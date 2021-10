REV_OLUTION-Event: Beonprice präsentierte neue Revenue Management-Produktinnovationen

Beonprice organisierte die REV_OLUTION-Veranstaltung in Madrid – eine Hybridveranstaltung mit Präsenz vor Ort und Live-Übertragung an über 800 Teilnehmende auf verschiedenen Plattformen.

Während der Veranstaltung stellte Beonprice neue Funktionen in ihrem Revenue Management System (RMS) vor, die die Arbeit der Hoteliers nicht nur in der Revenue Management-Abteilung erleichtern sollen. Profitieren sollen beispielsweise auch andere Abteilungen wie Vertrieb oder Marketing. „Die Ankündigung der neuen Features wurde von unseren Kunden, Partnern und Investoren, die ebenfalls an der Veranstaltung teilnahmen, sehr gut angenommen. Das freut uns natürlich sehr, da wir in die Entwicklungen viel Zeit und Herzblut investiert haben“, so Alexander Mehl, Director Sales EMEA bei Beonprice.

Seit seiner Gründung – insbesondere nach der Krise der letzten anderthalb Jahre – engagiert sich Beonprice für die Hotellerie und ihre Bedürfnisse mit dem Ziel, Branchenexpertinnen und Branchenexperten die Möglichkeit zu geben, strategischer, agiler und letztendlich mehr wettbewerbsfähig agieren zu können. Die neuen Funktionen sollen den Hotelalltag des Revenue Managers verbessern und das RMS in eine Plattform verwandeln, die taktische Entscheidungen zu Preisempfehlungen und -beschränkungen mit strategischen Analysen für alle Revenue-, Sales- und Marketing-Teams sowie absolute Flexibilität miteinander kombiniert.

Die Einführung der doppelten Segmentierung wird eine Verbreitung durch die neuen Preisempfehlungen pro Kanal maximieren und gleichzeitig eine tiefere Analyse der Marktsegmente und Kanäle ermöglichen, um besser nachvollziehen zu können, wie Beonprice Entscheidungen trifft. Die neue Berichtsfunktionalität, die in Zusammenarbeit mit Juyo Analytics entwickelt wurde, erleichtert die strategische Ausrichtung der Arbeit des Revenue Managers und liefert dabei sechs dynamische Berichte mit Informationen wie Aufenthaltsdauer oder Vorlaufzeit nach Segment, Kanal, Tarifplan oder sogar die Nationalität.

Um seinem Flexibilitätsversprechen gerecht zu werden, hat Beonprice sein Konfigurationsmodul für die Bestandsverwaltung und die Tarifstruktur verbessert, damit jede Strategie schnell und einfach im RMS konfiguriert werden kann.

„Dies ist wahrscheinlich die größte Markteinführung bei Beonprice seit dem Jahr 2015, als wir uns entschieden haben, eines der besten RMS der Welt zu werden“, sagt Cayetana Fernandez, Produktmanagerin bei Beonprice. Mit diesen neuen, innovativen Funktionen demonstriert Beonprice sein Engagement gegenüber der Hotelbranche durch die Bereitstellung der besten Technologie aktiv zu unterstützen und beweist hiermit zeitgleich, dass das RMS zum unverzichtbaren Werkzeug zur Verbesserung der Effizienz und Produktivität der Revenue Management-Teams geworden ist.

Im Rahmen der Unternehmensvision von Neville Isaac, COO bei Beonprice, geht es vor allem darum, die Hotelbranche in eine digitalere Welt zu verwandeln. Und dies sei ein großer Schritt auf der Reise von Beonprice.

