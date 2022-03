RHEWA KUTTERWAAGE – Zuverlässige Wägetechnik für Ihre Fleischprodukte

Die neue Kutterwaage von RHEWA für spezifische Ansprüche der Lebensmittelindustrie

Die neue Foodwaage von RHEWA wurde für die spezifischen Ansprüche der Lebensmittelindustrie, Metzgereien und Schlachtbetriebe konzipiert. Gerade für Fleischerei- und Schlachthausbetriebe spielt Hygiene eine sehr große Rolle, denn die Wurst- und Fleischwaren sollen sauber und keimfrei zur Weiterverarbeitung und zum Kunden gelangen.

Die Kutterwaage (oder auch Cutterwaage) ist genau auf die rollbaren Edelstahl- oder Kunststoffbehälter der Kutter zugeschnitten und eignet sich auch für Transportroller mit E2-Stapelkisten. Diese Waage verfügt über eine kurze, integrierte Rampe, wodurch sie äußerst platzsparend ist. Dank der präzisen Wägetechnik eignet sich die Bodenwaage auch für kleinste Zutatenmengen. Die Wägebrücke ist per Kabel mit einem Auswertegerät verbunden und das Terminal kann abhängig von den räumlichen Begebenheiten stabil an der Wand oder auf einem Stativ befestigt werden.

Die extrem flache Auffahrwaage hat glatte Oberflächen aus sauber verarbeitetem Edelstahl und ist standardmäßig mit einer Überfahrsicherung ausgestattet. Dies garantiert ein komfortables Handling der Kutterwagen auf der Waagenplattform. Sie lässt sich äußerst leicht und gründlich reinigen und es können sich keine Flüssigkeiten oder Rückstände sammeln.

Durch die robuste Bauweise und die sorgfältige mechanische Ausführung eignet sich die Foodwaage außerdem auch für den dauerhaften Einsatz in Kühl- und Tiefkühlumgebungen. „Mit unserer Kutterwaage bieten wir unseren Kunden eine zuverlässige Waage, die sich auch in anspruchsvollen Lebensmittelbereichen einsetzen lässt. Durch ihre clevere Bauweise, lassen sich Fleischprodukte auch auf kleinstem Raum hygienisch wiegen“, so Peter Freudewald, Geschäftsführer der RHEWA Waagenfabrik.

Ergänzend bietet RHEWA für alle Waagen aus dem Lebensmittelbereich eine Vielzahl an Softwaremodulen für Statistik, Rezeptur- und Dosieranwendungen.

RHEWA ¬- die RHEinische WAagenfabrik – entwickelt und produziert schon seit fast 120 Jahren industrielle Wägetechnik. Das inhabergeführte Unternehmen aus Mettmann bedient damit europaweit Kunden unter anderem aus dem Anlagenbau, der metallverarbeitenden Industrie, der chemischen Industrie, der Lebensmittelindustrie und der Logistikbranche.

Der Spezialist für Wägetechnik bietet ein umfangreiches Sortiment an kompakten Kleinwaagen, Foodwaagen für fleischverarbeitende Betriebe und robusten Industrie- und Zählwaagen. Die Vielzahl der Wägebrücken ist frei kombinierbar mit einem passenden Auswertegerät entsprechend der Aufgabenstellung. Von der anwendungsgerechten Entwicklung der Standardwaage bis zur individuellen Sonderlösung – RHEWA bietet für die unterschiedlichsten Herausforderungen des industriellen Alltags die richtige Wägetechnik.

Konsequente markt- und zukunftsorientierte Weiterentwicklungen, Hightech in der Produktion und langjährige Erfahrung sichern Leistung und Qualität des Familienunternehmens. Dabei stehen die Anforderungen der Kunden und Partner stets im Mittelpunkt. Komplettiert wird das umfangreiche Produktangebot durch persönliche Beratung, durchdachte Projektplanung sowie einen schnellen und fachgerechten After-Sales-Service.

