RFID-Etiketten für die Temperatur- und Feuchtigkeitserkennung

Die RFID-Etiketten für die Temperatur- und Feuchtigkeitserkennung von MAKRO IDENT ermöglichen eine drahtlose Temperatur- und Feuchtigkeitsüberwachung bei einer Vielzahl von Vorrichtungen.

MAKRO IDENT verfügt über verschiedene Artten von RFID-Etiketten für die Nachverfolgbarkeit von Artikeln, Proben und Objekten aller Art. Für spezielle Bereiche sind auch RFID-Etiketten mit einer Temperatur- oder Feuchtigkeitserkennung erhältlich. Die im Etikett eingebauten Sensoren erkennen und messen die Temperaturen oder die Feuchtigkeit in zahlreichen Umgebungen.

Die UHF-Etiketten sind mit einem passiven RFID-Chip und einem Allzwecksensor ausgesrüstet. Mittels integrierter Antenne können hier Leseentfernungen von bis zu 2,7 Metern (Feuchtigkeitssensor) oder auch bis zu 9 Metern bei Temperaturetiketten erreicht werden. Auch gibt es NFC-Etiketten, die ausschließlich zur Temperatur-Erkennung geeignet sind und über kurze Distanzen gelesen werden können.

Die Etiketten ermöglichen die drahtlose Temperaturablesung und -überwachung, bzw. Feuchtigkeitserkennung und Messung bei einer Vielzahl von Vorrichtungen, Dies können zum Beispiel Geräte, Maschinen, Regale, Kabel oder auch im Labor befindliche Ampullen und Röhrchen sein oder viele andere Objekte. Die flexiblen RFID-Etiketten sind auf nahezu jeder Oberfläche anzubringen. Sie ermöglichen somit gezielte Entscheidungen, sollten Temperaturen zu hoch oder zu niedrig sein, oder eine zu hohe oder zu niedrige Feuchtigkeit vorherrschen.

Verbaut wurden die Etiketten mit einem hochleistungsfähigen Etikettenmaterial (B-423). Selbstverständlich stehen auch eine Vielzahl anderer Materialien für Sonderanfertigungen zur Verfügung. Die Standardetiketten sind aus einem robusten Polyester. Alle RFID-Etiketten von MAKRO IDENT für den Thermotransferdruck ausgelegt oder können – ab einer Stückzahl von 1.000 – auch vorbedruckt werden.

Das oben erwähnte Polyester B-423 eignet sich für den Innen- und Außenbereich, ist UV-beständig und somit für allgemeine Kennzeichnungen im Bauwesen, Gesundheitswesen, Einzelhandel, in der Industrie, in Lieferketten und vielen anderen Anwendungen hervorragend geeignet.

Einige Standardformate sind bereits vorhanden. Die RFID-Etiketten zur Temperaturerkennung sind in drei verschiedenen Formaten erhältlich. Für den UHF-Bereich im Maß von 93 x 26 mm, sowie für den NFC-Bereich mit den Standardmaßen von 50 x 40 mm und 42 x 42 mm.

In Sonderanfertigung können die jeweiligen Chips auch mit vielen Hundert weiteren – Labor- oder Industrie-tauglichen und geprüften Materialien produziert werden. Dank der Zusammenarbeit mit dem bekannten Kennzeichnungs-Hersteller BRADY können in der Produktion eine Vielzahl an bewährten Etikettenmaterialien, die seit vielen Jahren erfolgreich eingesetzt werden, nach Kundenwunsch erstellt werden. Bedruckt, wie auch unbedruckt.

Entsprechende RFID-Lesegeräte, wie auch RFID-Etikettendrucker sind ebenfalls bei MAKRO IDENT erhältlich. Auch die passende Etiketten- und RFID-Software, wie die bekannte Software BarTender oder CodeSoft sind für die jeweiligen Drucker erhältlich, sollte auch ein Beschreiben der Chips gewünscht sein.

Da RFID die beste Lösung für die Artikel-, Objekt- oder Probenverfolgung ist, wird MAKRO IDENT in den nächsten Monaten den RFID-Bereich weiter ausbauen. Es werden weitere Standard-RFID-Etiketten hinzukommen, wie auch spezielle Lösungen. Da MAKRO IDENT zertifizierter Brady-Distributor ist, werden alle erhältlichen RFID-Etiketten von Brady angeboten wie auch alle Brady-Lesegeräte und Drucksysteme mit Zubehör.

Eine auf RFID-Technologie basierende Lösung für die Nachverfolgung von Artikeln und Vermögenswerten hilft Unternehmen, die zeit- und kostensparenden Vorteile ständiger Echtzeitinformationen über den gesamten Bestand zu nutzen. Mithilfe von RFID können detaillierte Informationen, wie z. B. Lagerbestände, Status der laufenden Arbeiten, Zustand der Ausrüstung und Standorte der Mitarbeiter, nahezu in Echtzeit erfasst werden, was zu einer größeren Unternehmensintelligenz führt. Mit RFID-Lösungen können Lohnkosten minimiert, Umsätze erhöht und auch Zeit eingespart werden.

Weitere Informationen über RFID-Etiketten und RFID-Lösungen sind zu finden unter RFID-Etiketten für die Temperatur- und Feuchtigkeitserkennung

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MAKRO IDENT e.K. – Zertifizierter Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Frau Angelika Hentschel

Bussardstrasse 24

82008 Unterhaching

Deutschland

fon ..: 089-615658-28

fax ..: 089-615658-25

web ..: https://www.makroident.de

email : info@makroident.de

Zertifizierter Brady-Distributor und „GOLD-EXPERT“-Partner für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

——————————————————————————————————————–

o Kompetenter Partner für Handel, Industrie, Gesundheitswesen, Forschung, Luft- und Raumfahrt,

Nah-/Fernverkehr, Schifffahrt, Daten-/Telekommunikation, Behörden, Institute und vieles mehr.

o Komplettes BRADY-Sortiment und vollständiges Scafftag- und SPC-Programm mit über 36.000

Artikeln und Lockout-Tagout Artikel anderer Hersteller

o Freundliche Beratung, fundiertes Produkt- und Fachwissen, schnelle Abwicklung und Lieferung in

alle EU-Länder und der Schweiz.

Produktsortiment

———————–

Brady Etikettendrucker + Schilderdrucker mit sehr umfangreichem Etiketten- und Farbband-Sortiment mit Zubehör. 450 Druckmaterialien in vielen Größen wie z.B. Standard-Etiketten, Typenschilder, Laboretiketten, Schrumpfschläuche usw. 6000 Standard-Formate für Sonderanfertigungen. Etiketten-Software Brady-Workstation mit verschiedenen SoftwareApps für alle Kennzeichnungen in Labor- und Industrieumgebungen.

Lockout-Tagout Verriegelungen, Absperr- und Blockiersysteme, Sichehreitsschlösser, Sets, Tafeln und Shadowboards, Sicherheitskontrollsysteme (Scafftag), Sicherheits- und Gebäudekennzeichnungen nach ISO7010, Rohrkennzeichnungen, Bodenkennzeichnungen, Absperrmarkierungen usw,, Software für das Erstellen von Lockout-Tagout Prozeduren (LINK360).

Farbdrucker für das Drucken von Schildern, Bannern, Aufkleber für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung, Produkt-, Regal-, Objekt-Etiketten usw. Anorganische und organische Ölbindemittel, Universal- und Chemikalien-Bindemittel.

