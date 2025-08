Rekordverdächtige Buchpremiere in der modernsten Seilbahn Europas

Ein Rekordverdächtiger Höhenflug mit Seltenheitswert: In der modernsten Seilbahn Europas auf dem Weg zur Festung Ehrenbreitstein wurde ein neuer Bestseller präsentiert.

_Koblenz, 16. Juli 2025 – Ein literarischer Höhenflug mit Seltenheitswert: In der modernsten Seilbahn Europas auf dem Weg zur Festung Ehrenbreitstein wurde das __Buch und Bestseller „33 Storys, die dein Leben bereichern“__ erstmals präsentiert, eingebettet in eine einzigartige und rekordverdächtige Lesereise, die das Leben in vielfältiger weise bereichert._

33 Autoren und Experten aus Deutschland, der Schweiz und Österreich schrieben ihre persönlichsten Geschichten, jeweils in einem Kapitel, und machten sich mit ihrem Buch auf den Weg nach Koblenz, um Menschen davon zu erzählen, welche Chancen und Wunder möglich sind – unabhängig davon, welche Krisen und ansonsten sie bisher davon abgehalten hatten. Die Lesereise begann mit dem Koblenzer Stadtexpress und führte zunächst zu historisch geprägten Haltepunkten in der Koblenzer Altstadt, bevor es im wahrsten Sinn des Wortes zum Höhepunkt ging: Der modernste Seilbahn Europas.

In der zweiten Etappe fuhren die Autoren in einzelnen Kabinen der Seilbahn über den Rhein hinweg zur Festung und lasen während dieser Fahrt ihre privaten Begleitpersonen, die an der Reise teilnahmen, ihre Geschichten vor. Dabei gewährten sie nicht nur Einblicke in ihr persönliches und emotionales Leben, sondern genossen selbst einmalige Panoramaausblicke auf eine Stadt mit über 2.000-jähriger Tradition. Die Lesung gipfelte auf der Aussichtsplattform hoch über dem Rhein in persönlichen Interviews mit den Autoren und Experten durch die begleitende Presse und endete mit der Rückfahrt zur Talstation, ebenfalls wieder per Seilbahn. Insgesamt wurde vier Stunden lang ein unterschiedlichen geschichtsträchtigen Orten in Koblenz vorgelesen. Dieses Format fand in dieser Form zum ersten Mal statt und war emotional tiefgehend, verbunden und rekordverdächtig – laut aktuellen Recherchen handelt es sich um die längste dokumentierte Buchlesung in einer Seilbahn weltweit. Über Social Media hatten mehr als 20.000 Follower der Autoren und Experten die Gelegenheit, die Lesung im Livestream mitzuverfolgen. Der kulinarische Abschluss der Lesereise wurde im italienischen Restaurant Adaccio gefeiert. Dort wurden die Autoren und Experten von den Inhabern persönlich in Empfang genommen und zum Bestsellerbucherfolg beglückwünscht. Auch die Eigenheiten für die Lesung handsignierter Bücher wurden dort live verloren und erreichen nun weitere Leser über die Grenzen Deutschlands hinaus.

Die Verlegerin Kelly Malottke vereint mit Marcel Körner, ebenfalls Autor und Initiator des Werks, 33 persönliche, bewegende und transformierende Geschichten von 33 Experten unterschiedlichster Branchen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Jede Story gewährt Einblicke in mutige Lebenswege, persönliche Wendepunkte und authentische Veränderung. Ziel des Buches ist es, den Leserinnen und Lesern neue Perspektiven zu eröffnen und klare Impulse für berufliche und persönliche Entwicklung zu geben. Das E-Book erreichte vor wenigen Wochen Platz 1 in acht Kategorien der Bestsellerlisten sowie eine Platzierung unter den Top 50 der gesamten Kindle-Charts und hält sich seit Wochen stabil unter den Top 3 der E-Books.

Mit der Lesereise durch Koblenz haben die Autoren nicht nur ihr Buch gefeiert, sondern ein Zeichen gesetzt für einen Wandel, der nicht nur im Innen, sondern auch im Außen stattfinden kann. Denn der Verlag unterstützt das soziale Engagement der Organisation World Vision, die seit Generationen weltweit Kinder und Familien unterstützt: „Jeder, der bis zum 10. August die Printausgabe nachweislich erwirbt, unterstützt automatisch das Spendenprojekt zugunsten von Kindern und Familien weltweit.“ Als

Internationales Kinderhilfswerk setzt sich World Vision seit mehr als 70 Jahren in 100 Ländern dieser Welt für eine bessere Zukunft von Kindern ein.

Malottke: „Wenn wir uns den Luxus erlauben, unsere transformierenden Geschichten in einer Lesereise zu präsentieren, dann können wir es uns auch erlauben, andere Menschen bei der Verbesserung ihres Lebens zu unterstützen – durch eine Spende, die auch ihr Leben bereichert.“

Diese Buchpremiere war nicht nur ein kulturelles Erlebnis, sondern gleichzeitig der Auftakt einer sozialen Bewegung mit nachhaltiger Wirkung. Genau wie das Buch selbst, das der Verlag mit einem Versprechen versieht: „Eine dieser 33 Geschichten wird dein Leben bereichern.“

Das Buch ist ab sofort im Buchhandel erhältlich.

Pressekontakt: Kelly Malottke, presse@kelly-malottke.de

