Reply auf der SPS 2025

Intelligente und sichere Produktion durch KI-gestützte IT/OT-Konvergenz

Reply präsentiert auf der SPS (Smart Production Solutions), der weltweit führenden Fachmesse für industrielle Automatisierung, vom 25. bis 27. November 2025 in Nürnberg praxisnahe Lösungen für eine intelligente, sichere und vernetzte Produktion. Besucher können erleben, wie Künstliche Intelligenz die Verbindung von IT-Systemen und Produktionsanlagen vorantreibt, Prozesse effizienter macht, Flexibilität erhöht und Sicherheitsrisiken reduziert.

In Halle 6 am Reply Stand (Nr. 231) präsentieren Spike Reply, Data Reply und Storm Reply verschiedene Live-Demos:

– Absicherung industrieller Anlagen: Die Experten zeigen, wie Angriffe auf Produktionssysteme – etwa durch unsichere Fernwartungen oder fehlende Netztrennung – erkannt und verhindert werden können. Zum Einsatz kommen Technologien wie Netzwerksegmentierung, Honeypots sowie automatisierte Anomalieerkennung und Reaktionsmechanismen, die Produktionsumgebungen nachhaltig schützen.

– Smarte Analysen für weniger Ausfälle: KI-basierte Analysemodelle helfen dabei, komplexe Fertigungsprozesse kontinuierlich zu überwachen und mit Predictive Maintenance-Lösungen ungeplante Stillstände zu vermeiden. Auf diese Weise wird die Anlagenverfügbarkeit erhöht und Kosten langfristig gesenkt.

– Echtzeit-Insights aus der Cloud: Ein weiterer Schwerpunkt liegt darauf, wie Unternehmen mithilfe von Cloud-Technologie Produktionsdaten in Echtzeit erfassen, sofort auf Abweichungen reagieren und Entscheidungen mithilfe intuitiver, KI-gestützter Assistenten beschleunigen können. So lassen sich Prozesse auch ohne tiefgehende Analysekenntnisse anpassen und Ausfallzeiten reduzieren.

Darüber hinaus ist Comsysto Reply in Halle 5 am Stand 160 und stellt als Mitglied der Open Industry 4.0 Alliance vor, wie Unternehmen ihre Digitalisierung „vom Shopfloor bis zum Boardroom“ effizient vorantreiben können. Durch KI-gestützte Software-Modernisierung, nahtlose Systemintegration und intelligente Prozessunterstützung werden digitale Transformationsprojekte schneller, erfolgreicher und nachhaltig umgesetzt.

Messebesucher erhalten neben den praxisnahen Live-Demos auch eine individuelle Beratung durch die Experten von Data Reply, Storm Reply, Spike Reply und Comsysto Reply. Unternehmen profitieren von maßgeschneiderten Lösungen, mit denen sie ihre IT/OT-Umgebungen fit für die Zukunft machen können.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ist spezialisiert auf die Entwicklung und Implementierung von Lösungen basierend auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien. Als Netzwerk hochspezialisierter Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die durch die neuen Modelle von KI, Big Data, Cloud Computing, digitalen Medien und dem Internet der Dinge ermöglicht werden. Reply bietet Beratungs-, Systemintegrations- und digitale Dienstleistungen für Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie dem öffentlichen Sektor. www.reply.com

Pressekontakt:

Reply

Fabio Zappelli

f.zappelli@reply.com

Tel. +390117711594

Sandra Dennhardt

s.dennhardt@reply.com

Tel. +49 170 4546229

