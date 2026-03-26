KRAUSE-Steigtechnik für Lager und Logistik

Leitern, Tritte, Plattformen, Überstiege und Sonderlösungen für sichere Arbeitsplätze in der Höhe In Lager- und Logistikbereichen.

In Lager- und Logistikbereichen ist nicht allein die Geschwindigkeit der Warenbewegungen für die Leistungsfähigkeit eines Betriebs entscheidend. Ebenso wichtig ist es, dass Beschäftigte Regale, Kommissionierplätze, Maschinenbereiche, Verladestellen und Wartungspunkte sicher, ergonomisch und ohne unnötige Unterbrechungen erreichen können. Wo Waren gelagert, transportiert, sortiert oder verpackt werden, entstehen regelmäßig Arbeitsplätze auf unterschiedlichen Ebenen. Genau hier wird professionelle Steigtechnik zu einem wichtigen Bestandteil betrieblicher Sicherheit und effizienter Abläufe.

KRAUSE bietet hierfür ein breites Spektrum an Leitern, Tritten, Plattformlösungen, Fahrgerüsten, Regalleitern, Überstiegen und individuell ausgelegten Sonderlösungen. Dabei steht nicht nur das Erreichen einer bestimmten Arbeitshöhe im Vordergrund, sondern auch die sichere Integration der jeweiligen Steiglösung in den konkreten Arbeitsprozess. Für Anwender bedeutet das: kurze Wege, sicherer Stand, ergonomisches Arbeiten und eine Lösung, die zur tatsächlichen Tätigkeit passt.

Anforderungen im Lager: häufige Nutzung, wechselnde Einsatzorte, klare Verantwortung

In der Praxis werden Steigtechnikprodukte im Lager häufig mehrmals täglich genutzt. Die Beschäftigten entnehmen Artikel aus höheren Regalfächern, führen Sichtkontrollen durch, bedienen Anlagenkomponenten, reinigen schwer zugängliche Bereiche oder erreichen Wartungspunkte an Fördertechnik und Verpackungsanlagen. Dabei unterscheiden sich die Anforderungen deutlich. Eine gelegentliche Sichtprüfung an einem Regal erfordert eine andere Lösung als das regelmäßige Kommissionieren über längere Zeit oder das Arbeiten an einem erhöhten Maschinenzugang.

Für Verantwortliche und Sicherheitsbeauftragte ist deshalb eine umfassende Gefährdungsbeurteilung entscheidend. Die Betriebssicherheitsverordnung verpflichtet Arbeitgeber dazu, geeignete Arbeitsmittel bereitzustellen und deren sichere Verwendung zu gewährleisten. Die TRBS 2121 Teil 2 konkretisiert diese Anforderungen für die Verwendung von Leitern und ist insbesondere dann relevant, wenn tragbare Leitern als Zugang oder Arbeitsplatz eingesetzt werden. Auch die DGUV Information 208-016 weist darauf hin, dass bei der Auswahl einer Leiter die konkrete Tätigkeit und die Absturzgefährdung bewertet werden müssen. Bei erhöhter Gefährdung kann ein sichereres Arbeitsmittel erforderlich sein, etwa eine Podestleiter, eine Plattformlösung, ein Fahrgerüst oder ein fester Zugang.

Die passende Lösung für den jeweiligen Einsatz

Für einfache, kurzzeitige Tätigkeiten können Stufenleitern, Plattformleitern oder Tritte eine geeignete Lösung sein. Entscheidend ist dabei weniger die reine Arbeitshöhe, sondern die konkrete Anwendung: Muss nur kurz kontrolliert werden, wird Ware entnommen oder soll mit Werkzeug und Material gearbeitet werden? Je nach Aufgabe unterscheiden sich die Anforderungen an Standfläche, Bewegungsfreiheit, Ergonomie und Sicherheit deutlich. KRAUSE unterstützt gewerbliche Anwender deshalb bei der Auswahl geeigneter Steigtechniklösungen und bietet ein breites Programm für unterschiedliche Einsatzbereiche vom mobilen Tritt bis zur fahrbaren Podest- oder Regalleiter.

