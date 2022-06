Rekordwert beim weltweiten Privatvermögen

Das Privatvermögen steigt weltweit weiter an. Doch wohin mit dem Geld?

Das weltweite Privatvermögen ist jetzt so hoch wie seit 20 Jahren nicht mehr. Finanzvermögen plus Sachwerte abzüglich Schulden ergeben für das Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr die Rekordsumme von 473 Billionen US-Dollar. Hierzulande beträgt der Zuwachs rund zehn Prozent oder 20,2 Billionen US-Dollar. Zum privaten Finanzvermögen zählen neben Bargeld auch Ansprüche aus Lebensversicherungen und Aktien. Immer noch investieren deutsche Bürger mehr in Immobilien als in Wertpapiere, denn die Sachwertquote liegt bei gut 65 Prozent. Auch für die nächsten Jahre wird mit einem weiteren Wachstum des weltweiten Privatvermögens gerechnet, dies trotz des Ukraine-Krieges und den damit verbundenen wirtschaftlichen Folgen.

Da fragt sich wohl manch einer, wohin mit dem nicht benötigten Reichtum, egal ob groß oder klein. Auch wenn der Goldpreis noch keinen neuen Höchststand erreicht hat, angesichts der hohen Inflation bleibt Gold stark. Harte Vermögenswerte werden bevorzugt gesucht. Damit gehört Gold zu den besten Möglichkeiten Vermögen anzulegen. Dies zeigt sich auch bei einer vom World Gold Council durchgeführten aktuellen Umfrage bei den Zentralbanken. Etwa ein Viertel der befragten knapp 60 Zentralbanken plant eine Aufstockung der Goldreserven in den kommenden zwölf Monaten. Die meisten der Befragten gehen außerdem davon aus, dass der Goldanteil an den Währungsreserven nach oben gehen wird. Denn es mehren sich Sorgen vor einer globalen Finanzkrise und es bestehen geopolitische Unsicherheiten. Privatanleger sollten sich daher auch mit einem Investment in Goldaktien vertraut machen, denn hier gibt es zusätzlich einen Hebel auf den Goldpreis.

Besonders hohe Goldgehalte gibt es bei Calibre Mining – https://www.youtube.com/watch?v=2BjrLNvI_Cw – in Nicaragua. Bei den Bohrungen liegt der Fokus auf einer Ressourcen- und Lebensdauererweiterung.

Auch CanaGold Resources – https://www.youtube.com/watch?v=h9MMeSqcK90 – kann sich bei seinem aussichtsreichen New Polaris-Projekt in British Columbia über sehr gute Bohrergebnisse freuen.

