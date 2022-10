Reiselust trotz Corona – so klappt jetzt unbeschwerter Urlaub

Unbeschwerter Urlaub, das scheint beinahe ein Fremdwort geworden zu sein. Und doch ist es möglich, wenn man ein paar Dinge bei der Organisation berücksichtigt. Hier ein paar Tipps.

24.10.2022 – Unbeschwerter Urlaub einfacher denn je

Nach vielen Monaten der Pandemie und des zu Hause Bleibens, spüren viele Deutsche wieder deutliche Symptome des Reisefiebers. Die gute Nachricht: Dieser Sommer eignet sich hervorragend dafür, das deutlich stärker werdende Reisefieber ganz ohne Nebenwirkungen auszukurieren. Ein sicherer und unbeschwerter Urlaub 2021 lockt – was sollte man beachten?

Reiselust und Corona, passt das zusammen?

Die Reiselust der Deutschen ist zurückgekehrt. Laut der aktuellen ADAC Tourismusstudie möchten die Menschen wieder reisen wie vor der Pandemie. Der Traum vom Sandstrand und dem rauschenden Meer, grünen Wäldern und weiten Wiesen, sonnigen Berggipfeln und stillen Seen lässt sich dieses Jahr endlich wieder in die Realität umsetzen. Viele Hotels haben die Zwangspause genutzt, um sich zu erneuern und bieten ihren Besuchern dieses Jahr Ferien auf höchstem Wohlfühl-Niveau.

Die schwierigste Entscheidung scheint die Wahl des Reisezieles zu sein. Wo ist derzeit ein unbeschwerter Urlaub ohne Sorge um die Gesundheit oder umständliche Vorbereitungsmaßnahmen möglich? Das Auswärtige Amt stellt auf seiner Website detaillierte Informationen und Empfehlungen für alle Länder bereit. Doch häufig stolpert man immer noch über Warnungen und eingeschränkte Einreisebedingungen.

Doch ist der Schritt über die Landesgrenze überhaupt notwendig, um die erste Reiselust nach der Pandemiepause in idyllischer Umgebung auszuleben? Auch mit Blick auf die derzeitigen Inzidenzzahlen ist eines unübersehbar: Deutschland selbst ist als Reiseziel diesen Sommer bestens geeignet.

Urlaubsziel Deutschland -Alternative mit vielen Vorteilen

Unbeschwerter Urlaub in Deutschland bietet in diesen besonderen Zeiten große Vorteile gegenüber einer Auslandsreise. Die medizinische Versorgung auf hohem Niveau ist überall in Reichweite, es braucht keine Auslandsversicherung abgeschlossen zu werden, stundenlanges Warten auf den teuren PCR Test erübrigt sich und man erspart sich einige graue Haare beim täglichen Blick auf die sich ständig ändernden Quarantäneregelungen.

Außerdem bietet eine Reise innerhalb Deutschlands die Möglichkeit, das eigene Land und seine schlummernden Schätze endlich besser kennenzulernen. Doch aufgepasst! Buchen Sie ihren Urlaub möglichst bald, denn immer mehr Menschen kommen auf den Geschmack des sorglosen Reisens in Deutschland.

Empfehlenswerte Regionen in Deutschland

Ein Geheimtipp für Ihren Sommerurlaub ist die Region Breisgau und das angrenzende Dreiländereck im sonnigen Süden des Landes. Genießen Sie Wandertouren durch den Schwarzwald, entspanntes Radeln im Flachland, Weinproben in und um den Kaiserstuhl sowie Sightseeing in den vielen kleinen sympathischen Städtchen dieser wunderbaren Region.

Sollten die märchenhaften Wälder und Seen direkt vor der Haustüre ihre Reiselust nicht genügend stillen, können Sie im Dreiländereck sowohl die malerische Schweiz als auch das charmante Elsass erkunden, die beide nur einen Katzensprung entfernt liegen.

Einen unvergesslichen Aufenthalt sowohl für Aktivurlauber als auch für diejenigen unter Ihnen, die einfach einmal abschalten möchten, bieten die Heuboden Hotels, die Sie rund um die Uhr mit einem herausragenden Service verwöhnen und zentrale Ausgangspunkte für spannende Tagesausflüge sind. Ihr unbeschwerter Urlaub wartet nur darauf, von Ihnen gebucht zu werden.

