ReSolTat informiert: Bildungsscheck 2.0 erleichtert Führungskräftetrainings für Unternehmen in NRW

Mit dem Bildungsscheck 2.0 NRW können Mitarbeitende bis zu 500 Euro Förderung für berufliche Weiterbildung erhalten – ReSolTat zeigt, wie Unternehmen ihre Führungskräfte damit gezielt stärken.

Neues Informations- und Weiterbildungsangebot in Kooperation mit der VHS Bad Driburg unterstützt Personalverantwortliche beim Zugang zur Förderung

Nieheim / Bad Driburg, 18. Februar 2026

Die ReSolTat GmbH & Co. KG aus Nieheim startet ein neues Informations- und Weiterbildungsangebot rund um den Bildungsscheck 2.0 NRW und ein zweitägiges Führungskräftetraining in Bad Driburg. Ziel ist es, Personalverantwortliche und Unternehmer in Nordrhein-Westfalen auf die neue Fördermöglichkeit aufmerksam zu machen und den Zugang zu wirksamer Führungskräfteentwicklung zu erleichtern.

Im Mittelpunkt steht das Seminar „Souverän führen – durch klares Handwerkszeug für Team- und Mitarbeitergespräche“, das am 13. und 14. April 2026 in Kooperation mit dem VHS-Zweckverband Bad Driburg, Brakel, Nieheim, Steinheim in Bad Driburg stattfindet. Das praxisorientierte Präsenzformat richtet sich an Führungskräfte, Teamleitungen und Projektverantwortliche aus kleinen und mittleren Unternehmen in NRW und ist auf maximal zwölf Teilnehmende begrenzt.

Der Bildungsscheck 2.0 NRW unterstützt berufliche Weiterbildung mit einem Zuschuss von bis zu 50 Prozent der Kursgebühren, maximal 500 Euro pro Maßnahme und Kalenderjahr. „Viele Unternehmen wollen ihre Führungskräfte stärken, stoßen aber bei den Weiterbildungsbudgets an Grenzen. Der Bildungsscheck 2.0 bietet hier eine wichtige Entlastung – und zwar über den individuellen Zugang der Mitarbeitenden“, erklärt Roland Florin, Dipl.-Sozialpädagoge und BDVT-Businesstrainer bei ReSolTat.

Um Personalverantwortliche und Mitarbeitende bei der Orientierung zu unterstützen, hat ReSolTat einen ausführlichen Blogbeitrag veröffentlicht, der die wesentlichen Eckpunkte des Bildungsschecks 2.0 kompakt erklärt und den Weg zur Förderung Schritt für Schritt beschreibt. Der Artikel „Bildungsscheck 2.0 in NRW: Wie du bis zu 500 Euro für deine Weiterbildung sicherst“ ist unter https://resoltat.de/ueber-uns/blog/116-bildungsscheck-20-nrw abrufbar und kann von Unternehmen direkt an ihre Beschäftigten weitergeleitet werden.

Das Führungskräftetraining „Souverän führen“ legt den Fokus auf Gesprächsführung als zentrales Führungsinstrument. Teilnehmende trainieren, wie sie in anspruchsvollen Situationen Orientierung geben, Vertrauen stärken und Verantwortung fördern können – unterstützt durch praxiserprobte Tools wie das reflexionsRAD und den Teamcheck. Neben dem offenen Seminar am 13.-14. April 2026 bietet ReSolTat das Format auch als Inhouse-Veranstaltung sowie zu weiteren Terminen an.

ReSolTat GmbH & Co. KG ist eine Beratungs- und Entwicklungsorganisation mit Schwerpunkt auf Führung, Zusammenarbeit und Organisationskultur. Das Unternehmen begleitet Führungskräfte, Führungsteams und Organisationen in Veränderungs-, Klärungs- und Entwicklungsprozessen.

Im Zentrum der Arbeit steht die Frage, wie Zusammenarbeit unter realen Bedingungen tatsächlich funktioniert – jenseits von Leitbildern, Rollenbeschreibungen oder formalen Strukturen. ReSolTat verbindet dafür erfahrungsbasiertes Lernen mit strukturierter Reflexion und praxisnaher Umsetzungsbegleitung.

Ein besonderer Arbeitsansatz von ReSolTat ist die Nutzung von Erfahrungsräumen als Lern- und Analyseinstrument. Dazu gehören unter anderem moderierte Offsites, Workshops sowie mehrtägige Formate auf der Segelyacht „leaderSHIP“. Das Segeln dient dabei nicht als Event, sondern als verdichteter Lernraum, in dem Führungs-, Entscheidungs- und Kooperationsmuster sichtbar werden und reflektiert werden können.

Inhaltlich arbeitet ReSolTat unter anderem zu folgenden Themenfeldern:

– Führung und Selbstführung

– Kooperation und Koordination in Führungsteams

– Entscheidungsprozesse und Verantwortungsübernahme

– Stress, Belastung und mentale Gesundheit in Organisationen

– Kulturentwicklung und Strukturklärung

– Begleitung von Veränderungs- und Entwicklungsprozessen

Die Arbeit von ReSolTat ist gekennzeichnet durch eine klare Trennung von Analyse, Reflexion und Umsetzung. Beobachtungen aus der Praxis werden systematisch ausgewertet und gemeinsam mit den Beteiligten in konkrete Vereinbarungen und Handlungsansätze übersetzt. Dabei kommen sowohl qualitative Interviews, strukturierte Analysen als auch moderierte Gruppenprozesse zum Einsatz.

ReSolTat arbeitet branchenübergreifend mit kleinen und mittleren Unternehmen, Organisationen des Gemeinwesens sowie Führungskräften und Beraterinnen und Beratern. Je nach Auftrag erfolgt die Begleitung punktuell oder über längere Entwicklungszeiträume.

