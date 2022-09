Reibungsloser und Stressfrei den eigenen Umzug planen

„MyUmzugz“ weiß, worauf es bei einem Umzug ankommt und gibt dir die besten Tipps, damit alles perfekt läuft! Egal aus welchem Grund du umziehst – sei es ein neuer Arbeitsplatz in einer anderen Stadt,

Wenn Sie Ihren Umzug planen, ist es wichtig, frühzeitig mit der Organisation zu beginnen.

Zu den Dingen, die Sie bedenken sollten, gehören das Sammeln von Verpackungsmaterialien, die Suche nach einem geeigneten Umzugsservice und das Finden von Helfern für den Umzugstag.

Damit am Ende alles glatt läuft und der große Tag des Umzugs entspannt ablaufen kann, ist eine gute Organisation des Ganzen vonnöten. Das beinhaltet vor allem das beschaffen aller benötigten Materialien wie zum Beispiel Umzugskartons, Packdecken oder Zurrgurte. So können nach und nach alle Sachen verstaut werden, angefangen bei den Dingen, die man nicht jeden Tag braucht. Auch das mieten eines Umzugswagens sollte frühzeitig erledigt werden, um mehrmaliges hin- und herfahren zu vermeiden. Bei MyUmzug kann man sich auch digital beraten lassen und so herausfinden, welche Art von Fahrzeug am besten geeignet ist.

Als einer der führenden Umzugsunternehmen in Frankfurt können wir Ihnen direkt im Erstgesrpäch nach einer detailierten Kalkulation ein Festpreis Angebot zur Verfügung stelle.

Für den Fall der Fälle gibt es dort auch schon vorgepackte Hänger mit Kofferbau und Zurrleistung zu mieten. Zudem ist es ratsam, schon im Voraus Freunde oder Bekannte für den großen Tag des Umzugs zu organisieren – damit keiner alleine rumlaufen muss.

Umzugskartons richtig und effektiv packen

Packen Sie Ihre Umzugskartons richtig, und Sie werden den Transport stressfrei überstehen. Glas und Porzellan sollten in spezielles Packpapier eingewickelt werden, um sie am besten zu schützen. Bei Büchern ist es wichtig, nicht zu viele in einen Karton zu packen, da sie sonst zu schwer werden können. Meist reicht eine Lage Bücher aus. Stattdessen kann der restliche Platz in der Bücherkiste mit leichten Sachen wie Kissen oder Kleidungsstücken gefüllt werden. Zudem ist es wichtig, die Handgriffe der Kartons nicht zuzupacken und die Kartons aussagekräftig zu beschriften, damit alle Beteiligten auf einen Blick sehen, wo welcher Karton hingehört.

