  • Fünf-Sterne-Hotels im Vergleich: Unabhängige Tests zeigen gemischte Bilanz im Raum Hannover

    Zwischen Sternelogik und Gästeerlebnis – die Qualität klafft im Regionalvergleich teilweise deutlich auseinander. Das Luxusversprechen von fünf Hotels auf dem Prüfstand.

    BildDie namhaften Häuser wurden umfangreich vom Hotelexperten, Journalisten und Chefredakteur des Fachmagazins „Schlafen Spezial“ Jens Rosenbaum, getestet. Im Rahmen der Qualitätschecks waren deutliche Leistungsunterschiede festzustellen. Diese werfen auch Fragen zur Aussagekraft von Klassifizierungen auf.
    Schlafen Spezial hat im Umkreis von Hannover fünf klassifizierte Luxushotels anhand identischer struktureller Kriterien untersucht, um eine möglichst hohe Vergleichbarkeit sicherzustellen. Als Bewertungsgrundlage wurde die Fünf-Sterne-Klassifizierung von Hotelstars.eu herangezogen, da dieses System derzeit als einziges auf objektiv feststellbaren und transparenten Prüfkriterien basiert. Zudem erfolgte die Hotelauswahl bewusst nach räumlicher Nähe, da ähnliche Ausgangsvoraussetzungen gewährleistet sein sollten.
    Die getestete Vergleichsgruppe reicht geografisch von Nord nach Süd und umfasste das Hotel Landhaus Wachtelhof in Rotenburg, das Althoff Hotel Fürstenhof in Celle, das Hotel Kastens Luisenhof in Hannover, das Schlosshotel Münchhausen in Aerzen und das Relais & Châteaux Hardenberg Burghotel in Nörten-Hardenberg. Nicht in den Test einbezogen wurde das Ritz-Carlton in Wolfsburg, da dessen Standort und Existenz maßgeblich durch den benachbarten Automobilhersteller geprägt ist und es dadurch zu einer Verzerrung der Vergleichbarkeit gekommen wäre.
    Jens Rosenbaum überprüfte im Rahmen der Testreihe die Kernleistungen der Hotellerie – Zimmer, Bett, Bad, Hygienestandard sowie Servicequalität – vor dem Hintergrund des kommunizierten Leistungsversprechens im Vergleich zur faktisch erbrachten Leistung vor Ort. Das Testergebnis zeigt ein gemischtes Bild innerhalb der Fünf-Sterne-Kategorie: Das Relais & Châteaux Hardenberg Burghotel, welches auch Mitglied bei „Feine Privathotels“ sowie „Hideaways Hotels“ ist, lag im direkten Vergleich vorne, da es seine versprochene Leistung im Testzeitpunkt am deutlichsten übertraf und über dem Erwartungskorridor positioniert war. Das Althoff Hotel Fürstenhof in Celle, Mitglied bei „Connoisseur Circle“, belegte im Vergleichstest hingegen den letzten Platz und blieb in allen geprüften Kategorien unter den Erwartungen. Auffällig und überraschend zugleich war zudem, dass das Hardenberg Burghotel bei dem Test offiziell als Fünf-Sterne-Hotel geführt wurde – zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Ergebnisse hingegen jedoch nur noch als Vier-Sterne-Superior-Hotel, obwohl wesentliche Leistungen unverändert bestanden. Gerade dieser Umstand wirft die Frage auf, inwieweit starre Prüfkriterien geeignet sind, die tatsächlichen Qualitätswahrnehmungen bei gehobenen Ansprüchen zu spiegeln.
    Ergänzend untersucht wurde die Preisgestaltung zu einem definierten Stichtag innerhalb der Vergleichsgruppe mit ebenfalls deutlichem Ergebnis: Das Schlosshotel Münchhausen führte die Auswahl mutig mit der höchsten Zimmerrate an. Ein Hinweis darauf, dass Gäste die Wertigkeit der hier gebotenen Leistung bereit sind über den Preis zu honorieren. Denn im direkten Preisvergleich lag das Münchhausen rund 70% über dem günstigsten Anbieter der getesteten Vergleichsgruppe. Hotelexperte Jens Rosenbaum kommentiert die Ergebnisse wie folgt: „Der Hoteltest bestätigt, was Branchenkenner längst wissen. Sterne sind eine Systematik, aber kein Qualitätsversprechen. Entscheidend sind die Leistungen, die Gäste real erleben – beim Schlafkomfort, im Bad, bei der Hygiene, im Service und darüber hinaus. Eine Vielzahl von Marken wollen jenen Gästen eine Orientierung bieten, die sich einen luxuriösen Aufenthalt wünschen. Was diese Orientierung aber Wert ist, wenn Gästen diesen Marken folgen, ist hier die spannende Frage, der wir in weiteren Recherchen sowie Tests nachgehen wollen.“
    Der vollständige Artikel ist öffentlich und ohne Paywall auf der Website des Fachmagazins Cost & Logis einsehbar.
    Schlafen Spezial setzt damit die fortlaufende qualitative Betrachtung der Hotellerie fort und liefert unabhängige Qualitätsvergleiche zu einem Thema, das für Gäste wie für Medien gleichermaßen relevant ist.

