Zuverlässige Kabelkennzeichnung mit Brady-Etikettendruckern

Für die zuverlässige Kabelkennzeichnung gibt es Brady-Etikettendrucker. Die Drucker sind sehr robust gebaut, einfach zu bedienen und verfügen über viele Materialien für unterschiedliche Anforderungen.

MAKRO IDENT stellt vor: Für die Kabelbeschriftung gibt es sehr zuverlässige und robuste mobile Brady Beschriftungsgeräte und Etikettendrucker. Die Bedienung eines jeden Brady-Druckers ist denkbar einfach. Außerdem können die kleinen Brady-Drucker auch über einen Handy oder Tablet bedient werden, direkt am PC genutzt werden oder im Netzwerk.

Für diejenigen, die mehr als 1000 Etiketten pro Tag drucken müssen, wie in der Fertigung und Produktion, für die gibt es auch sehr leistungsfähige Tischdrucker der Modelle BradyPrinter i3300, i5100, i7100 mit einer Druckleistung von bis zu 7000 Etiketten pro Tag. Auch mit 600 dpi Druckauflösung.

Die kleinen, mobilen Etikettendrucker, die auch als Kombidrucker für Handy, Tablet und PC genutzt werden können, sind für Kleinmengen bis hin zu 1000 Etiketten pro Tag einsetzbar. Die Brady Etikettendrucker gibt es in verschiedenen Ausführungen, um die unterschiedlichsten Wünsche von Technikern und Ingenieuren zu erfüllen.

Der kleinste mobile Drucker ist der Brady BMP21-PLUS. Dieser verwendet ausschließlich Endlos-Etikettenbänder, die mit der integrierten Schneidevorrichtung abzuschneiden sind. Die zu verarbeitenden Etikettenbreiten sind 6 mm bis maximal 19,05 mm. Mit dem BMP21-PLUS können Kabeletiketten, Kabelfahnen, Etiketten für Klemmblöcke und Patch-Panels erstellt werden. Integriert sind 104 Symbole für die Bereiche Elektrik, Sicherheit, Datenkommunikation und elektrische Kennzeichnungen.

Alle Drucker der BMP-Serie – bis auf den BMP21 – können auch als reine PC-Drucker verwendet werden. Die bekannte Brady Workstation Etiketten-Software ist bei den jeweiligen BMP- und M611 Etikettendruckern immer mit dabei. Entweder als BASIS- oder Vollversion. Über Bluetooth bzw. Eine WLAN-Karte können die Drucker über ein Handy oder Tablet bedient werden. Zur Etikettenerstellung ist die kostenlose SoftwareApp EXPRESS-LABEL für Handy und Tablet erhältlich.

Das nächsthöhere Druckermodell, nach dem BMP21-PLUS, ist der mobile Etikettendrucker Brady BMP41. Dieser Drucker hat wesentlich mehr Funktionen und verfügt über eine große Vielfalt äußerst beständiger Materialien. Dieser Drucker, wie auch alle nachfolgenden, können vorgestanzte, wie auch Endlos-Etikettenbänder verarbeiten. Das hier vorgestellte Profigerät BMP41 für die Kabelkennzeichnung verfügt über eine 300 dpi Druckauflösung, wie alle anderen nachfolgenden Drucksysteme auch. Bedruckt werden können von bis zu 250 Etiketten pro Tag. Integriert sind bereits 445 verschiedene Symbole.

Der Haupteinsatz vom BMP41 liegt in der Kabelkennzeichnung, die Kennzeichnung von Schalttafeln, Klemmblöcken, Patch-Panels und die allgemeine Kennzeichnung. Mit dem BMP41 sind verschiedene und zuverlässige Etiketten bis zu einer Etikettenbreite von 25,40 mm erhältlich. Optional kann der Drucker über die integrierte USB-Schnittstelle an einen PC angeschlossen werden, um vom PC erstellte Etiketten (mit Brady Workstation) in den Drucker hinein zu laden.

Das nächsthöhere mobile Druckermodell BMP61 verfügt über das größte Etikettensortiment, dass es für die mobilen Brady-Drucker gibt. Für diesen Drucker stehen 600 Etikettenformate in 130 verschiedenen Materialien zur Verfügung. Der BMP61 verfügt über eine große Grafikbibliothek, Schriftgrößen bis 174 Punkt, einen USB-Anschluss, um noch mehr Grafiken, Logos und weitere (mit Brady-Workstation) erstellte Etiketten in den Drucker zu laden.

Mit der integrierten Listenfunktion können ganze Etikettenlisten gedruckt werden und so die Effizient enorm gesteigert werden. Es können Datentabellen im CSV-Format auf einem USB-Stick gespeichert und auf den BMP61 Drucker geladen werden. Der Drucker kann – optional – mit WLAN ausgestattet werden und verfügt über eine Vielzahl weiterer Features. Mit dem Brady BMP61 sind Etiketten mit einer Breite von 6,4 mm bis 50,8 mm bedruckbar. Der Drucker kann für das Drucken von bis zu 750 Etiketten pro Tag verwendet werden.

Wer gewohnt ist, täglich mit seinem Smartphone, iPad, Tablet usw. zu arbeiten, für den ist der Brady M611 genau das Richtige. Dieser Drucker wird grundsätzlich über eine MobileApp am Smartphone oder einem anderem Endgerät bedient. Die Etiketten werden in der MobileApp sehr einfach erstellt. Über Bluetooth erfolgt die Datenübertragung und Bedienung des kleinen mobilen Etikettendruckers. Auch dieser Drucker ist ebenfalls als PC-Tischdrucker zu verwenden, da auch er über eine USB-Schnittstelle verfügt.

Das große Etikettensortiment, dass für den BMP61 verwendet wird, ist auch für diesen Drucker einsetzbar. Der Brady M611 bedruckt die gleichen Etikettenbreiten wie der BMP61 von 6,4 mm bis 50,80 mm und ist für das Drucken von bis zu 750 Etiketten pro Tag entwickelt worden.

Für bis zu 1000 Etiketten pro Tag eignet sich der Etikettendrucker Brady BMP71 oder der PC Tischdrucker BradyPrinter i3300. Und wer noch mehr Etiketten pro Tag bedrucken muss, der stellt sich am besten gleich einen leistungsfähigen Tischdrucker der Serie i5100 oder i7100 auf den Tisch. Die Drucker bedrucken Etiketten von 5 mm bis zu 105,7 mm und haben eine Druckauslastung von bis zu 5.000 bzw. 7.000 Etiketten pro Tag. Die Brady Drucker i5100 und i7100 sind mit einer Druckauflösung von 300 dpi und 600dpi erhältlich. Einen speziellen Schrumpfschlauch-Drucker (BBP72) ist ebenfalls bei MAKRO IDENT zu finden.

Alle Etikettendrucker sind industrietauglich und verfügen über ein sehr robustes Gehäuse. Zusätzlich befindet sich – bei den mobilen Druckern – ein Gummi-Stoßschutz am Gehäuse. Bei MAKRO IDENT gibt es für alle Drucker entsprechendes Zubehör, Etiketten-Software, einen Technischen Support, einen Reparaturservice und natürlich ein überaus großes Etikettensortiment von einigen Tausend Etiketten, Schrumpfschläuchen, Typenschildern, Anhänger und vieles mehr.

Weiterführende Informationen sind zu finden unter: www.makroident.de/brady-drucker/etikettendrucker-uebersicht.html

