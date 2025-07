REPLY: „Reply AI Filmfestival“ – diese zehn Finalisten zeigen das kreative Potenzial von KI

Die Gewinner werden am Donnerstag, 4. September, in Venedig unter dem Vorsitz von Regisseur Gabriele Muccino bekanntgegeben.

Beim „Reply AI Filmfestival“ verschmelzen traditionelle Filmkunst und Künstliche Intelligenz (KI) zu einer neuen Form des kreativen Erzählen und innovativen Produzierens. Nach dem großen Erfolg der Premiere im vergangenen Jahr ist es bereits die zweite Runde des internationalen Wettbewerbs von Reply. Ziel ist es, kreative Talente weltweit zu fördern, die mithilfe von Technologien zukunftsweisende Kurzfilme erschaffen haben. Nun stehen die zehn Finalisten fest.

Die drei besten Beiträge – aus mehr als 2.500 Einreichungen aus 67 Ländern – werden am Donnerstag, 4. September, im Rahmen der Internationalen Filmfestspiele in Venedig ausgezeichnet. Die Preisverleihung findet in der Mastercard Priceless Lounge im Hotel Excelsior auf dem Lido di Venezia statt und bietet eine Bühne für visionäre Perspektiven und experimentelle Ausdrucksformen. Dabei werden neue filmische Ausdrucksformen präsentiert.

Unter der Leitung von Regisseur Gabriele Muccino bewertet eine internationale Jury bestehend aus Rob Minkoff, Caleb und Shelby Ward, Denise Negri, Dave Clark, Charlie Fink, Filippo Rizzante, Caroline Ingeborn, Paolo Moroni sowie Guillem Martinez Roura die eingereichten Arbeiten nach Originalität, Produktionsqualität und den Einsatz von KI in allen Phasen des kreativen Prozesses – von der Idee bis zur Postproduktion.

Neu in diesem Jahr sind zwei Sonderpreise: Der „Lexus Visionary Award“ geht an diejenige Produktion, die Technologie, Design und Zukunftsdenken auf visionäre Weise verbindet – ganz im Sinne des Innovationsgeists der Marke Lexus. In Kooperation mit der International Telecommunication Union (ITU) vergibt die Jury außerdem den „AI for Good Award“. Und prämiert damit einen Kurzfilm, der die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (SDGs) am eindrucksvollsten in Szene setzt.

Gabriele Muccino erklärt: „Das ‚Reply AI Filmfestival‘ ist ein Pionierprojekt an der Schnittstelle von Technologie und Kunst. KI ersetzt keine Kreativität – sie entfacht sie. Sie eröffnet neuartige Perspektiven, Genres und Erzählweisen, die zuvor undenkbar waren. Als Jurypräsident bin ich stolz, diese kreative Revolution zu begleiten und Talente sowie Projekte zu entdecken, die das Kino der Zukunft prägen. Die neue Ära des Films hat gerade erst begonnen und wir schreiben mit an ihrem Drehbuch.“

Die zehn Finalisten wurden ausgewählt, weil sie das Motto „Generation of Emotions“ in diesem Jahr besonders überzeugend umgesetzt haben. Sie zeigen, wie KI mithilfe filmischer Mittel und innovativer Technologie echte, emotionale und berührende Geschichten ermöglichen kann. Hinter den Projekten stehen kreative Köpfe aus Italien, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, den USA und Brasilien – darunter Filmschaffende, Autoren, VFX-Künstler, Animatoren und KI-Pioniere.

Filippo Rizzante, CTO von Reply ergänzt: „Die Beiträge dieser zweiten Ausgabe zeichnen sich durch einen spürbaren Qualitätssprung aus: sowohl im Umgang mit KI als auch in der Fähigkeit, originelle, emotionale sowie fesselnde Geschichten zu erzählen. Die Finalisten zeigen exemplarisch, wie KI zu einem kreativen Werkzeug wird – für all jene, die neue Ausdrucksformen entwickeln möchten.“

Der Wettbewerb ist eine Initiative von Reply, einer internationalen Unternehmensgruppe, die neue Geschäftsmodelle auf Basis von KI und digitalen Medien entwickelt.

Zu den zehn Finalisten zählen folgende Kurzfilme:

A Million Trillion Pathway

Künstlerkollektiv ROHKI (USA/Japan)

Ein gebrochener Schwertkämpfer, eine trauernde Unsterbliche und ein kosmisches Wesen schließen sich zusammen, um gegen ein Imperium aus Blut und Erinnerung zu kämpfen. Um seine letzte Familie zu retten, muss Hachi sich seiner Vergangenheit stellen und seinen Dämon bezwingen.

