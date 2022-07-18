Zink und Wasserstoff im Team

Kürzlich gewann ein deutsches Start-Up einen Preis für ein Energiesystem, welches Batterie- und Elektrolysetechnologie kombiniert.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen Sibanye-Stillwater Ltd. und Blue Moon Metals Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 04.06.2026, 14:40 Uhr Zürich/Berlin

Immer wieder gibt es Erfindungen, die der Energieversorgung nützlich sein können und gut für Emissionsversorgung sind. Die Erfinder speichern überschüssige Energie aus Solar- und Windparks in Zink. Daraus kann dann Wasserstoff produziert werden, der direkt in ein Wasserstoffnetz eingespeist werden kann. Damit wird Flexibilität und Klimaneutralität erreicht. Die Stromerzeugung muss dabei nicht zeitlich mit der Stromnutzung zusammenfallen. Normalerweise arbeiten Wasserstoffspeicher mit Gas, bei der neuartigen Batterie wird die Energie in festem Zink gespeichert.

Zink wird von der Automobilindustrie, der Elektronikbranche und dem Bausektor nachgefragt. Das bläulich-weiße Metall kennt man vom Verzinken von Stahl und Eisen sowie von Regenrinnen. Für Lebewesen ist es essenziell. Vor allem die wirtschaftliche Entwicklung beeinflusst die Nachfrage nach dem Metall. Das meiste Zink kommt aus China, Australien und Peru, gefolgt von Indien, Mexiko und den USA. Seit Jahresanfang hat China im Vergleich zum Vorjahr fünf Prozent mehr Zink produziert. Aus den Schwellenländern steigt die Nachfrage nach Zink, zinkbasierte Batterien könnten ebenfalls den Bedarf ankurbeln. Neue Zinkprojekte unterliegen strengen Umweltauflagen.

Wasserstoff rückt im Rahmen der Klimawende zusehends in den Blickpunkt. Die Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie ist vor allem dann interessant, wenn es um große Reichweiten und hohe Leistung geht, so beispielsweise im Transportbereich, bei Drohnen, bei Schienen- und Schiffsverkehr sowie in der Luftfahrt. Laut Prognosen soll die jährliche Wachstumsrate des Marktes für Brennstoffzellensysteme bis 2040 etwa 35 Prozent ausmachen. Zeit also sich entsprechende Bergbaugesellschaften anzusehen.

Sibanye-Stillwater (- https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sibanye-stillwater-ltd/ -) gehört zu den großen Produzenten von Gold und Platinmetallen und ist auf fünf Kontinenten tätig. Die Projekte sind in den USA und in Südafrika gelegen. Auch Batteriemetalle wie Nickel, Chrom Kupfer und Kobalt und Recycling gehören zum Geschäft. Die südafrikanischen Goldbetriebe haben durch die hohen Goldpreise an Rentabilität gewonnen.

Blue Moon Metals (- https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/blue-moon-metals-inc/ -) besitzt fünf polymetallische Brownfield-Projekte, in Norwegen das Kupfer-Gold-Silber-Projekt Nussir sowie das Kupfer-Zink-Gold-Silber-Projekt NSG. In den USA liegen das Zink-Gold-Silber-Kupfer-Projekt Blue Moon und das Wolfram-Molybdän-Projekt Springer sowie das Germanium-Gallium-Kupfer-Projekt Apex. Alle Projekte liegen günstig und verfügen über eine bestehende Infrastruktur. Beim Nussir-Projekt ist die Investitionsentscheidung zum Bau gefallen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Sibanye-Stillwater (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sibanye-stillwater-ltd/ -) und Blue Moon Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/blue-moon-metals-inc/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Batteriemetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/batteriemetall-report-2025-04/ und in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-04/.

Quellen: Blue Moon Metals, Sibanye-Stillwater,

https://www.sneresearch.com/kr/business/report_view/262/page/0#ac_id;

https://www.edelmetalle.de/zinkpreis?zeitraum=jahr&waehrung=euro&stk=t;

https://www.chip.de/news/Mit-voller-Absicht-Deshalb-bauen-Deutsche-die-schlechteste-Batterie-der-Welt_186046732.html;

https://www.indexmundi.com/minerals/?product=zinc;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/batteriemetall-report-2025-04/;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-04/.

Gemäß § 85 WpHG i. V. m. Art. 20 MAR/VO (EU) 2016/958 weisen wir darauf hin, dass Autoren/Mitarbeitende/verbundene Unternehmen der SRC swiss resource capital AG Positionen (Long/Short) in besprochenen Emittenten halten können. Entgelt/Beziehung: IR-Verträge/Advertorial: Eigene Positionen (Autor): keine; SRC Netto-Position: unter 0,5 %; Beteiligung des Emittenten >= 5 % an SRC: nein. Update-Policy: keine Pflicht zur Aktualisierung. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

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