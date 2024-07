Bunt ist Trumpf! Das leckere MITMACH-Buch „Tischlein, ich deck‘ dich!“

Essen soll Spaß machen! Das leckere MITMACH-Buch gibt Inspirationen für kreative Kinderteller und motiviert die Kleinen, durch liebevoll gestaltete Geschichten aktiv zu werden und mitzuhelfen.

„Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt.“ Oder eben auch nicht…

Wenn Kinder zum Suppenkasper werden, sind viele Eltern ratlos. „Das Gemüse ess ich nicht! Die Soße mag ich nicht. Wo ist der Ketchup?“

Kinder sollen die Lust am Essen behalten. Aber können Pommes satt und Zuckernudeln die Lösung sein?

Rituale, Regelmäßigkeit und Geduld sind ein hilfreicher Rahmen für die heimische Tischkultur. Zusammen Mahlzeiten vorzubereiten, den Tisch zu decken und in aller Ruhe gemeinsam zu essen, ist nicht nur ein schönes Ritual, sondern stärkt auch den Familienzusammenhalt. Auch beim Wochenendeinkauf können Kinder in die Essensplanung miteinbezogen und Lebensmittel erklärt werden.

Bunt ist Trumpf. Die Vielfalt beim Essen hilft, den Geschmack zu entwickeln. In der Küche experimentieren und immer mal wieder etwas Neues ausprobieren, motiviert Kinder, die kulinarische Welt für sich zu entdecken. Kreativ zubereitete Speisen lassen Kinderaugen leuchten und machen Appetit. Nicht umsonst heißt es: Das Auge isst mit.

Im Sommer 2024 erschien das erste Kinderbuch von Johanna Klein. Sie ist in Wismar aufgewachsen, hat Medien- und Kommunikationswissenschaften in Hamburg studiert und viele Jahre in Berlin gelebt, wo sie eine PR-Agentur gründete und als Presseagentin arbeitete. Nach der Geburt ihres Sohnes zog sie zusammen mit der Familie zurück an die Ostsee. Ihre bunten Kinderteller zaubern nicht nur den Kleinen ein Lächeln ins Gesicht. Die liebevoll angerichteten essbaren Motive sorgen für gute Laune und machen Lust, bei der Essenswahl auch mal neue Geschmackskombinationen auszuprobieren und über den Tellerrand zu schauen. Ihr Erstlingswerk ist ein Familienprojekt, das sie gemeinsam mit ihrem Vater, der die Illustrationen für das Buch erstellte, umsetzte. Andreas Bartsch ist Grafikdesigner und lebt ebenso in Wismar.

Getreu dem Motto „Essen soll Spaß machen!“ gibt Das leckere MITMACH-Buch. Tischlein, ich deck‘ dich! Inspirationen für kreative Kinderteller und motiviert die Kleinen, durch liebevoll gestaltete Geschichten aktiv zu werden und mitzuhelfen. Da gibt es zum Beispiel die hungrige Raupe, die nicht an ihr Blatt kommt oder das verliebte Vogelpaar, das Hilfe beim Nestbau braucht.

Das Buch wird für Kinder ab 3 Jahren empfohlen und ist u.a. bei Dussmann, Hugendubel, Thalia, Amazon und im BoD Buchshop erhältlich. Mehr bunte Kinderteller gibt es auf Instagram.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

nullkommanx

Frau Johanna Klein

Alter Holzhafen 9b

23966 Wismar

Deutschland

fon ..: 01578559278

web ..: http://www.null-komma.nx.de

email : in@null-komma-nx.de

Pressekontakt:

nullkommanx

Frau Johanna Klein

Alter Holzhafen 9b

23966 Wismar

fon ..: 01578559278

email : in@null-komma-nx.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Revolutionäre Erkenntnisse: KI-Studie 2024 enthüllt aktuelle Nutzung und Vertrauen in ChatGPT & Co. Weniger bekannte und interessante Fakten rund um unseren Rücken