Redivium holt sich von der Firma Oval Advisory Unterstützung für seine Batterierecyclingprojekte im Vereinigten Königreich

2. September 2024 / IRW-Press / Redivium Limited (ASX: RIL, FWB: HR90) (Redivium oder das Unternehmen) freut sich, die Beauftragung der auf Projektfinanzierung und strategische Transaktionen spezialisierten Boutique-Beratungsgruppe Oval Advisory Limited (Oval) bekannt zu geben. Die Gruppe wird Redivium bei der Entwicklung und Finanzierung seiner bestehenden und in Planung befindlichen Batterierecyclingprojekte im Vereinigten Königreich unterstützen. Diese Beauftragung ist für Redivium ein wichtiger Schritt auf seinem Weg, sich im britischen Markt als führendes Unternehmen für nachhaltiges Recycling und für die Versorgung mit kritischen Batteriematerialien zu etablieren.

Finanzierungsstrategie im Vereinigten Königreich

Oval wird Redivium bei seinen Batterierecyclinginitiativen im Vereinigten Königreich mit strategischen Beratungsdiensten unterstützen. Gemäß den Bedingungen der Beauftragung sollen im Rahmen der Zusammenarbeit drei Schlüsselprojekte in Angriff genommen werden:

– Eine erste Phase, die den Fokus auf die optimale Strukturierung der erforderlichen Finanzierung für Rediviums Joint Venture zum Shreddern von Lithium-Ionen-Batterien in Nordwestengland richtet.

– Eine zweite Phase der Finanzierung, die auf das Recycling von nicht spezifizierten Abfällen sowie Abfällen aus der Batterieerzeugung in England abzielt.

– Eine dritte Phase der strategischen Planung und Finanzierung eines hydrometallurgischen Kreislaufs in den britischen Midlands auf Grundlage der Lösung von Mercedes Benz, die von den Inhabern von Rediviums lizenzierter Technologie bereitgestellt wird (Lizenz zur Vermarktung der patentierten Technologie der Firma ACN 630 589 507 Pty Ltd., die Neometals Ltd. (ASX: NMT) und SMS Group GmbH gemeinsam gehört).

Dank dieser Beauftragung ist Redivium in der Lage, das Know-how von Oval in den Bereichen Projektfinanzierung, strategische Partnerschaften sowie Fusionen und Übernahmen zu nutzen, um die Entwicklung und Vermarktung seiner Batterierecyclinganlagen zu forcieren. Damit will das Unternehmen zum ersten integrierten Hersteller von Batteriematerialien im Vereinigten Königreich werden.

Michael OLeary-Collins, Executive Director von Redivium und CEO Europe, erklärt:

Wir freuen uns über die Gelegenheit, unsere britischen Betriebsanlagen mit Unterstützung von Oval auszubauen. Batterierohstoffe, die aus nachhaltigen Quellen stammen, sind für die Resilienz und strategische Autonomie des Vereinigten Königreichs unabdingbar. Das Vereinigte Königreich ist auf der Suche nach kritischen Rohstoffen aus nachhaltigen Quellen, die nachweislich im Einklang mit seinen Interessen in puncto Energiesicherheit stehen. Wir freuen uns, dass Oval uns auf unserem Weg, uns als Lieferant von hochwertigen Batteriematerialien für die heimischen Lieferketten der Batterieerzeugung im Vereinigten Königreich zu positionieren, zur Seite steht.

Diese ASX-Mitteilung wurde vom Board des Unternehmens zur Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Michael OLeary-Collins

Executive Director

Redivium Ltd

E-Mail: molearycollins@redivium.com

Über Redivium Limited (www.redivium.com)

Redivium sieht es als seine Aufgabe, moderne Batterierecyclingtechnologien in ganz Europa anzubieten. Das Unternehmen verfügt außerdem über die Vermarktungsrechte an einer von Neometals entwickelten und von ACN 630 589 507 Pty Ltd. lizenzierten Technologie für das Vereinigte Königreich und Irland, Skandinavien sowie Italien und Südosteuropa. Diese Technologie ist im gemeinsamen Besitz von Neometals Ltd. (ASX & AIM: NMT) und dem deutschen Ingenieurbüro SMS Group GmbH.

Die sicheren Recyclingverfahren des Unternehmens dienen der Beseitigung von Abfällen aus Lithium-Ionen-Batterien sowie der Rückgewinnung von Wertstoffen wie Lithium, Nickel, Kupfer und Anodenkomponenten zur Wiederverwendung in der Erzeugung neuer Batterien. Vor dem Hintergrund der strengen EU-Vorschriften und der Fördermittel aus der EU zur Unterstützung von innovativen Recyclingverfahren im Zuge der Elektrifizierung der Automobilindustrie ist es Rediviums Ziel, sich als führendes europäisches Batterierecyclingunternehmen zu etablieren.

Über Oval Advisory Limited

Oval Advisory Limited ist eine Beratungsfirma, die auf strategische Finanzberatung und Projektmanagement in den Bereichen kritische Mineralien & Metalle sowie Dekarbonisierung spezialisiert ist. Mit seinem Know-how auf dem Gebiet der Unternehmensentwicklungsstrategien und Projektfinanzierungslösungen, einschließlich Finanzierung, Strukturierung und strategischer Partnerschaften, unterstützt Oval seine Kunden bei der Durchführung komplexer Transaktionen und der Verwirklichung ihrer Hauptgeschäftsziele.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Redivium Limited

Michael O’Leary-Collins

Level 12, 197 St Georges Tce

6000 Perth, WA

Australien

email : info@redivium.com

Pressekontakt:

Redivium Limited

Michael O’Leary-Collins

Level 12, 197 St Georges Tce

6000 Perth, WA

email : info@redivium.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Wahrheiten von Nabenhauer Consulting First Phosphate gibt Rücktritt eines Direktors bekannt