18. Februar 2020 – Relay Medical Corp. (Relay oder das Unternehmen) (CSE: RELA, OTC: RYMDF, Frankfurt: EIY2), ein Entwickler von innovativen MedTech-Lösungen, freut sich, ein Update zu den Entwicklungsarbeiten in Bezug auf Pharmatrac zu geben und das Pharmatrac Countertop Medication Device (das medizinische Pharmatrac-Tischgerät) vorzustellen.

Das Pharmatrac-System wird entwickelt, um durchdachte Lösungen zur Verbesserung des Medikamentenmanagements für Patienten, Pflegepersonal und andere Beteiligte im Gesundheitswesen anzubieten. Das System basiert auf einer robusten, Datenanalyse-gesteuerten, kundenorientierten Software-Infrastruktur mit mehreren intelligenten Hardware-Geräten, die dazu dienen, Lücken in der Kette zwischen Patient, Medikament und Arzt zu schließen.

Das Tischgerät-Konzept wurde ursprünglich nach dem erfolgreichen Abschluss von Benutzerstudien konzipiert, die durchgeführt wurden, um herauszufinden, wie Patienten mit Langzeit- und Akutmedikamenten zu Hause umgehen. Die Studien ergaben, dass die Anwender dazu neigen, ihre Medikamente vor der Einnahme entweder in einem Becher, einer Schüssel, einer Hand oder auf einer Arbeitsplatte oder einem Tischset zu sammeln, unabhängig davon, wie die Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel aufbewahrt und geordnet werden.

Das Pharmatrac-Tischgerät nutzt maschinelles Lernen und KI, um die Medikamente zu zählen und zu identifizieren, die vor der Einnahme durch den Patienten in dem Gerät gesammelt werden, um damit die Einnahme der Medikamente für Pflegepersonal, Ärzte und Patienten zu verfolgen. Die Fähigkeit, zu sehen/zu überwachen, wann und welche Medikamente eingenommen werden, bietet einen einzigartigen Einblick in einen bisher unbekannten Aspekt der Einnahme von Medikamenten: das Verhalten der Arzneimittelverbraucher zu Hause.

VIDEO: Pharmatrac-Medikamentenmanagement – Vorführung von medizinischen Tischgeräten

www.youtube.com/watch?v=uzNPWN-a_xM&feature=youtu.be

Relay hat eine erste Charge des Pharmatrac-Tischgeräts für laufende Anwenderstudien und Anwendungstests produziert. Mehrere Geräte wurden bereits eingesetzt, um Benutzer und potenzielle strategische Beziehungen auf dem Markt zu untersuchen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/50065/RELA PR – Pharmatrac Countertop Intro Feb 18-20 FINAL_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1: Pharmatrac-Tischgerät und -App für Pflegepersonal

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/50065/RELA PR – Pharmatrac Countertop Intro Feb 18-20 FINAL_DEPRcom.002.jpeg

Abbildung 2: Pharmatrac-Tischgeräte für Anwenderstudien

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/50065/RELA PR – Pharmatrac Countertop Intro Feb 18-20 FINAL_DEPRcom.003.jpeg

Abbildung 3: Erstellung der besonderen elektrischen TÜV-Prüfbescheinigung

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/50065/RELA PR – Pharmatrac Countertop Intro Feb 18-20 FINAL_DEPRcom.004.jpeg

Abbildung 4: Pharmatrac-App für Pflegepersonal

Das Pharmatrac Tischgerät stellt eine drahtlose Verbindung über Bluetooth und Wifi her, um die Reaktionen der Patienten auf verschriebene Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel zu verfolgen und aufzuzeichnen. Das Gerät besteht aus einer abnehmbaren Schale mit einer integrierten Kamera und Sensoren, die den Gebrauch bewerten und die Reaktionen des Patienten überwachen. Die Begleit-App ist sicher mit dem Gerät verbunden und ermöglicht es dem Pflegepersonal, Ärzten und Benutzern, das Arzneimittelprotokoll zu überwachen. Die App-Benutzer können den Arzneimittelverbrauch minutengenau überwachen und auf die Aufzeichnungen der vergangenen Tage zugreifen, um zu überprüfen, wie gut die Patienten ihren Einnahmeplan eingehalten haben.

Die durch das Pharmatrac-Tischgerät gesammelten Daten werden durch die Bildverarbeitungs-/Maschinenlern-Algorithmen von Relay Medical analysiert, die dazu verwendet werden, Einblicke in das Verhalten und die Gewohnheiten des Nutzers der Medikamente zu gewinnen, einschließlich: Fälle, in denen das Medikament nicht gemäß dem Protokoll eingenommen wurde, und Details zu diesen Abweichungen, Statistiken wie die Einhaltung des Protokolls, Trends in Bezug auf die Zeit, zu der der Nutzer das Medikament einnimmt, usw.

