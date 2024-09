Reinigungsmanagement neu denken – Effizienz, Nachhaltigkeit und Qualität im Fokus

Flächen-, Nutzungs- und Komfortanpassungen erfordern ein Qualitätssystem für die Gebäudereinigung. Ergebnisorientierte Reinigung erfordert eine ständige Anpassung der Reinigungskalkulation.

Hamburg / Seestermühe, 19. September 2024 – Die FM Power Hour am 2. Oktober 2024 bringt ein zentrales Thema des Facility Managements in den Fokus: das Reinigungsmanagement. Effektive Reinigungsprozesse sind maßgeblich für Hygiene, Werterhalt und die Attraktivität von Gebäuden – sie bilden die Basis für ein funktionierendes Facility Management. Die FM Power Hour beleuchtet, wie moderne Reinigungsstrategien dabei helfen, nicht nur hohe Standards in Bezug auf Sauberkeit und Hygiene zu erfüllen, sondern auch wirtschaftliche Effizienz und Nachhaltigkeit zu erreichen.

Das Reinigungsmanagement ist in den letzten Jahren immer wichtiger geworden. Angesichts steigender Anforderungen an Hygiene, Kosteneffizienz und Nachhaltigkeit suchen Facility Manager nach neuen Wegen, ihre Reinigungsprozesse zu optimieren. Diese FM Power Hour bietet Ihnen die Möglichkeit, sich darüber auszutauschen, wie man Reinigungsstrategien entwickelt, die sowohl den ökologischen Fußabdruck reduzieren als auch die Betriebskosten nachhaltig senken. Zudem liegt ein besonderer Schwerpunkt auf der Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern, der Digitalisierung von Prozessen und dem Einsatz von Qualitätssicherungssystemen.

Ein Highlight dieser Veranstaltung wird der Beitrag von Matthias Rüttermann von Rüttermann Consulting sein. Er wird tiefe Einblicke in die Optimierung der Reinigungsqualität, die Einhaltung gesetzlicher Standards und die Rolle des Qualitätsmanagements im Reinigungssektor geben.

Reinigungsmanagement im Facility Management – Der Schlüssel zum Erfolg

Optimierung von Reinigungsprozessen – Ein Balanceakt zwischen Hygiene und Effizienz:

Facility Manager stehen vor der Herausforderung, Reinigungsprozesse effizient zu gestalten und dabei höchste Hygiene- und Qualitätsstandards einzuhalten. Die Umsetzung eines effektiven Reinigungsplans ist dabei entscheidend. Die FM Power Hour wird zeigen, wie Facility Manager mit innovativen Lösungen – wie flexiblen Reinigungszeiten, zielgerichteten Reinigungstechniken und dem Einsatz nachhaltiger Produkte – die Balance zwischen Hygiene, Werterhalt und Wirtschaftlichkeit finden können.

Nachhaltigkeit und Gesundheitsschutz als zentrale Treiber:

Im modernen Facility Management spielt die Nachhaltigkeit eine immer größere Rolle. Die Verwendung von umweltfreundlichen Reinigungsmitteln ist heute entscheidend, um den ökologischen Fußabdruck eines Unternehmens zu verringern. Doch Nachhaltigkeit bedeutet mehr: Durch den Einsatz nachhaltiger Reinigungsprodukte kann auch der Gesundheitsschutz der Reinigungskräfte und Gebäudenutzer verbessert werden. Die FM Power Hour wird darstellen, wie nachhaltige Strategien und Produkte den langfristigen Erfolg der Reinigungsprozesse beeinflussen.

Reinigungsverträge und Service Level Agreements (SLA):

Die Vertragsgestaltung ist ein entscheidender Faktor, um die Qualität und Effizienz der Reinigung zu gewährleisten. Facility Manager müssen klare Reinigungsverträge und Service Level Agreements (SLA) erstellen, die genaue Vorgaben zu Umfang, Qualität und Kontrolle der Reinigungsleistungen festlegen. Die Veranstaltung wird zeigen, wie solche Verträge so gestaltet werden können, dass sie klare Verantwortlichkeiten und Ziele definieren, die eine hohe Leistungsqualität sicherstellen.

Reinigungskalkulation – Kosten optimieren und Transparenz schaffen:

Die Reinigungskalkulation ist die Grundlage für eine wirtschaftliche Leistungserbringung. Sie berücksichtigt alle relevanten Kostenfaktoren, von Personal über Material bis hin zu Ausrüstung, und hilft dabei, die Reinigungsdienstleistungen effizient zu planen und zu steuern. Die Teilnehmer erfahren, wie sie ihre Kalkulation so gestalten, dass sie nicht nur die Wirtschaftlichkeit optimieren, sondern auch die erwartete Qualität liefern können.

Qualitätsmanagement im Reinigungsmanagement nach DIN EN 13549:

Ein effizientes Qualitätsmanagementsystem hilft Facility Managern dabei, die erbrachte Reinigungsleistung objektiv zu bewerten und kontinuierlich zu verbessern. Die DIN EN 13549 definiert Standards und Methoden zur Messung der Reinigungsqualität und ist ein zentraler Leitfaden, um Qualität im Reinigungsprozess zu garantieren. In der FM Power Hour werden die Grundanforderungen und Empfehlungen dieser Norm detailliert besprochen, sowie wie man Grenzen festlegt, innerhalb derer die Reinigungsleistung als erbracht gilt. Das Ziel: eine hohe Qualität, die dauerhaft erreicht und überprüfbar ist.

