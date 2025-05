Reply stellt „App to the Future“ vor: ein innovatives „AI-Scape Room-Erlebnis“

Microsoft KI- und Low-Code-Technologien spielerisch erleben.

Reply, globaler Systemintegrator und Technologieberater, präsentiert mit „App to the Future“ ein interaktives „AI-Scape Room-Erlebnis“. Das Format basiert auf Microsoft Copilot, Azure AI sowie der Power Platform und bietet eine spannende Möglichkeit, Künstliche Intelligenz (KI) und Low-Code-Tools in einem spielerischen Umfeld zu entdecken.

Entwickelt von WM Reply und Valorem Reply – zwei auf digitale Arbeitsplatzlösungen und KI spezialisierten Unternehmen der Reply Gruppe – versetzt „App to the Future“ die Teilnehmenden in ein immersives Szenario: In Teams lösen sie komplexe, KI-gestützte Aufgaben mithilfe von Microsoft Copilot, Azure AI, Power Platform, Power Automate, Power Apps und Microsoft 365. Der Schlüssel zum Erfolg: Zusammenarbeit und strategisches Denken. Nur gemeinsam lassen sich knifflige Rätsel lösen und die Mission erfolgreich abschließen.

Das neue Format baut auf dem bisherigen „AI-Scape Room“ von Reply auf, der sich auf Microsoft 365 Copilot konzentriert, und geht noch einen Schritt weiter: Mit anspruchsvollen Aufgaben und einer tieferen Integration moderner KI-Technologien erhalten die Teilnehmenden ein klares Verständnis davon, wie diese Lösungen die Transformation von Unternehmen vorantreiben.

Die Teams wenden die KI- und Low-Code/No-Code-Lösungen von Microsoft direkt in praxisnahen Szenarien an. Sie lösen komplexe geschäftliche Herausforderungen und erleben hautnah, wie KI-Tools Prozesse automatisieren, die Produktivität steigern und neue Ideen fördern. Das Projekt soll die Einführung von KI beschleunigen und zeigen, wie diese Technologien in realen Geschäftsumgebungen eingesetzt werden können.

„App to the Future“ wird erstmals auf der Reply Xchange 2025 am 14. und 15. Mai vorgestellt und am 04. Juni zusätzlich in München sowie London gezeigt. Beim jährlichen Branchenevent von Reply kommen Technologieentscheider, Kreative und Innovatoren zusammen, um aktuelle Trends und Strategien zu diskutieren. Anschließend steht das interaktive Spielerlebnis in den Reply Büros in Seattle, Mailand und London zur Verfügung.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ist spezialisiert auf die Entwicklung und Implementierung von Lösungen basierend auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien. Als Netzwerk hochspezialisierter Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die durch die neuen Modelle von KI, Big Data, Cloud Computing, digitalen Medien und dem Internet der Dinge ermöglicht werden. Reply bietet Beratungs-, Systemintegrations- und digitale Dienstleistungen für Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie dem öffentlichen Sektor. www.reply.com

Pressekontakt:

Reply

Fabio Zappelli

f.zappelli@reply.com

Tel. +39 0117711594

Irene Caia

i.caia@reply.com

Tel. +39 02 535761

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Reply Deutschland SE

Frau Sandra Dennhardt

Uhlandstraße 2

60314 Frankfurt am Main

Deutschland

fon ..: +49 170 4546229

web ..: http://www.reply.com

email : s.dennhardt@reply.de

Pressekontakt:

Reply Deutschland SE

Frau Sandra Dennhardt

Uhlandstraße 2

60314 Frankfurt am Main

fon ..: +49 170 4546229

web ..: http://www.reply.com

email : s.dennhardt@reply.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Was Handwerker bei der Neukundenplanung unbedingt beachten sollten