Relay Medical wird derartige Benutzerstudien wiederholt durchführen, um das Design und die Funktionalität für eine nahtlose Integration für die Verwendung durch einen einzelnen Betreuer/Verbraucher, vernetzte telemedizinische Anwendungen und die Verwendung in pharmazeutischen klinischen Studien zu verfeinern. Dazu gehören die Weiterentwicklung der Mobil- und Desktop-Anwendungen, der Cloud und der API (Programmierschnittstelle), die Verbesserung der Algorithmen für maschinelles Sehen und maschinelles Lernen, die Aktualisierung der Hardware zur Reduzierung der BOM-Kosten (Bill of Materials=Stücklistenkosten) und die Aktualisierung des Gerätedesigns.

Markt für Pharmatrac

Relay Medical ist der Ansicht, dass die Flexibilität des Pharmatrac-Geräts das System einzigartig positioniert, um auf verschiedenen Märkten in Bezug auf die Einhaltung des Einnahmeplans und die Datenvalidierung eine sinnvolle Wirkung zu erzielen.

Die fehlende Medikamentenadhärenz ist ein weltweites Problem, das den Versicherungsträgern und dem Gesundheitswesen jährlich Milliarden von Dollar kostet und die Konsumenten einem enormen Risiko aussetzt. Um die Effizienz innerhalb des pharmazeutischen Ökosystems zu verbessern, besteht ein steigender Bedarf an Unterstützung bei der Medikamentenverabreichung und an mehr Aufklärung zum Thema Adhärenz.

Die Anzahl der Medikamentenverschreibungen ist in den Vereinigten Staaten seit 1997 (1) um rund 85 % auf einen geschätzten Wert von 4,5 Milliarden Verschreibungen pro Jahr gestiegen. Während der Anteil älterer Personen an der Gesamtbevölkerung lediglich 12 % beträgt, liegt ihr Anteil bei der Einnahme von rezeptfreien Arzneimitteln (2) bei über 30 %. Für Patienten ist es sehr oft schwierig, die ordnungsgemäße Einnahme ihrer Medikamente in den Griff zu bekommen, was zu vermeidbaren Spitalseinweisungen führt. Im Jahr 2014 kamen knapp 1,3 Millionen US-Bürger wegen unerwünschter Arzneimittelwirkungen in die Notaufnahme und rund 124.000 verstarben. (1)

In Nordamerika schätzt man die Patientencompliance und die Medikamentenadhärenz auf unter 50 % (3), was bedeutet, dass vermutlich mehr als die Hälfte der Patienten/Konsumenten ihre Medikamente nicht ordnungsgemäß oder gar nicht einnehmen bzw. Arzttermine und andere Behandlungsschemata nicht einhalten.

Im Jahr 2018 wurde die Größe des Telemedizinmarktes weltweit auf 31,46 Milliarden USD geschätzt, und es wird erwartet, dass er bis 2025 108,08 Milliarden USD erreichen wird (reports.valuates.com/market-reports/QYRE-Othe-2M208/global-telemedicine-market). Dieses Wachstum wird durch Fortschritte in der Technologie, die Nachfrage nach besserer Gesundheitsversorgung in ländlichen Gebieten und die steigende Häufigkeit chronischer Krankheiten angetrieben werden.

Die Ausgaben für verschreibungspflichtige Medikamente in den Vereinigten Staaten wurden für 2019 auf über 360 Milliarden USD geschätzt. (www.statista.com/statistics/184914/prescription-drug-expenditures-in-the-us-since-1960/)

Über Relay Medical Corp.

Relay Medical ist ein wachstumsstarker Integrierter MedTech-Accelerator mit Firmensitz in Toronto (Kanada), der im Rahmen einer ressourceneffizienten Infrastruktur mehrere Kommerzialisierungsmöglichkeiten verfolgt. Relay bemüht sich zudem aktiv um die Suche und Prüfung strategischer Übernahmen, die die aktuellen Vermögenswerte in der Infrastruktur des Unternehmens ergänzen, und möchte sich als Marktführer für innovative MedTech-Lösungen im HealthTech-Sektor positionieren.

Website: www.relaymedical.com

Kontaktperson:

W. Clark Kent

President

Relay Medical Corp. Büro: 647-872-9982 DW 2

TF. 1-844-247-6633 DW 2

investor.relations@relaymedical.com

Bernhard Langer

EU Investor Relations

Büro: +49 (0) 177 774 2314

E-Mail: blanger@relaymedical.com

