Repräsentative Großprobe wurde ausgeliefert

– Die ersten 30 Tonnen Erz aus Kasiya wurden dem Labor des technischen Beratungsunternehmens in Südafrika übergeben

– Die Erzprobe wird für erweiterte Materialverarbeitungstests im Rahmen der Optimierungsmaßnahmen für die Vormachbarkeitsstudie verwendet

– Das Testprogramm wurde in Zusammenarbeit mit dem strategischen Investor Rio Tinto entwickelt und freigegeben

20. März 2024 / IRW-Press / – Sovereign Metals Limited (ASX: SVM; AIM: SVML) (das Unternehmen oder Sovereign) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Zuge seines Spiralbohrprogramms im Rutil-Graphit-Projekt Kasiya (Kasiya oder Projekt) in Malawi 30 Tonnen Erz gewonnen, verschickt und an die Firma Paterson & Cooke (P&C) übergeben hat. Die im südafrikanischen Kapstadt ansässige Firma P&C nimmt als technisches Beratungsunternehmen im Bergbausektor eine führende Rolle ein.

Das gewonnene Material ist repräsentativ für das Erz, das voraussichtlich in den ersten zehn Jahren des Förderbetriebs abgebaut wird. Es wird für erweiterte Tests im Labormaßstab verwendet, um die technischen Komponenten der bereits angekündigten Vormachbarkeitsstudie (PFS) für Kasiya zu optimieren. Dazu zählen Pumparbeiten in größerem Umfang, die Eigenschaften des Bergematerials und die Entwässerung.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73996/240320SVM30TSampleAnnouncement_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1: Die 30 Tonnen schwere Probe aus Kasiya wird bei Paterson & Cooke angeliefert

Managing Director Frank Eagar meint dazu: Ich muss unseren Geologen und Logistikern großes Lob aussprechen. Sie haben in sehr kurzer Zeit diese große repräsentative Probe erfolgreich aus dem Projekt Kasiya gewonnen und an Paterson & Cooke geliefert. Dies ist ein wesentlicher Schritt in der laufenden Projektumsetzung. Vor allem wird damit auch die Effektivität des tagtäglichen Einsatzes unseres strategischen Investors Rio Tinto in technischen Belangen deutlich, der Sovereign bei der Optimierung des Projekts Kasiya tatkräftig unterstützt und dazu beiträgt, dieses erstklassige Projekt rasch ins Erschließungsstadium zu überführen.

Als Weltmarkführer hat P&C mehr als 30 Jahre Branchenerfahrung und Fachkenntnisse in den Bereichen Schlammrohrleitungssysteme, Berge- und Abraummanagement, Grubenhinterfüllung und Rohstoffverarbeitung. Das Labor von P&C in Kapstadt ist mit einer speziellen Testanlage (Pipe Loop) ausgestattet, in der bestimmte Parameter im Zusammenhang mit dem Abbau, dem Transport und dem Handling des Erzes aus Kasiya getestet werden sollen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73996/240320SVM30TSampleAnnouncement_DEPRcom.002.jpeg

Abbildung 2: Die Pipe-Loop-Anlage im Testbetrieb von Paterson & Cooke

Das Testprogramm wurde vom Projektteam, bestehend aus Vertretern von Sovereign und Rio Tinto, entwickelt und anschließend vom Fachausschuss genehmigt. Der Fachausschuss setzt sich aus drei Mitarbeitern von Sovereign, darunter Managing Director Frank Eagar, sowie drei Mitarbeitern von Rio Tinto, darunter der für das Projekt Kasiya abgestellte General Manager von Rio Tinto, zusammen. Der Fachausschuss gibt Empfehlungen und Ratschläge zu technischen Fragen im Zusammenhang mit dem Projekt. Er wurde in Übereinstimmung mit der Investitionsvereinbarung zwischen Sovereign und Rio Tinto eingerichtet, nachdem sich Rio Tinto mit 40,4 Millionen AUD an Sovereign beteiligte und zu einem 15%igen strategischen Investor wurde.

