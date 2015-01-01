Reply erhält den „AWS Partner of the Year Award“ 2025

Mit seinen innovativen Kundenlösungen überzeugt Reply AWS und wird als „EMEA Partner of the Year“ in der Kategorie „Industry Energy & Utilities“ ausgezeichnet.

Reply gibt bekannt, dass das Unternehmen den „Geography and Global AWS Partner Award 2025“ erhalten hat. Mit dieser Auszeichnung werden weltweit Unternehmen geehrt, die ihre Kunden dabei unterstützen, Innovationen auf Basis von Amazon Web Services (AWS) zu verwirklichen. Dabei stach Reply besonders mit Lösungen für den Energiesektor in der EMEA-Region hervor. Als AWS-Partner mit AWS Energy Competency begleiten die Experten Unternehmen bei der Entwicklung und Implementierung fortschrittlicher, AWS-basierter Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Energiebranche.

Die Gewinner wurden im Rahmen der Partner Awards Gala auf der „AWS re:Invent 2025“ bekannt gegeben. Die „Geography and Global AWS Partner Awards“ heben Partner hervor, die im vergangenen Jahr auf Spezialisierung, Innovation sowie Zusammenarbeit gesetzt und damit ihre Geschäftsmodelle erfolgreich weiterentwickelt haben, um ihre Kunden aktiv bei der Nutzung von AWS voranzubringen.

Reply schöpft mit seinen spezialisierten Unternehmen Airwalk Reply, Comsysto Reply, Data Reply, Sense Reply und Storm Reply das Potenzial der Technologie von AWS optimal aus, um führende Organisationen bei ihrer Transformation hin zu nachhaltigen sowie intelligenten Energiesystemen zu begleiten.

Dabei kombinieren die Experten technologische Exzellenz mit tiefem Branchenwissen und treiben so AWS-basierte Projekte effektiv voran. Auf diese Weise steigern sie die Genauigkeit von Energieprognosen, verbessern das Monitoring, optimieren Abläufe und erweitern das Serviceangebot für Verbraucher und Unternehmen. Hervorzuheben ist insbesondere der firmeneigene, IoT-basierte Accelerator, der Energie- und Versorgungsunternehmen dabei unterstützt, serverlose Geschäftsanwendungen auf AWS schnell bereitzustellen. Zudem ermöglicht er die Echtzeitaggregation, das Monitoring und die Steuerung von Erzeugungs- und Verbrauchsanlagen, Netzen und dezentralen Energieressourcen. Damit lassen sich die Einschränkungen silo-basierter Architekturen überwinden.

Lösungen wie diese tragen aktiv zur Energiewende bei, indem sie die operative Flexibilität steigern und eine fundierte Entscheidungsfindung auf Basis von Daten fördern. Sie liefern messbare Vorteile in den Bereichen Energiemanagement und -Flexibilität, E-Mobilität, erneuerbare Erzeugung, industrielles Asset Management und Smart-Grid-Optimierung.

Neben der Auszeichnung für seine erfolgreichen Projekte im EMEA-Raum wurde Reply außerdem dank seiner fortschrittlichen Lösungen für den italienischen Markt mit dem „Italy AWS Regional Partner Award“ 2025 prämiert.

„Wir freuen uns über die AWS Awards, die die Exzellenz und den Einsatz unserer auf AWS-spezialisierten Teams widerspiegeln“, sagt Filippo Rizzante, CTO von Reply. „Die Anerkennungen sind ein Beweis für unser kontinuierliches Engagement, unseren Kunden das volle Potenzial von Cloud-, IoT- und KI-Technologien zugänglich zu machen. Durch die Kombination von Branchen-Know-how, technologischer Exzellenz und AWS-Expertise realisieren wir Projekte, die unseren Kunden im Energiesektor dabei helfen, ihre Geschäftsmodelle zu transformieren, neue Geschäftsfelder zu erschließen und messbare Ergebnisse zu erzielen.“

Die „Geography and Global AWS Partner Awards“ basieren auf einem Selbstnominierungsprozess. Alle AWS-Partner waren eingeladen, ihre Beiträge einzureichen. Die unabhängige Marktforschungsfirma Canalys hat die Einsendungen geprüft und dabei ein besonderes Augenmerk auf erfolgreich umgesetzte Kundenprojekte gelegt.

Darüber hinaus wurden mehrere datengestützte Award-Kategorien anhand von Kennzahlen bewertet, die die Performance der AWS-Partner im vergangenen Jahr abbilden. Canalys analysierte die Datensätze, um objektive und verlässliche Ergebnisse sicherzustellen. Die Finalisten repräsentierten jeweils die drei besten AWS-Partner in ihrer Kategorie.

Das AWS Partner Network (APN) ist ein globales Programm, das Partner dabei fördert, ihre Cloud-Transformation zu beschleunigen und die gesamte Bandbreite der AWS-Services zu nutzen. Weitere Informationen zur Zusammenarbeit von Reply mit AWS.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ist spezialisiert auf die Konzeption und Implementierung von Lösungen, die auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien basieren. Mit einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die durch KI, Big Data, Cloud Computing, digitale Medien und dem Internet der Dinge ermöglicht werden. Reply bietet Beratung, Systemintegration und Digital Services für Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung. www.reply.com

