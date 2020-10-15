Revival Gold stellt Update zu den Explorationsbohrungen auf dem Goldprojekt Beartrack-Arnett in Idaho bereit

Toronto, ON – 22. Januar 2026 / IRW-Press / Revival Gold Inc. (TSXV: RVG, OTCQX: RVLGF) (Revival Gold oder das Unternehmen) freut sich, ein Update zu den Explorationsbohrungen auf dem Goldprojekt Beartrack-Arnett (Beartrack-Arnett oder das Projekt) des Unternehmens in Idaho (USA) bereitzustellen.

Highlights

– Das Bohrunternehmen Drilcor Ltd. (Drilcor) hat bis dato 1.150 Meter an Bohrkernen aus vier Explorationsbohrungen gewonnen, die folgende Ziele anvisierten:

o Eine Stepout-Bohrung im Abstand von zwei Kilometern zur letzten Bohrung im Konzessionsgebiet Beartrack-Arnett auf dem Greenfield-Ziel Sharkey; und

o Erweiterungen der hochgradigen Mineralisierung bei Joss, wo zuletzt im Jahr 2022 gebohrt wurde.

– Eine der drei Bohrungen im Zielgebiet Sharkey durchteufte die anvisierte Stratigrafie. Die Ergebnisse der geochemischen Untersuchungen und Analysen stehen noch aus.

– Ein zweites Bohrgerät wurde von Major Drilling (Major) vertraglich gesichert, um das Bohrtempo im Zielgebiet Joss zu beschleunigen.

Revival Gold verfolgt weiterhin das Ressourcenwachstum und das Explorationspotenzial bei Beartrack-Arnett, auch wenn unser Goldprojekt Mercur in Utah auf eine mögliche Bauentscheidung Ende 2027 zusteuert. Dieser stufenweise Ansatz bietet Investoren die Aussicht auf einen potenziellen kurzfristigen Cashflow in einem Unternehmen mit spannendem Wachstumspotenzial – alles in Gold, alles aus zwei großen Goldsystemen und alles im Westen der Vereinigten Staaten, sagte Hugh Agro, President und CEO.

Herr Agro fuhr fort: Wir gehen davon aus, dass wir die Fortschritte bei Beartrack-Arnett beschleunigen können, da Major Drilling in Kürze zum Projekt zurückkehren wird, und wir freuen uns darauf, über die Analyseergebnisse zu berichten, sobald diese vorliegen.

Details

Die Lagerstätte Beartrack auf dem Goldprojekt Beartrack-Arnett ist eine strukturell kontrollierte orogene Goldlagerstätte, die sich in Nord-Süd-Richtung entlang der Panther Creek Shear Zone (PCSZ) erstreckt. Die mehrere Millionen Unzen umfassende Ressource bei Beartrack lagert in einem über fünf Kilometer langen Abschnitt im Streichen der PCSZ.

Das Zielgebiet Sharkey liegt zwei Kilometer südlich davon und soll die PCSZ-Struktur erweitern. Das Zielgebiet Sharkey ist eine geophysikalische (Widerstands-)Anomalie, die den strukturellen Korridor der PSCZ südlich von Joss unter den nach dem Mineralisierungsereignis abgelagerten Deckschichten enthalten könnte. Siehe Abbildung 1 für die Geologie und die Lage der Bohrungen in den Zielgebieten. Die Ergebnisse der drei Bohrungen, die bei Sharkey niedergebracht wurden, zeigten, dass das Grundgebirge tiefer lag, als durch die geophysikalischen Untersuchungen und die Protokollierung der historischen RC-Bohrungen angezeigt wurde. Die Zielstratigrafie (proterozoische Metasedimente) wurde von einer Bohrung durchteuft und war stark zerklüftet und enthielt kleine Salbänder mit Serizitisierung, wie sie typischerweise neben Mineralisierungen in anderen Gebieten in Zusammenhang mit der PCSZ zu finden sind. Zwar wurde keine Mineralisierung durchteuft, die jener bei Joss ähnelt, jedoch durchschnitt die Bohrung BT25-247D eine Alteration (Quarz, Pyrit, Arsenopyrit, Serizit) und eine Scherung in der Nähe des Kontakts zwischen Grundgebirge und Überdeckung.

Die geochemische Analyse der Proben ist derzeit im Gange. Die Ergebnisse werden dazu verwendet werden, die zukünftigen Ziele der Explorationsbohrungen von Revival Gold bei Sharkey zu verfeinern.

Die Bohrungen von Drilcor werden bei Joss im Norden fortgesetzt, wobei die Erweiterung der Lagerstätte im Fokus steht. Major wird voraussichtlich Anfang Februar mit einem zweiten Bohrgerät vor Ort sein.