Carousel

Regisseur Andes Aloi (Argentinien)

In der U-Bahn entwerfen ein Mann und eine Frau eine imaginäre Beziehung: eine sensible Gratwanderung zwischen Erinnerung und Fantasie. „Carousel“ ist ein visuelles Gedicht über Nähe, Zerbrechlichkeit und Verlust. Das Werk vereint KI, Unterwasseraufnahmen und vielfältige Schauplätze zu einer emotionalen Erfahrung.

Clown

Künstlerin und Filmemacherin Shanshan Jiang (Großbritannien)

In einer surrealen Mischung aus Realfilm und KI-generierten Bildern verliert eine talentierte Komödiantin ihre Identität, während sie sich immer stärker dem Publikum anpasst. Ihre Routine, ihr Aussehen, ihre Persönlichkeit. Alles verschwimmt in ihrer Suche nach Applaus.

Corrupt Data Clan

Künstler Eric Kervern (Frankreich)

1993 entsteht in Brooklyn ein revolutionäres Hip-Hop-Kollektiv, das den Klang und die Kreativität neu definiert. Diese fesselnde Mockumentary erzählt die Geschichte einer visionären Crew, deren Musik und Ideen ihrer Zeit weit voraus waren.

Instinct

Filmemacher Marcello Costa Jr. (Portugal)

Was passiert, wenn unser Urinstinkt auf die Realität des modernen Lebens trifft? Der packende Kurzfilm „Instinct“ thematisiert Zivilisation und Überlebensdrang und stellt die Frage, ob „zivilisiert“ zu sein immer ein Fortschritt ist.

Love at First Sight

Regisseur Jacopo Reale (Italien)

Ein junger Hirte begegnet einem Mädchen, das ihn schweigend vom Hügel aus beobachtet. Der Kurzfilm, der vollständig mit KI-Tools erstellt wurde, erzählt mit poetischer Ruhe von Schüchternheit, Nähe und der Kraft stiller Blicke.

Meme, Myself and AI

Produktionsstudio Private Island (Großbritannien)

In diesem Mixed-Media-Film werden Realfilm und synthetische Bilder und Töne miteinander verbunden. Er zeigt, wie sich KI personifizieren lässt.

Not Chosen

Filmemacher Javier Marro (Chile)

Ein kleines, blaues Stofftier mit beigefarbenen Hörnern bleibt unbeachtet in einem Greifautomaten zurück. Auf der Suche nach Zugehörigkeit erlebt es nur Ablehnung. In leisen, animierten Bildern erzählt der Film von Menschen, die übersehen werden und dennoch weitermachen.

The Cinema That Never Was

Regisseur Mark Wachholz (Deutschland)

Was wäre, wenn vergessene, nie realisierte Filme doch produziert worden wären? Mithilfe von KI erweckt der Kurzfilm „ungedrehte“ Ideen zum Leben und schafft Bilder, Musik und Erzählungen im Stil des klassischen Kinos.

Un rêve liquide

Künstler Andrea Lommatzsch (Italien)

Dieser Kurzfilm wurde mit KI von der ersten Idee bis zur visuellen Umsetzung entwickelt. Ohne KI – oder ein großes Budget – wären die gezeigten Bilder, Szenen und Animationen so nicht möglich gewesen.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ist spezialisiert auf die Konzeption und Implementierung von Lösungen, die auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien basieren. Mit einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die durch KI, Big Data, Cloud Computing, digitale Medien und dem Internet der Dinge ermöglicht werden. Reply bietet Beratung, Systemintegration und Digital Services für Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung. www.reply.com

Pressekontakt:

Reply

Fabio Zappelli

f.zappelli@reply.com

Tel. +390117711594

Irene Caia

i.caia@reply.com

Tel. +39 02 535761

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Reply Deutschland SE

Frau Sandra Dennhardt

Uhlandstraße 2

60314 Frankfurt am Main

Deutschland

fon ..: +49 170 4546229

web ..: http://www.reply.com

email : s.dennhardt@reply.de

Pressekontakt:

Reply Deutschland SE

Frau Sandra Dennhardt

Uhlandstraße 2

60314 Frankfurt am Main

fon ..: +49 170 4546229

web ..: http://www.reply.com

email : s.dennhardt@reply.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Vom Bankschalter ins thailändische Kinder-Sommercamp Thermo-Patientenarmbänder für sichere Patientenidentifikation im Klinikalltag