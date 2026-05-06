Rekordumsatz, Dividendenplus und Edelmetall-Rückenwind!

Gold, Silber, Cashflow, Dividendenstärke und ein wachsendes Portfolio: OR Royalties zeigt mit Q1 2026, wie wirkungsvoll ein breit gestreutes Royalty- und Streaming-Modell in einem…

…freundlichen Edelmetallumfeld sein kann.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von OR Royalties Inc.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit OR Royalties Inc. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 05. Juni 2026, 7:22 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der Kern ist schnell erzählt: Edelmetalle bleiben gefragt, Silber bleibt strukturell knapp und OR Royalties Inc. (WKN: A417BX) liefert Rekordzahlen. Für Anleger entsteht damit eine klare Story: Wer nicht selbst Minen betreiben muss, aber an Gold- und Silberproduktion beteiligt ist, kann in starken Metallmärkten besonders attraktiv positioniert sein.

Gold steht weiter für Vertrauen, Sicherheit und Werterhalt. Physische Reserven wie Fort Knox zeigen, welche Signalwirkung Gold in einem Umfeld hoher Schulden, geopolitischer Spannungen und geldpolitischer Unsicherheit besitzt. Für Anleger zählt dabei nicht nur der Metallpreis, sondern auch die Frage, welche Unternehmen daraus planbare Zahlungsströme ableiten können.

Defizitmarkt mit Rückenwind!

Auch Silber sendet ein starkes Signal. Das Metall ist Edelmetall, Industriemetall und Zukunftsrohstoff zugleich…

Lesen Sie hier gerne mehr.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen, Methodik und Annahmen

Verwendete Quellen: OR Royalties Inc., Pressemitteilung zu Q1 2026 vom 06.05.2026; OR Royalties Q1 2026 Results Presentation; OR Royalties Pressemitteilungen zu Namdini, Spring Valley/Terraco, Canadian Copper/Murray Brook/Caribou sowie Portfolio-Update zu Dalgaranga und Osisko Metals; OR Royalties 2026 Asset Handbook; The Silver Institute World Silver Survey 2026; J.P. Morgan Silberpreisprognose; US Gold Coin; Canadian Copper

Intro-Bild: Symbolbild, KI generiert

Methodik/Annahmen: Die Unternehmens- und Projektaussagen beruhen auf öffentlich zugänglichen Unternehmensmeldungen, Präsentationen, MD&A-/Finanzberichten und technischen Angaben der jeweiligen Betreiber. Es wurde kein eigenes Kursmodell erstellt, keine eigene technische Bewertung durchgeführt und keine Anlageberatung erbracht. Update-Policy: Es ist kein regelmäßiges Update dieser Veröffentlichung geplant. Aussagen spiegeln den Informationsstand zum Zeitpunkt der Erstellung wider und können durch neue Nachrichten, Quartalszahlen, Rohstoffpreise, Marktbedingungen oder Unternehmensmeldungen überholt werden.

Rechtliche Hinweise, Interessenkonflikte und Haftungsausschluss

Diese Veröffentlichung ist eine bezahlte Werbung/Marketingmitteilung/Investor-Relations-Mitteilung und dient ausschließlich Informations- und Werbezwecken. Sie wurde nicht von einer Aufsichtsbehörde geprüft, gebilligt oder genehmigt. Sie stellt weder eine Finanzanalyse noch eine unabhängige Research-Studie, keine Anlageberatung, keine Anlagevermittlung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren und kein Angebot zum Abschluss eines Geschäfts über Finanzinstrumente dar.

Diese Veröffentlichung wird im Rahmen eines entgeltlichen Investor-Relations-Beratervertrags zwischen SRC swiss resource capital AG und OR Royalties Inc. erstellt und verbreitet. JS Research GmbH erhält für die Erstellung und/oder Verbreitung dieser Veröffentlichung eine Vergütung von SRC. Damit besteht ein wirtschaftlicher Interessenkonflikt, weil die positive Darstellung des besprochenen Unternehmens im Interesse des Auftraggebers liegen kann.

Ersteller und Herausgeber ist die JS Research GmbH, Olsberg. Autor ist Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH. JS Research GmbH, der Autor und ihm nahestehende Personen halten zum Zeitpunkt der Erstellung keine Netto-Long- oder Netto-Short-Position an OR Royalties Inc. Eigene Geschäfte in den besprochenen Wertpapieren oder darauf bezogenen Derivaten können zukünftig jederzeit ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden, soweit dies rechtlich zulässig ist.

Die Tätigkeit der JS Research GmbH im Zusammenhang mit der Erstellung und/oder Verbreitung von Anlage- und Anlagestrategieempfehlungen ist nach Angaben der JS Research GmbH gemäß §86 WpHG bei der BaFin angezeigt. Diese Veröffentlichung ist jedoch als werbliche Marketingmitteilung ausgestaltet. Soweit Aussagen als Empfehlung, Meinung oder Erwartung verstanden werden könnten, sind diese nicht unabhängig, sondern im Kontext der offengelegten bezahlten Beziehung zu lesen.

Alle Angaben wurden nach bestem Wissen und Gewissen aus Quellen übernommen, die der Ersteller zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig hält. Eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit der Informationen wird nicht übernommen. Zukunftsgerichtete Aussagen, Erwartungen, Prognosen und Szenarien beruhen auf Annahmen und Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung. Tatsächliche Ergebnisse können erheblich abweichen.

Investitionen in Aktien, insbesondere in ausländische Rohstoff-, Minen-, Royalty-, Streaming-, Small- und Mid-Cap-Unternehmen, sind mit hohen Risiken verbunden. Der Kurs der Aktie von OR Royalties Inc. kann erheblich schwanken. Anleger können einen Teil oder den gesamten investierten Betrag verlieren. Weitere Risiken ergeben sich unter anderem aus Rohstoffpreisen, Währungen, Liquidität, politischen und regulatorischen Rahmenbedingungen, steuerlichen Änderungen, Projektverzögerungen, technischen Problemen, Betreiberabhängigkeiten, Finanzierungskosten und allgemeinen Kapitalmarktbedingungen.

Die Veröffentlichung ist grundsätzlich für Kapitalmarktteilnehmer in Deutschland und Österreich bestimmt. Ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht umfassend geprüft. Die Verbreitung dieser Veröffentlichung in anderen Rechtsordnungen, insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder anderen Ländern, kann rechtlichen Beschränkungen unterliegen. Personen, die Zugriff auf diese Veröffentlichung erhalten, sind selbst dafür verantwortlich, etwaige lokale Beschränkungen einzuhalten.

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