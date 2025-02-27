Rekord-Cashflow, starke Bilanz und volle Projektpipeline!

Rekord-Cashflow, hohe Liquidität und konsequente Aktienrückkäufe: Fortuna Mining zeigt in Q1 2026, wie stark ein schlanker Edelmetallproduzent vom robusten Gold- und Silberumfeld profitieren kann.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Fortuna Mining Corp.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Fortuna Mining Corp. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 03. Juni 2026, 5:34 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die Kapitalmärkte bleiben angespannt: Geopolitik, Energiepreise, Inflation und die Frage nach dem weiteren Zinskurs sorgen für ein Umfeld, in dem Anleger sehr genau hinschauen müssen. Gerade in solchen Phasen behalten Gold und Silber ihre besondere Rolle. Sie sind keine Garantie gegen Kursschwankungen, aber sie stehen weiterhin im Fokus vieler Investoren, die reale Werte und liquide Edelmetallpositionen suchen.

Auch wenn höhere Zinsen und ein starker US-Dollar kurzfristig Gegenwind für den Goldpreis bedeuten können, bleibt die übergeordnete Ausgangslage bemerkenswert robust. Hohe Staatsschulden, hartnäckige Inflationsrisiken, geopolitische Unsicherheit und die anhaltende Nachfrage institutioneller Investoren bilden weiter ein starkes Fundament für den Edelmetallsektor.

Dafür sprechen vor allem mehrere strukturelle Treiber:

o US-Staatsschulden nahe der Marke von 40 Billionen USD und damit ein wachsender Druck auf Papierwährungen,

o der schwierige Spagat der US-Notenbank zwischen Inflationsbekämpfung und konjunktureller Abkühlung,

o anhaltende Goldkäufe von Zentralbanken sowie wieder zunehmendes Interesse institutioneller Investoren,

o der Debasement-Trade: also die Flucht aus entwertungsgefährdeten Papierwährungen hin zu realen Vermögenswerten wie Gold und Silber.

Genau dieses Marktumfeld macht produzierende Edelmetallunternehmen mit echter Cashflow-Stärke besonders interessant. Entscheidend ist nicht allein, wer viele Unzen produziert, sondern wer diese Unzen in harte Finanzkraft, Bilanzqualität und Aktionärsrenditen übersetzen kann.

Vor diesem Hintergrund passt…

Lesen Sie hier gerne weiter.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen:

Fortuna Mining Corp.: Q1-2026-Finanzergebnisse vom 6. Mai 2026; Produktionsmeldung vom 9. April 2026; Reserven-Update vom 23. April 2026; Quartzstone-Meldung vom 20. April 2026; Fortuna-Unternehmenspräsentationen April/Mai 2026; Reuters-Goldpreisprognose / Reuters-Umfrage; eigene grafische Darstellung. Intro-Bild: Symbolbild, KI-generiert.

Ergänzende Hinweise zu Quellen, technischen Angaben und zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Veröffentlichung basiert auf öffentlich zugänglichen Informationen des Emittenten, Unternehmensmeldungen, Präsentationen, MD&A-Angaben, technischen Berichten bzw. NI-43-101-bezogenen Offenlegungen sowie externen Marktdaten. JS Research GmbH hat keine eigene technische, geologische, rechtliche, steuerliche oder wirtschaftliche Prüfung der Projekte vorgenommen. Wissenschaftliche und technische Angaben zu Mineralprojekten stammen aus Veröffentlichungen des Emittenten und beruhen nach dessen Angaben auf den jeweils zugrunde liegenden technischen Berichten bzw. Angaben qualifizierter Personen im Sinne von NI 43-101. JS Research GmbH hat diese Angaben nicht unabhängig verifiziert. Die jeweils verantwortlichen Qualified Persons sind den zugrunde liegenden Originalmeldungen, technischen Berichten bzw. NI-43-101-bezogenen Veröffentlichungen des Emittenten zu entnehmen.

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Dazu zählen insbesondere Aussagen zu Rohstoffpreisen, Produktionsprognosen, Kosten, All-in Sustaining Costs, freiem Cashflow, Liquidität, Projektentwicklungen, Investitionsentscheidungen, Reserven, Ressourcen, Explorationsprogrammen, Genehmigungen, Erweiterungen, Akquisitionen, Aktienrückkäufen und möglichen Wachstumsperspektiven. Solche Aussagen beruhen auf Annahmen und Erwartungen zum Zeitpunkt der Erstellung, insbesondere zu Metallpreisen, Wechselkursen, operativer Leistung, Kostenentwicklung, Finanzierung, politischem Umfeld, Genehmigungen, technischer Umsetzung, Marktbedingungen und Unternehmensstrategie. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich von diesen Aussagen abweichen. Leser sollten zukunftsgerichteten Aussagen daher kein unangemessenes Vertrauen schenken.

Methodik/Annahmen: Diese werbliche Veröffentlichung basiert auf öffentlich verfügbaren Unternehmensmeldungen, Präsentationen, MD&A-Angaben, technischen Berichten bzw. NI-43-101-bezogenen Informationen sowie externen Marktdaten. Es wurden keine eigenen Kursmodelle, Bewertungsmodelle oder technischen Projektprüfungen erstellt. Zahlen wurden, soweit möglich, direkt aus den genannten Unternehmensquellen übernommen. Keine Aktualisierungspflicht; kein regelmäßiges Update geplant.

Transparenzhinweis: Stand der Informationen ist der 02. Juni 2026. Dieser Werbeartikel wurde am 02. Juni 2026 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH, erstellt. Gemäß § 86 WpHG ist die Tätigkeit der JS Research GmbH bei der BaFin angezeigt. Die Veröffentlichung ist eindeutig als Anzeige/Werbung/Marketingmitteilung zu verstehen und stellt keine unabhängige Finanzanalyse dar.

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