Langfristige Perspektive für Kupfer bestens

Auch wenn der Kupfermarkt im ersten Quartal 2026 deutlich überversorgt war, ist eine drohende Angebotsverknappung zu erwarten.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Axo Metals Corp. und Mogotes Metals Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 03.06.2026, 16:55 Uhr Zürich/Berlin ·

In verschiedenen Wachstumsbereichen spielt das rötliche Metall eine bedeutende Rolle. Betrachtet man den Kupferpreis in den letzten 20 Jahren, so war das Metall nie so wertvoll wie heute. In 2025 verteuerte sich Kupfer um rund 42 Prozent und im Januar 2026 übersprang der Preis erstmals die 14.000 US-Dollar-Marke je Tonne. Heute ist der Preis nicht mehr weit von dieser Marke entfernt. Es ist die Verbindung aus einer starken Nachfrage mit geopolitischen Querelen, die noch zunehmen könnten. Es gibt Versorgungsengpässe in Verbindung mit den Spannungen im Gebiet des Arabischen Golfs. Der gestörte Schiffsverkehr wirkt sich auf industrielle Vorprodukte aus. Es ist die Schwefelsäure, ohne die Kupfer aus Oxid-Erz nicht gewonnen und teilweise nicht verarbeitet werden kann.

Kommt es zu Zinssenkungen, dann würde dies nicht nur Gold und Silber, sondern auch Kupfer guttun. Denn hohe US-Leitzinsen verteuern über einen starken US-Dollar das Kupfer im Nicht-US-Dollar-Raum. Investitionen in Infrastrukturprojekte etwa würden darunter leiden. Sinken die Zinsen dagegen, wäre mit einem Anstieg des Kupferpreises zu rechnen. Auch wenn das Thema einer möglichen Zinserhöhung in den USA im Raum steht, so dürfte dies nicht leicht durchzusetzen sein. Der US-amerikanische Schuldenberg ist hoch und wächst. Daher verwundert es nicht, dass der US-Präsident ein Fan niedrigerer Zinsen ist.

Die Citibank ist nun optimistisch bezüglich des Kupferpreises und erwartet einen Anstieg auf 14.500 US-Dollar je Tonne, bereits im nächsten Monat. Für 2027 prognostiziert die Bank einen Preis von 15.000 US-Dollar. Der Grund für diese Einschätzung liege bei den Unsicherheiten bezüglich der US-Zölle auf raffiniertes Kupfer und bei der erwarteten Normalisierung in der Straße von Hormus. Sektoren wie Rechenzentren, die Elektromobilität und der Ausbau von Stromnetzen treibe den Bedarf und die Preise des Metalls an.

Axo Metals (zuvor Axo Copper) (- https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/axo-metals-corp/ -) besitzt das La Huerta Kupferprojekt in Mexiko. Es umfasst zirka 11.300 Hektar und ist eine neue Kupferentdeckung im aussichtsreichen Sierra-Madre-Gürtel. Neueste Bohrergebnisse sind äußerst positiv (beispielsweise 2,26 Prozent Kupfer und 6,29 Gramm Silber je Tonne Gestein sowie einen Abschnitt von 4,2 Metern mit 3,69 Prozent Kupfer und 9,33 Gramm Silber je Tonne Gestein). Erst kürzlich hat das Unternehmen die Gesellschaft Sapuchi Minera und damit das fortgeschrittene San Antonio Goldprojekt (Gesamtressourcen in San Antonio belaufen sich auf 576.000 Unzen Gold und 1,37 Millionen Unzen Silber mit einem Gehalt von 1,20 Gramm Gold je Tonne Gestein und 2,9 Gramm Silber je Tonne Gestein in der Kategorie „Angezeigt“ sowie auf 544.000 Unzen Gold und 1,76 Millionen Unzen Silber mit einem Gehalt von 1,02 Gramm Gold je Tonne Gestein und 3,3 Gramm Silber je Tonne Gestein in der Kategorie „Abgeleitet“) in Mexiko übernommen.

Mogotes Metals (- https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/mogotes-metals-inc/ -) befindet sich im Explorations- und Erschließungsstadium und besitzt Projekte mit Kupfer, Silber und Gold im aussichtsreichen Vicuña-Distrikt in Argentinien und Chile. Besonders aussichtsreich erscheint das Kuper-Projekt Filo Sur (Argentinien), wo derzeitig Bohrgeräte im Einsatz sind. Schöne Bohrergebnisse konnten bereits veröffentlicht werden. Eine Privatplatzierung hat dem Unternehmen kürzlich neues Geld in die Kasse gespült.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Axo Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/axo-metals-corp/ -) und Mogotes Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mogotes-metals-inc/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Batteriemetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/batteriemetall-report-2025-04/.

Quellen: Axo Metals, Mogotes Metals,

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20921724-kupfer-gold-kupferpreis-startloechern-explodiert-kupfer-ausloesers;

https://de.investing.com/news/commodities-news/citi-wird-bullisch-fur-kupfer-preisziel-von-15000-usdollar-pro-tonne-in-sicht-3506494;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/batteriemetall-report-2025-04/.

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