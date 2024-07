Revolutionäre Erkenntnisse: KI-Studie 2024 enthüllt aktuelle Nutzung und Vertrauen in ChatGPT & Co.

Neue Studie zeigt: 70 % der DACH-Bevölkerung kennen ChatGPT, 45 % nutzen es. Große Unterschiede je nach Alter und Region. Vertrauen in KI bleibt herausfordernd.

Kein Thema ist heute so brandaktuell, aufregend und kontrovers wie künstliche Intelligenz. Evergreen Media hat in Zusammenarbeit mit SKOPOS den umfassenden Report „KI-Studie 2024: Nutzung & Vertrauen in der Gesellschaft“ veröffentlicht. Die Studie beleuchtet die Verbreitung und Wahrnehmung von ChatGPT und anderen KI-Technologien in der DACH-Region und bietet wertvolle Einblicke für Unternehmen.

KI-Studie zeigt hohe Bekanntheit und regelmäßige Nutzung

Die Studie basiert auf einer repräsentativen Online-Umfrage mit 2.086 Teilnehmern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Ergebnisse sind beeindruckend: 70 % der Befragten haben bereits von ChatGPT gehört und fast die Hälfte davon (45 %) hat den KI-Chatbot bereits genutzt. Bemerkenswert ist, dass 54 % der Nutzer*innen ChatGPT mindestens einmal pro Woche verwenden, was die wachsende Integration dieser Technologie in den Alltag der Menschen zeigt.

Alters- und länderspezifische Unterschiede

Die Bekanntheit und Nutzung von ChatGPT variiert stark zwischen den Altersgruppen und Ländern. Jüngere Generationen und Einwohner größerer Städte zeigen eine höhere Affinität zur Nutzung von KI. In der Schweiz ist die Bereitschaft zur zukünftigen Nutzung von ChatGPT am höchsten, während Österreich in der Nutzung derzeit hinterherhinkt.

Branchenübergreifende Unterschiede in der Nutzung von ChatGPT

Die Ergebnisse der Studie zeigen interessante branchenübergreifende Unterschiede in der Nutzung von ChatGPT. Besonders hoch ist die Akzeptanz und Nutzung dieser Technologie bei Schülern, Studenten sowie in der Telekommunikations- und IT-Branche. Diese Gruppen nutzen ChatGPT häufig, um Informationen zu recherchieren, Texte zu erstellen oder andere digitale Aufgaben zu bewältigen. Im Gegensatz dazu sind Sektoren wie das Gaststättengewerbe und das Handwerk deutlich weniger stark in der Nutzung von ChatGPT vertreten. Hier zeigt sich, dass der Einsatz von KI in bestimmten Branchen noch Entwicklungspotenzial hat, während andere bereits intensiv davon profitieren.

Vertrauen in KI: Ein zweischneidiges Schwert

Ein zentrales Thema der KI-Studie ist das Vertrauen der Nutzer*innen in KI-Technologien wie ChatGPT. Während 39 % der Befragten die Beratung durch KI-Systeme als nützlich empfinden, können nur 27 % den Aussagen von ChatGPT und ähnlichen Chatbots vertrauen. Diese Diskrepanz zeigt, dass es noch erhebliche Vorbehalte gegenüber der Zuverlässigkeit und Genauigkeit von KI-generierten Inhalten gibt. Besonders ältere Generationen und Menschen in kleineren Wohnorten zeigen sich skeptischer. Diese Ergebnisse unterstreichen die Notwendigkeit, das Vertrauen in KI-Technologien durch transparente Kommunikation, verbesserte Genauigkeit und stärkere Datenschutzmaßnahmen zu stärken.

Kommentar von Alexander Rus, Evergreen Media

Alexander Rus, Gründer und Geschäftsführer von Evergreen Media, ist überzeugt von der revolutionären Wirkung von ChatGPT:

„ChatGPT hat eingeschlagen wie ein Komet. Die menschenähnlichen Texte, die der Chatbot dank OpenAIs Sprachmodell produzieren konnte, waren schon Anfang des letzten Jahres beeindruckend – aber das war noch gar nichts im Vergleich zu dem, was ein Jahr später möglich ist. Die Einführung der Custom GPTs, personalisierter Assistenten, die jeder User selbst konfigurieren kann, hat die Art, wie wir Inhalte erstellen, grundlegend verändert. Wir wollten im Zuge einer repräsentativen Marktstudie herausfinden, wie die breite Bevölkerung im DACH-Bereich über ChatGPT und Co. denkt. Schließlich gibt es im Marketing nichts Wichtigeres, als zu verstehen, wie Menschen wirklich ticken.“

Mit der Veröffentlichung dieser Studie möchten wir einen Beitrag zur Diskussion über die Rolle von KI in unserer Gesellschaft leisten. Der vollständige Report als PDF mit aufbereiteten Daten und detaillierten Ergebnisse befindet sich auf unsere Landingpage zur KI-Studie 2024. Für Rückfragen, Bild- bzw. Grafikmaterial und weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Pressekontakt Bastian Glock (bastian.glock@evergreenmedia.at).

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Evergreen Media AR GmbH

Herr Bastian Glock

Fallmerayerstraße 6

6020 Innsbruck

Österreich

fon ..: +43 512 890001

web ..: https://www.evergreenmedia.at/

email : bastian.glock@evergreenmedia.at

Evergreen Media AR GmbH ist eine SEO- und Content-Marketing-Agentur. Wir unterstützen große und mittelständische Unternehmen dabei, ihre Marke zur ersten Anlaufstelle für einzigartig hilfreiche Antworten zu machen.

Was uns ausmacht? Jahrelange Erfahrung, exzellentes Knowhow und herausragende Ergebnisse mit messbarem Erfolg. Außerdem ein Team aus vollkommen unterschiedlichen Menschen, die alle eines gemeinsam haben: die Liebe zum Handwerk und Leidenschaft für ihre Arbeit.

Pressekontakt:

Evergreen Media AR GmbH

Herr Bastian Glock

Fallmerayerstraße 6

6020 Innsbruck

fon ..: +43 512 890001

email : bastian.glock@evergreenmedia.at

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Eine Erfolgsgeschichte: Kostenloses Coaching für Unternehmen Weniger bekannte und interessante Fakten rund um unseren Rücken