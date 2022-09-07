ReSolTat erhält Zertifizierung nach DIN ISO 9001:2015 – Qualität auf klarem Kurs

ReSolTat ist nach DIN ISO 9001:2015 zertifiziert. Qualitätsmanagement für Führungskräfteentwicklung, Coaching & Organisationsberatung – bundesweit.

Beratungsunternehmen aus Ostwestfalen und Schleswig-Holstein setzt mit internationaler Norm ein starkes Signal für strukturierte Führung und wirksame Organisationsentwicklung

Nieheim, 26.02.2026 – Die ReSolTat GmbH & Co. KG wurde offiziell nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert. Das Zertifikat wurde am 26.02.2026 durch Irina Sudermann von Sudermann Managementsysteme überreicht und ist bis 26.02.2027 gültig. Mit der Zertifizierung unterstreicht das bundesweit tätige Beratungsunternehmen seinen Anspruch an strukturierte, transparente und kontinuierlich weiterentwickelte Qualität.

ReSolTat wurde 2002 gegründet und wird von zwei Geschäftsführern aus Ostwestfalen und Schleswig-Holstein geführt. Von diesen Standorten aus begleiten sie Führungskräfte und Teams in ganz Deutschland – sowohl in kleinen und mittleren Unternehmen als auch in großen Organisationen.

Gerade für größere Unternehmen, die selbst nach ISO-Standards arbeiten, schafft die Zertifizierung zusätzliche Sicherheit: Die Qualität der Zusammenarbeit ist nun nicht nur erlebbar, sondern auch formal nach international anerkannten Kriterien überprüft. Gleichzeitig vereinfacht die Zertifizierung die Lieferantenbeurteilung für Unternehmen, die selbst zertifiziert sind.

„Für uns ist die ISO 9001 keine Formalität, sondern eine Selbstverpflichtung“, erklärt Roland Florin, Geschäftsführer von ReSolTat. „Wir begleiten Führungsteams dabei, Strukturen zu klären, Verantwortung zu reflektieren und Prozesse wirksam zu gestalten. Reflexion muss bewusst angelegt werden – Qualität entsteht durch Innehalten und Weiterentwicklung. Genau das fördern wir in unseren LABOR-Formaten bei unseren Kunden. Mit der Zertifizierung wollten wir zeigen, dass wir diese Prozesse auch selbst leben.“

Ein besonderer Dank gilt Irina Sudermann von Sudermann-Managementsysteme, die den Zertifizierungsprozess fachlich begleitet und vorbereitet hat. „Die strukturierte und zugleich praxisnahe Vorbereitung hat uns geholfen, das sichtbar zu machen, was wir intuitiv bereits richtig tun – und dort nachzuschärfen, wo Optimierungspotenzial bestand“, so Florin.

Der Zertifizierungsprozess bestätigte vieles, was ReSolTat seit Jahren auszeichnet: klare Verantwortlichkeiten, strukturierte Abläufe und eine konsequente Reflexionskultur. Gleichzeitig wurden Optimierungsstellen identifiziert und systematisch weiterentwickelt – ein Prozess, den das Unternehmen auch seinen Kunden empfiehlt.

Ein besonderes Merkmal der Arbeit von ReSolTat ist die Verbindung aus strukturiertem Analyseansatz und erlebnisorientierter Entwicklung. Neben klassischen Coaching- und Organisationsformaten begleiten die Geschäftsführer Führungsteams auch auf ihrer eigenen Segelyacht in Travemünde. Dort wird Führung buchstäblich „auf Kurs“ überprüft: Klarheit, Kommunikation und Verantwortung werden unmittelbar erlebbar.

Passend dazu startet das Unternehmen mit dem „Klar-auf-Kurs-Check“ eine neue Analyseinitiative. Der strukturierte System-Check macht sichtbar, wo in Führungs- und Arbeitssystemen Zeit, Energie und Wirksamkeit verloren gehen – und welche Hebel echte Entlastung und Zukunftsfähigkeit schaffen. In nur 15-20 Minuten erhalten Führungskräfte eine fundierte Auswertung zu Zeitverlusten, Stressmustern und strukturellen Engpässen – ergänzt durch ein optionales Auswertungsgespräch.

„Nicht alles, was Organisationen ausbremst, ist sofort sichtbar“, so Florin. „Aber alles, was Menschen dauerhaft überlastet, wirkt sich langfristig auf Qualität, Leistungsfähigkeit und wirtschaftlichen Erfolg aus. Unser Anspruch ist es, hier Klarheit zu schaffen – strukturiert, reflektiert und wirksam.“

Mit der ISO-Zertifizierung setzt ReSolTat ein deutliches Signal: Qualität ist kein Versprechen, sondern ein gelebter Prozess – an Land wie auf See.

ReSolTat GmbH & Co. KG ist eine Beratungs- und Entwicklungsorganisation mit Schwerpunkt auf Führung, Zusammenarbeit und Organisationskultur. Das Unternehmen begleitet Führungskräfte, Führungsteams und Organisationen in Veränderungs-, Klärungs- und Entwicklungsprozessen.

Im Zentrum der Arbeit steht die Frage, wie Zusammenarbeit unter realen Bedingungen tatsächlich funktioniert – jenseits von Leitbildern, Rollenbeschreibungen oder formalen Strukturen. ReSolTat verbindet dafür erfahrungsbasiertes Lernen mit strukturierter Reflexion und praxisnaher Umsetzungsbegleitung.

Ein besonderer Arbeitsansatz von ReSolTat ist die Nutzung von Erfahrungsräumen als Lern- und Analyseinstrument. Dazu gehören unter anderem moderierte Offsites, Workshops sowie mehrtägige Formate auf der Segelyacht „leaderSHIP“. Das Segeln dient dabei nicht als Event, sondern als verdichteter Lernraum, in dem Führungs-, Entscheidungs- und Kooperationsmuster sichtbar werden und reflektiert werden können.

Inhaltlich arbeitet ReSolTat unter anderem zu folgenden Themenfeldern:

– Führung und Selbstführung

– Kooperation und Koordination in Führungsteams

– Entscheidungsprozesse und Verantwortungsübernahme

– Stress, Belastung und mentale Gesundheit in Organisationen

– Kulturentwicklung und Strukturklärung

– Begleitung von Veränderungs- und Entwicklungsprozessen

Die Arbeit von ReSolTat ist gekennzeichnet durch eine klare Trennung von Analyse, Reflexion und Umsetzung. Beobachtungen aus der Praxis werden systematisch ausgewertet und gemeinsam mit den Beteiligten in konkrete Vereinbarungen und Handlungsansätze übersetzt. Dabei kommen sowohl qualitative Interviews, strukturierte Analysen als auch moderierte Gruppenprozesse zum Einsatz.

ReSolTat arbeitet branchenübergreifend mit kleinen und mittleren Unternehmen, Organisationen des Gemeinwesens sowie Führungskräften und Beraterinnen und Beratern. Je nach Auftrag erfolgt die Begleitung punktuell oder über längere Entwicklungszeiträume.