Abbildung 1: Bohrprogramm bei Beartrack-Arnett (geplante und abgeschlossene Bohrungen)

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82639/RVG_012226_DEPRcom.001.jpeg

Dienstleistungen zur Förderung der Marktliquidität

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es Velocity Trade Capital Ltd. (Velocity Trade) mit der Erbringung von Dienstleistungen zur Förderung der Marktliquidität für das Unternehmen beauftragt hat. Velocity Trade erbringt seine Dienstleistungen für das Unternehmen gemäß einer Marketmaking-Dienstleistungsvereinbarung (die Vereinbarung) zwischen dem Unternehmen und Velocity Trade und wird den Handel mit den Aktien des Unternehmens von Zeit zu Zeit lenken, um einen geordneten Markt aufrechtzuerhalten, mit dem Ziel, die Handelsvolatilität zu verringern und die Liquidität der Aktien des Unternehmens zu verbessern. Die für diese Dienstleistungen erforderlichen Finanzmittel und Wertpapiere werden von Velocity Trade bereitgestellt.

Als Gegenleistung für die Dienstleistungen zur Förderung der Marktliquidität zahlt das Unternehmen eine Gebühr von 6.000 C$ pro Monat für die Liquiditätsdienstleistungen, wobei die Gebühren für die ersten beiden Monate bei Unterzeichnung der Vereinbarung fällig werden und die Dienstleistungen am oder um den 1. Februar 2026 beginnen. Danach ist während der Laufzeit der Vereinbarung am ersten Tag jedes Monats eine monatliche Gebühr in Höhe von 6.000 C$ zu entrichten. Die Vereinbarung läuft bis zur Kündigung durch eine der Parteien mit einer Frist von 30 Tagen durch schriftliche Mitteilung an die andere Partei.

Velocity Trade ist ein privater und unabhängiger Wertpapierhändler mit Hauptsitz in Toronto, Ontario, und ist für den Handel in den Provinzen Ontario, Quebec, British Columbia, Alberta und Manitoba registriert. Velocity Trade ist Mitglied der TMX und der Canadian Investment Regulatory Organization (CIRO). Darüber hinaus werden das Unternehmen und seine verbundenen Unternehmen international unter anderem von der britischen Financial Conduct Authority (FCA), der niederländischen Authority for Financial Markets (AFM), der australischen Securities and Investments Commission (ASIC), der südafrikanischen Financial Sector Conduct Authority (FSCA) und der Monetary Authority of Singapore (MAS) reguliert.

Die Vereinbarung enthält keine Leistungsverpflichtungen, und Velocity Trade erhält keine Stammaktien, Aktienoptionen oder andere Formen von Unternehmensanteilen als Vergütung. Velocity Trade und das Unternehmen sind voneinander unabhängige Parteien, und Velocity Trade und seine Geschäftsführer besitzen insgesamt direkt oder indirekt weniger als 1 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien des Unternehmens. Velocity Trade und das Unternehmen stehen in keinem Nahverhältnis und haben keine anderen Vereinbarungen als die Vereinbarung zur Erbringung von Dienstleistungen zur Förderung der Marktliquidität, die Gegenstand dieser Pressemitteilung ist.

Die Beauftragung von Velocity Trade mit der Erbringung von Dienstleistungen zur Förderung der Marktliquidität für das Unternehmen unterliegt der Zustimmung der TSX Venture Exchange.

Qualifizierte Sachverständige

Die technischen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Herrn John Meyer, P.Eng., einem qualifizierten Sachverständigen (QP) und Vice President, Engineering and Development des Unternehmens, und Herrn Dan Pace, RM SME, einem QP und Chief Geologist des Unternehmens, geprüft und genehmigt.

Über Revival Gold Inc.

Revival Gold ist eines der größten Erschließungsunternehmen für reine Goldminen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen treibt die Erschließung des Goldprojekts Mercur in Utah sowie die Vorbereitungen für die Bergbaugenehmigung und die laufenden Explorationsarbeiten auf dem Goldprojekt Beartrack-Arnett in Idaho voran. Revival Gold notiert an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel RVG und am OTCQX-Markt unter dem Kürzel RVLGF. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Toronto (Kanada), sein Explorations- und Erschließungsbüro befindet sich in Salmon (Idaho, USA).

