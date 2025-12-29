Redwood AI wurde als eines der größten an der Canadian Securities Exchange notierten Unternehmen in den CSE25-Index aufgenommen

Vancouver, Kanada – 2. Juli 2026 / IRW-Press / Redwood AI Corp. (CSE: AIRX) (OTCQB: RDWCF) (Frankfurt: Y0N, WKN: A422EZ) (Redwood oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es im Zuge der jüngsten vierteljährlichen Neugewichtung der Canadian Securities Exchange in den CSE25-Index aufgenommen wurde. Der CSE25-Index setzt sich aus den fünfundzwanzig nach Marktkapitalisierung größten an der CSE notierten Unternehmen zusammen. Durch die Aufnahme in den CSE25-Index reiht sich Redwood in eine ausgewählte Gruppe von an der CSE notierten Emittenten ein, was zu einer erhöhten Sichtbarkeit bei institutionellen und Privatanlegern beitragen könnte, die an der CSE notierte Wachstumsunternehmen und Marktindex-Benchmarks verfolgen.

Die Aufnahme von Redwood in den CSE25-Index ist eine wichtige Anerkennung der Fortschritte des Unternehmens und seiner Marktpräsenz als börsennotiertes Unternehmen. Ich bin davon überzeugt, dass die Aufnahme in den Kreis der größten an der Canadian Securities Exchange notierten Unternehmen das Kapitalmarktprofil von Redwood auf dem öffentlichen Markt stärken kann, während wir unsere Plattform rund um praktische, hochwertig nutzbare Anwendungen künstlicher Intelligenz in der Chemie, der Arzneimittelentwicklung und verwandten wissenschaftlichen Märkten weiter ausbauen. erklärte Louis Dron, Chief Executive Officer von Redwood AI.

Der CSE25-Index ist eine Teilmenge des CSE Composite Index und wird von Refinitiv und Bloomberg unter dem Ticker CSE25 veröffentlicht. thecse.com/market-activity/indices/

Der Index wird im Rahmen des regulären Indexüberprüfungsprozesses der Canadian Securities Exchange vierteljährlich überprüft und neu gewichtet, sodass er die Veränderungen der Marktkapitalisierung der für den Index infrage kommenden an der CSE notierten Emittenten widerspiegelt. Der CSE25 repräsentiert mehr als 75 % der gesamten Marktkapitalisierung des CSE Composite Index und bietet Marktteilnehmern damit einen fokussierten Referenzindex zur Verfolgung eines wesentlichen Teils der Index-Marktkapitalisierung der Börse. thecse.com/market-activity/indices/

Über Redwood AI Corp.

Redwood AI nutzt fortschrittliche künstliche Intelligenz, um Forschung und Entwicklung in der Chemie zu beschleunigen, mit dem Ziel, die Wirkstoffentdeckung und -entwicklung zu unterstützen sowie Lösungen für Verteidigung und Sicherheit voranzubringen. Das Unternehmen kombiniert Fachkenntnisse in den Bereichen Chemie, KI und Fertigung, um die Synthese und Skalierung von Arzneimitteln zu optimieren. Die Plattform von Redwood AI ist darauf ausgelegt, eine schnellere und effizientere Entwicklung neuer Therapien und chemiebasierten Anwendungen zu ermöglichen.

IM NAMEN VON REDWOOD AI CORP.,

Louis Dron

Chief Executive Officer

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Louis Dron

Chief Executive Officer

Tel: +1 888 530 8488

investors@redwoodai.com

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