Prüfung der Reinigungsqualität und Reklamationsmanagement:

Nach Abschluss einer Reinigung stellt sich die Frage: Wurde die Leistung ordnungsgemäß erbracht? Da eine perfekte Reinigungsleistung in der Regel nicht erwartet werden kann, gilt es festzulegen, welche Toleranzgrenzen akzeptabel sind. Analog zur Produktlehre (§ 243 BGB) sind auch bei Reinigungsleistungen Abweichungen innerhalb eines festgelegten Rahmens tolerierbar. Doch was passiert, wenn die erbrachte Leistung nicht den Anforderungen entspricht? Im Fokus stehen die Vereinbarungen über Nachbesserungspflichten und die Klärung, wie solche Reklamationen effizient und wirtschaftlich abgearbeitet werden können.

Qualitätsmesssysteme und Rechtsfolgen – Transparenz und Sicherheit schaffen:

Eine wichtige Frage im Reinigungsmanagement ist, wie die Einhaltung der Qualitätsstandards überprüft und bewertet werden kann. Das Qualitätsmesssystem gemäß DIN EN 13549 ermöglicht die Definition klarer Kriterien und die Umsetzung von Stichprobenprüfungen, um die Einhaltung der Service Levels zu gewährleisten. Die FM Power Hour beleuchtet, wie Facility Manager Rechnungsreduktionen bei nicht eingehaltener Reinigungsqualität anwenden und somit eine faire und transparente Geschäftsbeziehung schaffen.

Reinigung auf höchstem Niveau – Praktische Tipps zur Eigenkontrolle:

Ein weiteres zentrales Element des Reinigungsmanagements ist die Eigenkontrolle. Diese Kontrollen werden vom Auftragnehmer selbst durchgeführt und sind ein wichtiger Indikator für die Qualität der Reinigungsdienstleistungen. Die Teilnehmer erfahren, wie sie die monatlich erforderlichen Eigenkontrollen gemäß den vertraglichen Vereinbarungen planen, durchführen und dokumentieren können, um eine konsistente Leistung sicherzustellen.

Erfolgreiche Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern:

Die FM Power Hour widmet sich auch dem richtigen Umgang mit externen Reinigungsdienstleistern. Die Vergabe von Reinigungsleistungen an externe Partner birgt viele Vorteile, erfordert jedoch ein strukturiertes Management. Die Teilnehmer erfahren, wie sie eine reibungslose Kommunikation sicherstellen, klare Verantwortlichkeiten definieren und gemeinsam mit den Dienstleistern effektive Reinigungsstrategien umsetzen.

Interview mit Kay Meyer, Geschäftsführer der FM-Connect.com Network GmbH:

Frage: Herr Meyer, wie kann ein effizientes Reinigungsmanagement den Erfolg eines Unternehmens beeinflussen?

Kay Meyer: Ein effizientes Reinigungsmanagement ist entscheidend für den Gesamtbetrieb eines Gebäudes. Die Sauberkeit beeinflusst nicht nur das Erscheinungsbild, sondern auch die Gesundheit und Zufriedenheit der Gebäudenutzer. Durch den Einsatz optimierter Reinigungsstrategien und nachhaltiger Produkte können Facility Manager den Werterhalt von Gebäuden sicherstellen, Betriebskosten reduzieren und die Qualität der Reinigung konstant auf einem hohen Niveau halten. Diese Faktoren sind maßgeblich für das Ansehen eines Unternehmens und tragen zur langfristigen Wettbewerbsfähigkeit bei.

Frage: Welche Herausforderungen sehen Sie bei der Umsetzung von Qualitätsmanagementsystemen im Reinigungsbereich?

Kay Meyer: Die Einführung eines Qualitätsmanagementsystems erfordert eine klare Struktur und ein Bewusstsein für die festgelegten Qualitätsstandards. Eine der größten Herausforderungen besteht darin, sicherzustellen, dass alle Beteiligten – vom Facility Manager bis zum Reinigungspersonal – die definierten Qualitätsziele kennen und umsetzen. Es braucht klare Prozesse, regelmäßige Schulungen und die Bereitschaft zur kontinuierlichen Verbesserung. Wenn dies gelingt, trägt ein solches System entscheidend zur Qualitätssicherung bei.

Anmeldung:

Die Teilnahme an der FM Power Hour ist kostenlos. Interessierte können sich über die Webseite der FM-Connect.com Network GmbH einwählen: https://fm-connect.com/wir/networking/fm-power-hour/.

Hinweis: Die Veranstaltung wird nicht aufgezeichnet, um eine offene und vertrauliche Diskussion zu ermöglichen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

FM-Connect com Network GmbH

Herr Kay Meyer

Am Altenfeldsdeich 16

Seestermüh 25371

Deutschland

fon ..: 01717044665

web ..: https://fm-connect.com/

email : info@fm-connect.com

Die FM-Connect.com Network GmbH ist eine führende Plattform für die Vernetzung von Fachleuten im Facility Management. Mit einem starken Fokus auf aktuelle Trends und Herausforderungen unterstützt das Unternehmen durch regelmäßige Veranstaltungen wie die FM Power Hour den Wissensaustausch und die professionelle Weiterentwicklung in der Branche.

Pressekontakt:

FM-Connect com Network GmbH

Herr Kay Meyer

Am Altenfeldsdeich 16

Seestermüh 25371

fon ..: 01717044665

email : info@fm-connect.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Neuer Bike Park am Gardasee eröffnet Auch auf Reisen und beim Camping professionell würzen: Bio Food Finisher Spices von Luis Dias