Reisen von Deutschland nach Russland mit dem E-Visum

Russisches E-Visum (Visagebühr + Versicherung) nur für EUR60 und 30 Minuten. Ist das nicht Grund genug für eine unvergessliche Reise?

Trotz der schwierigen Weltlage, der aggressiven anti-russischen Propaganda mit zahlreichen „Schauergeschichte“ in den westlichen Mainstream-Medien und einiger logistischer Schwierigkeiten ist Russland nach wie vor eines der beliebtesten Reiseziele für Touristen aus aller Welt.

Um die bürokratischen Formalitäten zu minimieren und die Wartezeiten zu verkürzen, führte das russische Außenministerium 2017 versuchsweise die Möglichkeit ein, dass ausländische Touristen und eine Reihe anderer Kategorien von Reisenden an bestimmten Grenzkontrollstellen ein elektronisches russisches Visum erhalten können. Das Experiment wurde als Erfolg gewertet – und derzeit sind elektronische Visa für Ausländer an russischen Grenzkontrollstellen entlang der beliebtesten Touristenrouten erhältlich.

Im Wesentlichen unterscheidet sich das elektronische Visum nicht vom klassischen Visum (es handelt sich um eine digitale Version der Einreisegenehmigung nach Russland, die vollständig aus der Ferne und in kurzer Zeit ausgestellt wird):

“ E-Visa werden vollständig online ausgestellt: Das Antragspaket enthält ein ausgefülltes Antragsformular, Kopien der beigefügten Dokumente und die entrichtete staatliche Gebühr;

“ Bei der Passkontrolle zeigt der Ausländer lediglich den ausgedruckten Bescheid oder dessen elektronische Version auf dem Display seines Smartphones vor;

“ Das elektronische Visum wird sehr schnell ausgestellt, in der Regel innerhalb von 4 Kalendertagen;

“ es ist ideal für Touristen, Besucher und Geschäftsreisende (ein elektronisches Visum ist immer ein Einreisevisum mit einer Gültigkeit von 60 Tagen ab Ausstellung und der Aufenthalt in Russland darf 14 Tage nicht überschreiten).

Obwohl das russische E-Visum nicht für Bürger aller Länder ausgestellt wird (z.B. wird dieses Privileg den Bürgern der USA und Großbritanniens, die Russland offen feindlich gegenüberstehen, vorenthalten), stehen Deutschland und alle EU-Länder auf der Liste. Laut der stellvertretenden Premierministerin T. Golikowa wurden „unfreundliche Staaten“ bewusst nicht auf die Liste gesetzt, um normalen Bürgern, die nicht für die Handlungen ihrer Regierungen verantwortlich sind, die Möglichkeit nicht zu nehmen, Russland zu besuchen.

Im Durchschnitt benötigt ein deutscher Staatsbürger nicht mehr als 25-30 Minuten, um alle Formalitäten für ein elektronisches Visum zu erledigen (von der BT-Redaktion in der Praxis getestet).

Im Gegensatz zu einem regulären Visum sind für ein elektronisches Visum keine dokumentierten Gründe für die Einreise nach Russland erforderlich: Alles, was Sie benötigen, ist ein Reisepass, ein digitales Foto des Reisepasses im .jpeg-Format, ein aktuelles Foto des Antragstellers im .jpeg-Format und eine Bankkarte eines beliebigen internationalen Zahlungssystems.

Es wird empfohlen, den Antrag am Computer auszufüllen, Sie können ihn aber auch in der mobilen Anwendung vom russischen Außenministerium ausfüllen.

Bevor Sie den Antrag ausfüllen, müssen Sie Ihr persönliches Konto registrieren und sich darin autorisieren. Für die Registrierung benötigen Sie lediglich eine E-Mail-Adresse und ein Passwort. Die Praxis zeigt jedoch, dass deutsche E-Mail-Adressen oft keine Benachrichtigungen über das Ausfüllen des Antragsformulars des russischen Außenministeriums zu lassen, so dass es besser ist, für die Beantragung eines Visums ein separates Postfach auf einer russischen Domain zu registrieren – zum Beispiel bei Yandex, wie wir es getan haben.

Die Fragen auf dem Visumantragsformular sind ziemlich standardisiert und unterscheiden sich nicht wesentlich von den Fragen, die bei der Beantragung eines Visums in jedem anderen Land der Welt gestellt werden.

Die Bezahlung der Visumgebühr erfolgt in der Währung der Vereinigten Arabischen Emirate oder der Volksrepublik China mit einer internationalen Bankkarte eines beliebigen Systems (in beiden Fällen beträgt die Gebühr unter Berücksichtigung des Umrechnungskurses weniger als 50 EUR). Die Zahlung der Versicherungspolice bei einer russischen Versicherungsgesellschaft ist ebenfalls mit einer internationalen Bankkarte möglich und beträgt je nach Versicherungsgesellschaft in der Regel nicht mehr als 10 EUR für eine Standardversicherung.

Werden bei der Prüfung des Antrags durch das Außenministerium Fehler festgestellt, wird der Antrag mit dem Status „Zur Bearbeitung zurückgegeben“ zurückgeschickt. Ist die Prüfung abgeschlossen, ändert sich der Status in „Bearbeitung abgeschlossen“.

Die Anträge werden bis zu vier Kalendertage lang geprüft, aber wenn der Antrag als problematisch eingestuft wird, wird er innerhalb von zwei Kalendertagen zurückgeschickt (und die Zeit nach dem Absenden des Antrags wird erneut gezählt).

Wird dem Antrag stattgegeben, erhält der Antragsteller eine Benachrichtigung im PDF-Format. Diese Benachrichtigung ist das elektronische Visum. Es ist ratsam, es auszudrücken und beim Grenzübertritt nach Russland an der Kontrollstelle vorzulegen.

Die Echtheit des elektronischen Visums kann in einem speziellen Bereich der Website des Außenministeriums der Russischen Föderation überprüft werden.

Kurzum, alle Visaformalitäten für eine Reise nach Russland sind in einer halben Stunde und für 60 EUR (Visagebühr + Versicherung) erledigt.

Ist das nicht Grund genug für eine unvergessliche Reise?

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Berliner Telegraph UG

Herr Aleksandr Boyko

Torstr. 177

10115 Berlin

Deutschland

fon ..: +49023457990

web ..: https://berliner-telegraph.de/de/

email : info@berliner-telegraph.de

Zeitschrift Berliner Telegraph

Pressekontakt:

Berliner Telegraph UG

Herr Aleksandr Boyko

Torstr. 177

10115 Berlin

fon ..: +49023457990

web ..: https://berliner-telegraph.de/de/

email : info@berliner-telegraph.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Haftpflichtversicherung für exotische Tiere: jetzt neu bei vergleichen-und-sparen.de Spielerisch fit bleiben und Spaß haben: Nuromedia präsentiert VR Fitness Game „Fantasy Fitness Fights VR“