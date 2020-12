Resilienz in der Edge: Betriebssicherheit auch am Netzwerkrand

Stromversorgung und Kühlung sind neuralgische Punkte

Edge-Computing ist aus der heutigen IT-Landschaft nicht mehr wegzudenken. Aber wie ist es eigentlich um die Betriebssicherheit dieser meist kleinen und dezentral angeordneten IT-Standorte bestellt und was sollte man für einen zuverlässigen Betrieb beachten?

Edge-Computing-Infrastrukturen lassen sich in drei Arten unterteilen. Die kleinste Variante ist ein kompaktes Micro-Datacenter mit standardisierter Infrastruktur wie z.B. der SmartBunker von Schneider Electric. Die nächste Stufe sind Local-Edge Datacenter, welche bis zu 10 Racks umfassen können. Vorkonfigurierte Systeme wie zum Beispiel die Micro Data Center Xpress-Reihe von Schneider Electric kommen hier in der Regel zum Einsatz. Regional-Edge Datacenter bestehen aus mehr als 10 Racks und können IT-Lasten bis in den Megawatt-Bereich beherbergen.

Bei sehr kleinen Standorten wird in der Regel am wenigsten auf eine ausreichende Ausfallsicherheit geachtet. Wie kritisch ein Ausfall am jeweiligen Standort für dort zu verarbeitende Prozesse und Daten ist, sollte bereits in der Planungsphase anhand von Verfügbarkeitsklassen festgelegt werden.

Prinzipiell gibt es zwei Hauptursachen für Ausfälle in kleinen Edge-Umgebungen. Dies sind zum einen eine instabile Stromversorgung und zum anderen zu hohe Temperaturen der Komponenten. Anders als in einem traditionellen Rechenzentrum, gibt es nämlich hier keine USV- und Notstromanlagen für komplette RZ-Bereiche, auch eine Raumklimatisierung ist meist nicht vorhanden. Häufig sind Micro-Datacenter in Räumen untergebracht, die ursprünglich nicht für den IT-Betrieb vorgesehen waren.

Um die Betriebssicherheit deutlich zu erhöhen, lassen sich direkt im Rack kompakte USV-Anlagen wie die Smart-UPS-Baureihe von Schneider Electric integrieren. Für stabile Temperaturen auch in den Sommermonaten, kann ebenfalls direkt im Rack eine platzsparende Lösung wie das Uniflair 5HE-In-Rack-Kühlsystem von Schneider Electric ergänzt werden. So ausgerüstet, lässt sich ein Micro-Datacenter in Kombination mit einer cloudbasierten DCIM-Lösung wie EcoStruxure IT Expert in nahezu jeder Umgebung zuverlässig betreiben und aus der Ferne überwachen.

Wir bei Schneider glauben, dass der Zugang zu Energie und digitaler Technologie ein grundlegendes Menschenrecht ist. Wir befähigen alle, ihre Energie und Ressourcen optimal zu nutzen, und sorgen dafür, dass das Motto „Life Is On“ gilt – überall, für jeden, jederzeit.

Wir bieten digitale Energie- und Automatisierungslösungen für Effizienz und Nachhaltigkeit. Wir kombinieren weltweit führende Energietechnologien, Automatisierung in Echtzeit, Software und Services zu integrierten Lösungen für Häuser, Gebäude, Datacenter, Infrastrukturen und Industrie.

Unser Ziel ist es, uns die unendlichen Möglichkeiten einer offenen, globalen und innovativen Gemeinschaft zunutze zu machen, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten der Inklusion und Förderung identifiziert.



