten. Busse, Lkws oder Spezialfahrzeuge kehren schneller in den Einsatz zurück. Gleichzeitig reduziert eine ergonomische Gestaltung die körperliche Belastung der Beschäftigten. Wer sicher steht, seine Werkzeuge griffbereit hat und Fahrzeugbereiche ohne riskante Bewegungen erreicht, arbeitet konzentrierter und mit einem geringeren Unfallrisiko.

Komplettbetreuung von der Analyse bis zur Prüfung

Bei individuellen Nutzfahrzeuglösungen ist die Projektphase von entscheidender Bedeutung. KRAUSE unterstützt Betriebe dabei von der Analyse der Arbeitssituation über Planung, Konstruktion und Fertigung bis hin zu Montage, Abnahme und Service. Dabei werden Fahrzeugtypen, Hallengeometrie, Verkehrswege, Taktzeiten, vorhandene Medienanschlüsse und sicherheitstechnische Anforderungen berücksichtigt. Dies ist besonders wichtig, wenn verschiedene Fahrzeugmodelle an einem Arbeitsplatz bearbeitet werden oder wenn bestehende Werkstatt- und Produktionsflächen nur begrenzt Platz bieten.

Bei Bedarf ergänzen Schulungs- und Prüfangebote den sicheren Betrieb. KRAUSE bietet Seminare an, in denen die Teilnehmenden die notwendigen Kenntnisse erwerben, um beispielsweise Leitern, Tritte, Fahrgerüste oder weitere Steigtechnik sachgerecht zu prüfen und die Ergebnisse rechtssicher zu dokumentieren. Alternativ oder ergänzend können Unternehmen die Prüfung ihrer Arbeitsmittel auch durch den KRAUSE-Prüfservice durchführen lassen. Dabei kommen die KRAUSE-Prüfer direkt ins Unternehmen, prüfen die vorhandenen Arbeitsmittel, kennzeichnen diese bei bestandener Prüfung und unterstützen mit einer nachvollziehbaren Dokumentation. Für Betriebe mit umfangreicher Steigtechnik kann dies ein wichtiger Baustein sein, um Prüfprozesse zuverlässig zu organisieren.

Sichere Zugänge schaffen produktive Arbeitsplätze

Das Nutzfahrzeug-Sortiment von KRAUSE zeigt, dass Steigtechnik heute weit über die klassischen Leitern hinausgeht. In den Bereichen Wartung, Reinigung, Instandhaltung und Produktion sind sichere Arbeitsplätze erforderlich, die sich an das jeweilige Fahrzeug, die Tätigkeit und den Prozess anpassen. Dacharbeitsstände, Wartungsbühnen, Überstiege, Treppen und Sonderkonstruktionen schaffen stabile Zugänge, reduzieren Risiken und ermöglichen effiziente Arbeitsabläufe. Das bedeutet für Anwender mehr Sicherheit und Komfort im Arbeitsalltag. Für Verantwortliche wird die Umsetzung arbeitsschutzrechtlicher Anforderungen erleichtert. Planer und Entscheider erhalten eine Lösung, die Produktivität, Ergonomie und langfristige Wirtschaftlichkeit vereint.

Weitere Informationen zu sicheren Steig- und Zugangslösungen für Nutzfahrzeuge finden Interessierte auf der KRAUSE-Website unter https://www.krause-systems.de/nutzfahrzeuge

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Im Jahr 1900 gegründet, steht KRAUSE als traditionsreichste deutsche Steigtechnik“Marke für höchste Qualität, Innovation und Sicherheit. Wir bieten flexible Steigtechnik“Lösungen für alle Anwendungsbereiche. Dabei finden sämtliche Prozesse in unserem Unternehmen statt, von der Entwicklung über die Produktion bis hin zum Vertrieb und den genau abgestimmten Serviceleistungen. Wir setzen Maßstäbe im Hinblick auf Funktionalität, Unfallsicherheit und Bedienbarkeit. Durch ein kreatives und engagiertes Team im Innen“ und Außendienst, inklusive professioneller Projekt“ und After“Sales“Betreuung, sind wir für unsere Kunden seit mehr als 125 Jahren ein starker und zuverlässiger Partner.

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