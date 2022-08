Revival des Eierlikörs: Das Kultgetränk neu aufgelegt

Eierlikör und Toast Hawaii, das weckt Erinnerungen. Aber während das vermeintlich tropische Backofengericht heute fast peinlich berührt, ist der Eierlikör wieder lecker im Kommen. Nur diesmal anders.

Berglen-Hößlinswart, 19. August 2022 – Eine kleine schwäbische Brennerei macht Eierlikör wieder – oder vielleicht erstmals – zum Lifestyle-Getränk. Jochen Frank, Schnapsbrenner aus Berglen-Hößlinswart, und Michael Braun, Inhaber einer Werbeagentur, haben den cremig-süßen Genuss endlich aus der muffigen Nostalgie-Ecke geholt – unter der Marke „Feingelb“. Damit avanciert Eierlikör von den Beistelltischchen in Eiche Rustikal in die Lofts und Kehlen auch ebenjener Menschen, die ihn aus Kindertagen nur als eine der vielen Merkwürdigkeiten erwachsener Geselligkeiten kannten.

Zwei feine, edle Sorten in Bio-Qualität

„Feingelb“ kommt in den Sorten „Hilla von Vanilla“ und „Rosi von Rum“, beide aus deutschen Eiern und deutschem Zucker, natürlich bio. Die eine mit schwäbischem Kirschwasser und Bio-Vanille aus Papua-Neuguinea; die andere mit würzigem original Jamaika-Rum und ebenfalls Kirschwasser – aber nur einem diskret-subtilen Hauch.

Für manche ist „Feingelb“ eine Offenbarung, für andere der Geschmack von Früher – nur verblüffend besser. Zu edel jedenfalls, um Fanta reinzupanschen, ist für die beiden Macher klar. Dieser Mix bleibt hoffentlich in der Mottenkiste der Geschichte. „Das würde wirklich wehtun“, sagt Jochen Frank entsetzt und schüttelt sich, „Dafür habe ich nicht so lange experimentiert, um den perfekten Geschmack zu finden.“

Tastingset für (Wieder-)Einsteiger

Fürs gepflegte Likörchen-Tasting mit original Oma-Feeling haben Jochen Frank und Michael Braun ein Starterset zusammengestellt: zwei Mini-Flaschen und zwei ungewöhnliche Tastinggläser. Alle Produkte sind in ihrem neuen Webshop, bei Frank Edelbranntweine & Liköre in Berglen-Hößlinswart und bald auch in weiteren Läden zu finden.

Informationen und Webshop: https://www.feingelb.de/hilla-rosi/

