Seltene Silbermünze gefunden

Immer wieder werden Gold- oder Silbermünzen aus alter Zeit entdeckt und offenbaren Wirtschaftsgewohnheiten.

Jüngst wurde nahe Jerusalem eine sehr seltene Silbermünze entdeckt, zirka 2.500 Jahre alt. Zu dieser Zeit wurden als Währung allmählich nicht mehr Silberstücke, sondern Münzen verwendet. Die Silbermünze wurde absichtlich in zwei Hälften gebrochen. Dies spricht dafür, dass sie als Silberstück mit einem bestimmten Gewicht und nicht als Münze gehandhabt wurde. Im Handel wurde damals also mit Silber bezahlt. Sie war mit einem quadratischen Stempel geprägt, welcher in die Münze eingelassen war. Die Archäologen freuten sich über den sehr seltenen Fund. Denn er stammt aus einer Zeit, in der der Gebrauch von Münzen noch am Anfang stand. Wahrscheinlich hatte die Münze ihren Ursprung auch nicht in Israel, sondern in Zypern, der Türkei oder in Griechenland. Griechenland

Zu den Olympischen Spielen in Paris gibt es bereits wieder Sonderauflagen von Münzen. Wer sich so etwas zulegen möchte, sollte darauf achten, dass der Preis nicht sehr über dem Silberpreis der Münze liegt. Denn die Auflagen werden in der Regel so hoch sein, so dass es lange Jahre keine Sammlermünzaufschläge geben wird. Wer in Silber anlegen möchte, sollte sich lieber die gängigen Silberanlagemünzen ins Haus holen. Für deutsche Anleger ist aber zu überlegen, größere Anlagemengen in einem Zollfreilager anzulegen. Da damit die sonst beim Kauf fällige Mehrwertsteuer umgangen werden kann. Wer abseits des physischen Metalls spekulieren will, ist mit den Aktien von zum Beispiel MAG Silver oder Vizsla Silver gut beraten.

MAG Silver – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mag-silver-corp/ – besitzt 44 Prozent an der produzierenden Juanicipio-Mine in Mexiko. Der Silbergehalt liegt zwischen hervorragenden 380 und 420 Gramm je Tonne Gestein.

Vizsla Silver – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/vizsla-silver-corp/ – verfügt ebenfalls in Mexiko über ein hochgradiges Silber-Gold-Projekt namens Panuco.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Vizsla Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/vizsla-silver-corp/ -) und MAG Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mag-silver-corp/ -).

