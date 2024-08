Haftpflichtversicherung für exotische Tiere: jetzt neu bei vergleichen-und-sparen.de

Wer exotische Tiere hält, kann diese jetzt versichern lassen. Die neue Exotenhaftpflicht bei vergleichen-und-sparen.de schützt, wenn finanzielle Schäden durch Schlangen, Spinnen und Co. entstehen.

So faszinierend exotische Tiere sind, so fatal können auch die Schadenskosten sein, die sie auslösen. Zum Beispiel, wenn eine Giftschlange ausbüxt und mit öffentlichem Aufwand gesucht und gesichert werden muss. Oder wenn das an sich lammfromme Alpaka mal einen schlechten Tag hat und das Kleinkind von Freunden so fest in die Hand zwickt, dass es im Krankenhaus behandelt werden muss. Diesen und anderen Szenarien den Schrecken nimmt die neue Exotenversicherung von vergleichen-und-sparen.de. Sie schützt die Tierhalter vor den finanziellen Folgen, wenn ihre besonderen Schützlinge Schäden verursachen.

Umfassender Schutz zum geringen Preis

Alles andere als exotisch ist der Versicherungsbeitrag für die fremdartigen Tiere: Bereits ab 4 EUR pro Jahr erstattet die Exotenhaftpflicht Sach-, Personen- und Vermögensschäden bis zu einer Höhe von 10 Mio. EUR. Im Schutz inbegriffen sind beispielsweise Veranstaltungen, bei denen die exotischen Tiere vorgeführt werden, etwa auf Messen oder im Unterricht. Automatisch mitversichert sind unter anderem auch Such-, Rettungs- und Bergungseinsätze sowie viele weitere Leistungen. Die Exotenhaftpflicht kann für bis zu 200 Tiere abgeschlossen werden, bis zu 5 sind im Grundpreis von 4 Euro inbegriffen. Halterinnen und Halter exotischer Tiere bekommen somit große Sicherheit zum kleinen Preis.

Tierischer Zuwachs bei vergleichen-und-sparen

Die Exoten ergänzen die tierische VS.-Familie, zu der bereits Pferde, Esel, Hunde, Katzen, Kaninchen sowie Papageien und Sittiche gehören. Interessierte Halterinnen und Halter exotischer Tiere können den Schutz nach individuellen Wünschen und Bedürfnissen schnell und unproblematisch beantragen über: Antrag Exotenhaftpflicht. Bei Fragen helfen die Versicherungsfachleute im Beraterteam gerne unverbindlich weiter.

Die vs vergleichen-und-sparen GmbH bietet seit 1984 als Versicherungsmakler verlässlichen Versicherungsschutz für Tier und Mensch an – und dazu sehr attraktiven Spezialtarife im Bereich der Tierversicherung. Der freie Versicherungsmakler bietet Angebote von allen namhaften Versicherungen an. Das Serviceteam steht allen Kunden mit kompetenten Ansprechpartnern zur Seite. Über 350.000 Kunden schenken dem Spezialmakler für Tierversicherungen bereits ihr Vertrauen.