    Foto: Relais & Châteaux Hardenberg Burghotel. Fotoquelle: Schlafen Spezial.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Schlafen Spezial
    Herr Jens Rosenbaum
    Postfach 1332
    31253 Lehrte
    Deutschland

    fon ..: +49 173 606 8898
    web ..: http://www.schlafenspezial.de
    email : rosenbaum@schlafenspezial.de

    Der Verlag Schlafen Spezial ist Mitglied im Medienverband der freien Presse e.V. Inhaber und Journalist (DJV) Jens Rosenbaum spezialisierte sich mit seinem Fachmagazin auf die Themen Bett und Schlafen. Seit über zehn Jahren werden Publikationen und Beiträge in den Branchen Handel, Hotellerie und Industrie veröffentlicht. Das Magazin „Schlafen Spezial“ hat eine jährliche Druckauflage von durchschnittlich 500.000 Exemplaren. Der von Schlafen Spezial durchgeführte HOTEL-BETTEN-TEST sowie der in Kooperation mit dem Hotelverband Deutschland (IHA) e.V. entwickelte HOTEL-BETTEN-CHECK schaffen erstmals in Europa eine unabhängige Informationsplattform über Hotelbetten.
    Gemeinsam mit anderen Fachmedien werden Hotels zudem mit dem CLEAN-SLEEPING-, SMART-SLEEPING- und GREEN-SLEEPING-AWARD sowie dem bonum noctis für herausragende Leistungen ausgezeichnet.
    Jens Rosenbaum hat Mathematik und Wirtschaftswissenschaften studiert, ist Journalist und Verleger sowie beratend tätig.

    Pressekontakt:

    Wolf.Communication by Wolf-Thomas Karl
    Herr Wolf-Thomas Karl
    Schulhausstrasse 3
    8306 Brüttisellen

    fon ..: 0041764985993
    web ..: http://www.wolfthomaskarl.com
    email : mail@wolfthomaskarl.com


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Stademos Hotels investiert 10 Millionen Euro: Eine neue Ära für das Fünf-Sterne-Hotel Elysium auf Zypern
      Die Hotelgruppe Stademos Hotels investiert zehn Millionen Euro in die Renovierung des Fünf-Sterne-Hotels Elysium auf Zypern und stellt bis Frühjahr 2025 48 neu gestaltete Suiten fertig....

    2. Fünf Sterne vom eigenen Team: tristar Hotels setzt weiter auf wohltuendes Betriebsklima
      Die privat geführte Hotelgruppe wurde erneut Branchenbester im Arbeitgeberranking von kununu und der ZEIT - Christian Stein-Kalesky zusätzlich als "Smart Hospitality Leader" ausgezeichnet....

    3. Unabhängige Tests zeigen, dass sich Evions Graphit bestens für Lithiumbatterien eignet
      Hervorragende Ergebnisse bestätigen Evions Strategie, das nachgelagerte Graphitverarbeitungsgeschäft zur Belieferung von Batterieanodenherstellern auszubauen Wichtige Eckdaten – Eingehende Untersuchungen des Graphits aus Evions Projekt Maniry in Madagaskar durch eine unabhängige deutsche...

    4. Palladium Hotel Group eröffnet zwei fünf-Sterne Resorts in Italien
      Zwei fünf-Sterne Einrichtungen werden im Sommer 2020 in der charmanten Stadt Campofelice di Roccella, Sizilien eröffnet und unter der Marke Grand Palladium Hotels & Resorts geführt....

    5. Weltweit führende Messe für unabhängige Luxus- und Boutique-Hotels feiert in Deutschland Premiere
      Florian Augustin von HotelPartner Revenue Management zum Mitglied der Jury ernannt: Im Rahmen der Independent Hotel Show Munich werden ausserdem Awards für drei Kategorien veliehen....

    6. Cinnamon Hakuraa Huraa Maldives wird zum Fünf-Sterne-Adults-Only-Inselresort
      leganz, Genuss und maledivischer Zauber: Das exklusive Refugium für Erwachsene lädt zu entspannten Tagen und besonderen Momenten im Paradies ein....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.