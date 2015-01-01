Rekordpreis für Kupfer

Minenprobleme und die US-Zollpolitik treiben den Kupfermarkt an. US-Käufer legen sich Vorräte an.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Axo Copper Corp., Arizona Sonoran Copper Company Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 09.12.2025, 19:50 Uhr Zürich/Berlin

An der Londoner Metallbörse wurde nun Kupfer zur Lieferung in drei Monaten mit 11.540 US-Dollar je Tonne gehandelt – ein Rekordpreis. Importe von Kupferanteilen von halbfertigen Produkten in die USA unterliegen einem 50-prozentigen Zollsatz. Kupfererze sind (noch) ausgenommen. Aber die Zukunft ist ungewiss und so werden die Lagerhäuser in den USA aufgefüllt. Dieses Kupfer kommt wohl aus Lagerhäusern der Börse in Asien und Europa. Auf der Angebotsseite gibt es weiterhin Produktionsunterbrechungen in den Minen. So hat eine wichtige Mine in der Demokratischen Republik Kongo die Produktionsprognosen spürbar gekürzt. Die zweitgrößte Mine in Indonesien ist immer noch nach einem Unfall stillgelegt.

Angebotsengpässe drohen also und sollte das Nachfragewachstum in 2026 zunehmen, dann sieht es gut aus für den Kupferpreis und die Kupferunternehmen. Dieses Jahr haben sich Kupferminenbetreiber überdurchschnittlich entwickelt. Und so plant Branchen-Schwergewicht Glencore die Kupferproduktion in den kommenden Jahren deutlich zu steigern. Beim Blick nach China, dem wichtigsten Absatzmarkt, enttäuschen zwar die Stimmungsindizes bezüglich des Baugewerbes, auch der offizielle Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe, aber es besteht Hoffnung. Nämlich, dass die chinesische Regierung nächstes Jahr die Konjunktur mit neuen Maßnahmen stützt.

Dieses Jahr hat Kupfer (und auch Silber) Gold als Top-Edelmetalle, angetrieben von Angebotsängsten, überflügelt. Da könnten Investments in Unternehmen mit Kupfer in den Projekten eine lukrative Möglichkeit sein.

Die Arizona Sonoran Copper Company – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/arizona-sonoran-copper-company-inc/ – verfügt über das Cactus-Projekt in Arizona. Es besitzt eine sehr gute wirtschaftliche Bewertung, einfacher Tagebaubetrieb ist möglich, 22 Jahre Lebensdauer sind prognostiziert.

Axo Copper – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/axo-copper-corp/ – besitzt das La Huerta Kupferprojekt in Mexiko. Es umfasst zirka 11.300 Hektar und ist eine neue Kupferentdeckung im aussichtsreichen Sierra-Madre-Gürtel.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Axo Copper und Arizona Sonoran Copper Company.

Quellen:

https://www.jpmorgan.com/insights/global-research/commodities/copper-outlook

