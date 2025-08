Reply wird priorisierter Partner im „Microsoft Copilot Jumpstart Partner Program“

Auszeichnung von Microsoft für Copilot-Projekte

Reply [EXM, STAR: REY] hat mit seinen auf Microsoft spezialisierten Unternehmen WM Reply und Valorem Reply den Status „Prioritised Tier Partner“ im Microsoft Copilot Jumpstart Partner Program erreicht – der höchsten Auszeichnung von Microsoft für Fachwissen und praxisnahe Lösungen rund um Copilot. Diese Anerkennung würdigt die führende Rolle von Reply bei der Umsetzung strategischer Copilot-Projekte und der Entwicklung innovativer Lösungen auf Basis der neuesten KI-Technologien von Microsoft.

Als langjähriger Partner im Microsoft-Ökosystem verfügt Reply über fundierte Expertise in Microsoft Azure, Microsoft 365, Dynamics 365 und der Power Platform. Der neue Partnerstatus eröffnet WM Reply und Valorem Reply Zugang zu zertifizierten Copilot-Angeboten, erweitertem Microsoft-Support und frühen Technologie-Releases – mit dem Ziel maßgeschneiderte Lösungen für unterschiedliche Kundenbedürfnisse bereitzustellen. Durch die enge Zusammenarbeit kann Reply Copilot-Projekte noch schneller sowie präziser umsetzen und seine Rolle als Impulsgeber für KI-gestützte digitale Transformation weiter ausbauen.

Bereits heute realisiert Reply Copilot-Projekte in verschiedenen Branchen. So hat Valorem Reply Microsoft Copilot erfolgreich bei Lumen Technologies, einem der führenden Telekommunikationsanbieter in den USA, eingeführt. WM Reply hat die Lösung bei Vodafone in Großbritannien für mehr als 68.000 Nutzer ausgerollt. Mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Cloud-Technologien unterstützt Reply Unternehmen dabei, Copilot gewinnbringend zu integrieren, Prozesse zu optimieren und Innovationen voranzutreiben.

Zur Förderung der internen Nutzung von Copilot hat Reply zudem ein spielerisches Lernformat entwickelt: den Copilot AI-scape Room. Die neueste Ausgabe, „App to the Future“, nimmt Teilnehmende mit auf eine interaktive Zeitreise. Mithilfe von Microsoft Copilot und Azure AI lösen sie Rätsel, entdecken Hinweise und befreien verschollene Agenten aus verschiedenen Epochen – um schließlich den Zeitverlauf zu retten. Das Format haben WM Reply und Valorem Reply entwickelt, das in den Reply Büros in Seattle, Mailand und London verfügbar ist.

„Der Status als ‚priorisierter Partner‘ zeigt, wie stark wir uns für Innovation und Exzellenz bei KI-Lösungen engagieren“, erklärt Filippo Rizzante, CTO von Reply. „Wir gehören zu den ersten Partnern, die diese Auszeichnung von Microsoft erhalten haben, und werden auch künftig modernste Copilot-Anwendungen für unsere Kunden entwickeln.“

Mit dieser Anerkennung stärkt Reply seine Position als strategischer Microsoft Partner und unterstreicht seine Führungsrolle an der Schnittstelle von menschlicher Kreativität und Künstlicher Intelligenz für einen nachhaltigen digitalen Wandel.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ist spezialisiert auf die Konzeption und Implementierung von Lösungen, die auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien basieren. Mit einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die durch KI, Big Data, Cloud Computing, digitale Medien und dem Internet der Dinge ermöglicht werden. Reply bietet Beratung, Systemintegration und Digital Services für Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung. www.reply.com

Pressekontakt:

Reply

Fabio Zappelli

f.zappelli@reply.com

Tel. +390117711594

Irene Caia

i.caia@reply.com

Tel. +39 02 535761

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Reply Deutschland SE

Frau Sandra Dennhardt

Uhlandstraße 2

60314 Frankfurt am Main

Deutschland

fon ..: +49 170 4546229

web ..: http://www.reply.com

email : s.dennhardt@reply.de

Pressekontakt:

Reply Deutschland SE

Frau Sandra Dennhardt

Uhlandstraße 2

60314 Frankfurt am Main

fon ..: +49 170 4546229

web ..: http://www.reply.com

email : s.dennhardt@reply.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Wachstumsmarkt CBD: Wie Hanf.com und Neural Therapeutics davon profitieren möchten Gasterlebnis zukunftsfähig gestalten – Hotelmanagementsystem unterstützt Kommunikation jetzt auf allen Kanälen