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Scott Trebilcock, VP, Corporate Development & Investor Relations

Telefon: (416) 366-4100 oder E-Mail: info@revival-gold.com

Vorsorglicher Hinweis

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995 (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen). Zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine historischen Fakten dar. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören Schätzungen und Aussagen, die die zukünftigen Pläne, Zielsetzungen oder Ziele des Unternehmens beschreiben, einschließlich Aussagen, die besagen, dass das Unternehmen oder das Management das Eintreten eines bestimmten Zustands oder Ergebnisses erwartet. Zukunftsgerichtete Aussagen sind möglicherweise an Begriffen wie glaubt, erwartet, rechnet mit, schätzt, kann, könnte, würde, wird, oder plant zu erkennen. Da zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen beruhen und sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß inhärenten Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Obwohl diese Aussagen auf den Informationen beruhen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, kann das Unternehmen nicht gewährleisten, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen werden. Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren im Zusammenhang mit zukunftsgerichteten Aussagen können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem: Aussagen zu den Explorations-, Metallurgie-, Genehmigungs- und Erschließungsaktivitäten des Unternehmens, zu den Zielen und erwarteten Ergebnissen des geplanten Bohr- und Erschließungsprogramms bei den Mineralprojekten des Unternehmens, zu den Genehmigungen für Mercur und Beartrack-Arnett, dazu, dass das Goldprojekt Mercur auf eine mögliche Bauentscheidung Ende 2027 zusteuert, dass der stufenweise Entwicklungsansatz des Unternehmens Anlegern die Aussicht auf einen potenziellen kurzfristigen Cashflow in einem Unternehmen mit spannendem Wachstumspotenzial bietet und dass die Dienstleistungen von Velocity Trade dazu beitragen werden, einen geordneten Markt aufrechtzuerhalten, um die Handelsvolatilität zu verringern und die Liquidität der Aktien des Unternehmens zu verbessern.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen sind mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden und sollten nicht als Garantie für künftige Leistungen oder Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise genaue Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erreicht werden oder nicht. Eine Reihe von Faktoren kann dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Ergebnissen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen ausgedrückt oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Fähigkeit des Unternehmens, die Erschließung seiner Mineralkonzessionsgebiete zu finanzieren; die Ungewissheit, ob auf den Mineralexplorations- und Erschließungskonzessionsgebieten des Unternehmens jemals eine Produktion stattfinden wird; Risiken in Bezug auf die Fähigkeit des Unternehmens, die Produktion auf den Projekten aufzunehmen und wesentliche Einnahmen zu erzielen oder eine angemessene Finanzierung für seine geplanten Explorations- und Erschließungsaktivitäten zu erhalten; Ungewissheiten im Zusammenhang mit den Annahmen, die den Ressourcen- und Reservenschätzungen zugrunde liegen; Bergbau- und Erschließungsrisiken, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit der Infrastruktur, Unfällen, Ausfällen von Ausrüstungen, Arbeitskonflikten, schlechtem Wetter, Nichteinhaltung von Umwelt- und Genehmigungsauflagen oder anderen unvorhergesehenen Schwierigkeiten oder Unterbrechungen bei der Erschließung, dem Bau oder der Produktion; die Geologie, der Gehalt und die Kontinuität der Minerallagerstätten des Unternehmens; Ungewissheiten in Bezug auf den Erfolg von Explorations-, Erschließungs- und Bergbauaktivitäten, Genehmigungsfristen, staatliche Regulierung von Bergbaubetrieben, Umweltrisiken, unvorhergesehene Rekultivierungskosten, Preise für Energie, Arbeit, Materialien, Lieferungen und Dienstleistungen, Ungewissheiten in Bezug auf die Interpretation von Bohrergebnissen und geologischen Tests sowie die Schätzung von Reserven und Ressourcen, unerwartete Kostensteigerungen bei den geschätzten Kapital- und Betriebskosten; die Notwendigkeit, Genehmigungen und behördliche Zulassungen einzuholen; wesentliche nachteilige Änderungen, unerwartete Änderungen von Gesetzen, Regeln oder Vorschriften oder deren Durchsetzung durch die zuständigen Behörden; das Versäumnis von Vertragspartnern des Unternehmens, vereinbarungsgemäß zu erfüllen; soziale oder arbeitsrechtliche Unruhen; Änderungen der Rohstoffpreise; und das Versäumnis von Explorationsprogrammen oder Studien, die erwarteten Ergebnisse zu liefern oder Ergebnisse, die eine Fortsetzung der Exploration, der Studien, der Entwicklung oder des Betriebs rechtfertigen und unterstützen würden. Eine detailliertere Erörterung solcher Risiken und anderer Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, finden Sie in den Auflistungen anderer Risiken und Ungewissheiten, die in den bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen des Unternehmens offen gelegt werden, einschließlich des jüngsten jährlichen Informationsformulars und des Lageberichts (Management Discussion and Analysis), die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Darüber hinaus ist das Unternehmen nicht verpflichtet, die Erwartungen oder Aussagen von Dritten in Bezug auf die oben genannten Themen zu kommentieren.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

