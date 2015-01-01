Reply auf der Microsoft Ignite 2025

Präsentation von KI-Innovationen, Copilot-Anwendungen und intelligenten Unternehmenslösungen

Reply [EXM, STAR: REY] nimmt an der Microsoft Ignite 2025 teil, einer der führenden Veranstaltungen für Technologieexperten und Entscheidungsträger, die von Microsoft vom 18. bis 21. November in San Francisco, Kalifornien, ausgerichtet wird.

Reply ist seit 1996 Microsoft-Partner und unterstützt Unternehmen dabei, mit Microsoft-Technologien Innovation, Agilität, und nachhaltiges Wachstum zu fördern. Mit mehr als 2.000 Microsoft-Zertifizierungen im Netzwerk – darunter Business Elements Reply, Cluster Reply, Solidsoft Reply, Light Reply, Root16 Reply, Valorem Reply, WM Reply und Zest Reply – hat die Gruppe alle sechs Auszeichnungen als „Microsoft Solutions Partner“ erhalten. In diesem Jahr feiert Reply zudem zwei bedeutende Erfolge: den „Microsoft Inclusion Changemaker Partner of the Year“ und den „Americas SI Emerging Partner of the Year“ Award.

Am Reply-Stand (Stand Nr. 4535) präsentiert Reply eine Reihe immersiver, interaktiver Demos, die zeigen, wie KI, agentenbasierte KI und Microsoft Copilot Produktivität, Kreativität und Zusammenarbeit neu definieren:

o Der „Copilot AI-scape Room“: Bei diesem spielerischen Erlebnis lösen Teilnehmenden mithilfe von Microsoft 365 Copilot-Eingaben digitale Aufgaben. Das Format veranschaulicht, wie KI und agentenbasierte KI die Problemlösung und Teamarbeit verbessern können. Nach erfolgreichem Abschluss erhalten die Teilnehmenden ein KI-generiertes Avatarfoto.

o Die „AI Digital Frame Experience“: Eine interaktive Installation mit einem lebensechten digitalen Menschen in einem dynamischen digitalen Rahmen. Besucher können mit der Figur interagieren, Fragen zu Reply stellen und erfahren, wie KI-gestützte Kundeninteraktion natürliche, menschliche Erlebnisse schaffen.

o Die „AI-Powered Innovation Highlights“: Eine Sammlung von Live-Demos, die Projekte von Reply in den Bereichen Microsoft Azure, AI for Good, Copilot-Einführung, CRM und Kundenerlebnis, Sicherheit sowie Orchestrierung von KI-Agenten präsentiert. Die Demos verdeutlichen, wie sich mit Microsoft-Technologien sichere, skalierbare und intelligente Anwendungen umsetzen lassen.

Am Donnerstag, dem 20. November um 14:00 Uhr (PT), veranstaltet Reply eine Session mit dem Titel „Enable Intelligent Enterprises with Copilot and Custom AI Agents“. Die Teilnehmenden lernen KI-Agenten kennen, die Reply gemeinsam mit führenden Unternehmen entwickelt hat: durch die Möglichkeiten von Microsoft 365 Copilot und die Entwicklung maßgeschneiderter, agentenbasierter KI-Lösungen für spezifische Geschäftsanforderungen. Der Vortrag bietet praxisnahe Einblicke in die Chancen, den Mehrwert und die Strategien für die Arbeit mit KI-Agenten oder die Skalierung bestehender Ansätze.

Auch über die Ignite hinaus arbeitet Reply eng mit Microsoft zusammen, um KI- und Cloud-Technologien für globale Herausforderungen einzusetzen. Zu den Initiativen gehören für die Stadt Aberdeen eine App zur Prävention von Überdosierungen, KI-gestützte Kunstanwendungen für die Art Basel, ein digitaler Zwilling des Petersdoms sowie ein europäisches Arzneimittelverifizierungssystem. All dies sind eindrucksvolle Beispiele dafür, wie Technologie einen positiven globalen Einfluss entfalten kann.

Weitere Informationen dazu, wie Reply das intelligente, agentenbasierte Unternehmen von morgen mit Microsoft-Technologien gestaltet: www.reply.com/de/reply-and-microsoft

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ist spezialisiert auf die Konzeption und Implementierung von Lösungen, die auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien basieren. Mit einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die durch KI, Big Data, Cloud Computing, digitale Medien und dem Internet der Dinge ermöglicht werden. Reply bietet Beratung, Systemintegration und Digital Services für Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung. www.reply.com

Pressekontakt:

Reply

Fabio Zappelli

f.zappelli@reply.com

Telefon +390117711594

Irene Caia

i.caia@reply.com

Tel. +3902545761

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Reply Deutschland SE

Frau Sandra Dennhardt

Uhlandstraße 2

60314 Frankfurt am Main

Deutschland

fon ..: +49 170 4546229

web ..: http://www.reply.com

email : s.dennhardt@reply.de