Ein typisches Beispiel aus der Lagerpraxis ist die Kommissionierung von Ersatzteilen in einem Hochregallager mit regelmäßig wechselnden Zugriffshöhen. Werden die Beschäftigten dort nur mit einer einfachen Anlegeleiter ausgestattet, kann das Umsetzen, Positionieren und Arbeiten mit Ware in der Hand schnell zu einer Belastung werden. Eine fahrbare Podestleiter oder eine Regalleiter mit Schienensystem ist hier die sicherere und effizientere Lösung. KRAUSE-Regalleitern sind als einhängbare Lösungen oder als fahrbare Leitern mit Schienenanlage erhältlich und ermöglichen einen schnellen, komfortablen und sicheren Zugriff auf Regalebenen.

Überstiege und Plattformen für sichere Wege über Fördertechnik

In modernen Logistikzentren verlaufen Transport- und Förderbänder oft quer durch Arbeitsbereiche. Einerseits verkürzen sie Materialflüsse, andererseits können sie Laufwege unterbrechen. Werden diese improvisiert überstiegen oder werden Umwege in Kauf genommen, entstehen Sicherheits- und Effizienzprobleme. Stationäre oder fahrbare Überstiege von KRAUSE schaffen hier definierte Verkehrswege und ermöglichen das sichere Überqueren von Hindernissen.

Ein praxisnahes Beispiel ist eine Verpackungslinie, in der Beschäftigte regelmäßig zwischen Wareneingang, Packplatz und Versandbereich wechseln müssen. Ohne einen geeigneten Überstieg müssen die Beschäftigten entweder um die gesamte Anlage herumgehen oder sie nehmen unsichere Abkürzungen. Ein passgenau geplanter Überstieg mit rutschhemmenden Stufen, einer ausreichend dimensionierten Plattform und einem beidseitigen Geländer kann Laufwege verkürzen und zugleich das Risiko von Stolper-, Absturz- oder Quetschgefahren reduzieren. Dies ist besonders relevant für Prozessplaner und Betriebsleiter, da sich Arbeitssicherheit und Produktivität bei guter Planung gegenseitig unterstützen, anstatt einander zu widersprechen.

Sonderlösungen für Anlagen, Fahrzeuge und Wartungsbereiche

Nicht jede logistische Anwendung lässt sich mit Standardprodukten optimal lösen. In Umschlaghallen, Werkstattbereichen, Verladezonen oder automatisierten Lagern müssen Zugänge beispielsweise oft exakt an Maschinen, Fahrzeuge, Behälter oder bauliche Gegebenheiten angepasst werden. KRAUSE entwickelt hierfür kundenspezifische Sonderlösungen, bei denen die Arbeitshöhe, die Zugangssituation, die Nutzungsfrequenz, die Platzverhältnisse und die Sicherheitsanforderungen berücksichtigt werden.

In einem Betrieb, in dem regelmäßig Wartungsarbeiten an erhöhten Anlagenkomponenten durchgeführt werden, kann eine individuell ausgelegte Arbeitsplattform beispielsweise dafür sorgen, dass Beschäftigte Werkzeuge sicher ablegen, mit beiden Händen arbeiten und ihre Tätigkeit mit stabilem Stand ausführen können. Auch bei der Instandhaltung von Flurförderzeugen, Nutzfahrzeugen oder Förderanlagen können angepasste Podeste und Plattformen die Arbeitssicherheit erhöhen. Gleichzeitig lassen sich die Stillstandzeiten reduzieren, da Wartungspunkte schneller, sicherer und reproduzierbarer erreichbar sind.

Sicherheit, Ergonomie und Nachhaltigkeit im Zusammenspiel

Professionelle Steigtechnik trägt nicht nur zur Einhaltung gesetzlicher Anforderungen bei. Sie hat auch Einfluss auf Ergonomie, Arbeitsqualität und Nachhaltigkeit. Wer sicher steht, kann konzentrierter arbeiten. Wer eine passende Plattform nutzt, muss weniger improvisieren. Wer mit langlebigen Aluminiumkonstruktionen arbeitet, reduziert Ersatzbeschaffungen und profitiert von robusten Lösungen für den dauerhaften Einsatz. KRAUSE legt bei seinen Produkten Wert auf hohe Qualität, Belastbarkeit und Langlebigkeit sowie auf Sicherheitsprüfungen im werkseigenen Labor und zusätzliche Material- und TÜV-Prüfungen.

