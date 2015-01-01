Reiseschriftstellerin Petra Lupp bringt Die Magie des ANDERSSEINS aus Sumatra in ihrer Lesung nach Bad Nauheim

Inspiration + Leidenschaft: Reise-Lektüre mit Mehrwert am 9. April in Das Glashaus: Nicht Mainstream, dafür authentisch, ehrlich, emotional und tiefgründig! Für alle, die in keine Schublade passen!

Das Glaushaus Steinfurth hat am Donnerstag, 9. April 2026 Reiseschriftstellerin und Globetrotterin Petra Lupp aus Mainz zu Gast. Sie liest ab 18.30 Uhr aus ihrem aktuellsten wie inspirierenden Buch _Die Magie des ANDERSSEINS – Wie ich in Sumatra meine Freiheit fand_.

Auf alle Interessierten wartet ein abwechslungsreicher Abend mit unkonventioneller Lektüre. Raus aus Hamsterrad und Alltags-Leben! Rein in Selbstfürsorge, Transformation und Mut, das eigene Leben bewusst neu zu gestalten. Erlebnisse der Batak-Kultur auf der Vulkaninsel Samosir in Nord-Sumatra kombiniert mit einer spannenden Entdeckungsreise, im Innen und im Außen! Inklusive der klärenden Erkenntnis: _Du bist nicht falsch, nur anders! _Rezensierende über die Lektüre: „Nicht Mainstream, dafür authentisch, ehrlich, emotional und tiefgründig!

Während des Abends plaudert Petra Lupp zudem aus ihrem abwechslungsreichen Leben als langjährige Reisejournalistin, Autorin und Digitaler Nomadin. Lebt sie doch zeitweise mit ihrem Ehemann in Spanien, tingelt neugierig durch die Welt oder bereist mit dem Wohnmobil Europa.

Lektüre mit Mehrwert – live in Bad Nauheim

Anfang März erst aus Panama zurückgekehrt, nutzt die Reiseschriftstellerin ihre knappe Zeit in Deutschland, um Lesungen zu halten. So freut sich Petra Lupp auch in Bad Nauheim auf interessante Begegnungen, wertschätzenden Austausch und angenehme Gespräche. Bücher werden vor Ort verkauft und gerne signiert.

Lesung im Glashaus mit Petra Lupp: Das Anderssein genießen. Das kannst Du auch!

Donnerstag, 9. April 2026 um 18.30 Uhr

im Das Glashaus Steinfurth, Bad Nauheim

Tickets inklusive Snackteller und Begrüßungstrink

Reservierung: Das GLASHAUS Steinfurth, Bad Nauheim

https://marlus-events.de/location/glashaus/

Die _Magie des ANDERSSEINS – Wie ich in Sumatra meine Freiheit fand_ ist ein starker Stoff für Menschen, die beruflich oder privat an einem Wendepunkt stehen und nach Tiefe, Klarheit und Sinn suchen. Ehrlich erzählt mit Wärme und der leisen Kraft echter Veränderung.

Freiheit bedeutet in diesem Fall: Endlich ein individuelles Leben nach eigenen Werten und Regeln führen, statt nach den Erwartungshaltungen anderer! Die Ratgeberteile _Chillout vor Burnout!_ _Umsteigen statt Aussteigen! _enthalten gezielte Fragen und Denkanstöße, die leiten, ohne zu bevormunden oder zu bewerten. Leidenschaftlich geschrieben für alle, die in keine Schublade passen!

Zwei weitere Bände – _Sabbatical in Südostasien – _und – _Plan B in Panama_ – sind aktuell in Arbeit und erscheinen im Jahr 2026. Ganz nach dem Motto der Autorin:

„Lebe deine Freiheit – egal, was andere denken oder sagen.“

Die Magie des ANDERSSEINS

Wie ich in Sumatra meine Freiheit fand

Seitenzahl Printausgabe Taschenbuch: 192 Seiten

Zudem als E-Book verfügbar

ISBN-10: 396050277X

ISBN-13: 978-3960502777

Autorin: Petra Lupp

Leseprobe: https://amzn.eu/d/fHmPas1

Erschienen im: Franzius-Verlag

https://www.franzius-verlag.de/content/335/1148