Auch Nachhaltigkeit zeigt sich im Lageralltag sehr konkret. Papierlose Prüfprozesse, nachvollziehbare Dokumentation, langlebige Produkte und die bedarfsgerechte Auswahl von Arbeitsmitteln können Ressourcen schonen und zugleich die Betriebssicherheit verbessern. Entscheidend ist, dass Steigtechnik nicht isoliert, sondern als Teil eines Gesamtkonzepts aus Arbeitsschutz, Prozessgestaltung und Instandhaltung beschafft wird.

Prüfung und Schulung als Bestandteil sicherer Verwendung

Die Verantwortung von Sicherheitsbeauftragten, Fachkräften für Arbeitssicherheit und „Befähigten Personen“ endet nicht mit der Anschaffung. Leitern, Tritte, Plattformen und fahrbare Arbeitsmittel müssen regelmäßig geprüft werden. Umfang und Fristen hierfür ergeben sich aus der Gefährdungsbeurteilung, der Nutzungshäufigkeit sowie den betrieblichen Bedingungen. Gerade im Lager- und Logistikbereich mit hoher Beanspruchung, wechselnden Nutzern und engem Zeitdruck ist eine strukturierte Prüfung besonders wichtig.

KRAUSE unterstützt Unternehmen nicht nur mit geeigneten Produkten, sondern bei Bedarf auch mit Prüf- und Schulungsangeboten. Dazu gehören Seminare zur „Befähigten Person“ ebenso wie praxisorientierte Unterstützung bei der sicheren Auswahl und Anwendung von Steigtechnik. Auf Wunsch führen erfahrene KRAUSE-Prüfer zudem die regelmäßige Prüfung der vorhandenen Steigtechnik direkt vor Ort im Unternehmen durch. Damit unterstützen sie eine normgerechte und nachvollziehbar dokumentierte Beurteilung der eingesetzten Arbeitsmittel. Ergänzend kann die digitale Lösung von wosatec dazu beitragen, Prüfprozesse effizienter zu organisieren, Arbeitsmittel zentral zu verwalten, Prüffristen im Blick zu behalten und die Dokumentation papierlos abzuwickeln. Dadurch entsteht für Betriebe ein zusätzlicher Vorteil: Beschäftigte werden für das Thema sensibilisiert, Prüfer erhalten Handlungssicherheit und Verantwortliche können ihre Dokumentations- und Betreiberpflichten besser erfüllen.

Sichere Ebenen schaffen stabile Prozesse

Lager- und Logistikbereiche funktionieren nur dann zuverlässig, wenn Menschen, Waren und Arbeitsmittel sicher zusammenwirken. KRAUSE-Steigtechnik leistet dazu einen wichtigen Beitrag, da sie Arbeitsplätze in der Höhe erreichbar macht, Verkehrswege über Hindernisse schafft und Wartungs- sowie Kommissionierprozesse sicherer gestaltet. Ob Regalleiter, Podestleiter, Überstieg, Fahrgerüst oder individuelle Sonderlösung: Entscheidend ist die passende Lösung für die jeweilige Aufgabe.

Für Anwender bedeutet das mehr Sicherheit im täglichen Einsatz. Verantwortliche und Prüfer profitieren von normgerechten, prüfbaren und langlebigen Arbeitsmitteln. Entscheider und Planer erhalten Lösungen, die sich in bestehende Prozesse integrieren lassen und Effizienz, Arbeitsschutz und Nachhaltigkeit miteinander verbinden.

Weitere Informationen zu KRAUSE-Steigtechnik für Lager, Logistik und Industrie finden Interessierte auf https://www.krause-systems.de

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Am Kreuzweg 3

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email : jung@team-digital.de

Im Jahr 1900 gegründet, steht KRAUSE als traditionsreichste deutsche Steigtechnik“Marke für höchste Qualität, Innovation und Sicherheit. Wir bieten flexible Steigtechnik“Lösungen für alle Anwendungsbereiche. Dabei finden sämtliche Prozesse in unserem Unternehmen statt, von der Entwicklung über die Produktion bis hin zum Vertrieb und den genau abgestimmten Serviceleistungen. Wir setzen Maßstäbe im Hinblick auf Funktionalität, Unfallsicherheit und Bedienbarkeit. Durch ein kreatives und engagiertes Team im Innen“ und Außendienst, inklusive professioneller Projekt“ und After“Sales“Betreuung, sind wir für unsere Kunden seit mehr als 125 Jahren ein starker und zuverlässiger Partner.

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